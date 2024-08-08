Южная Корея решила отобрать у спортсменов КНДР подаренные им на Олимпиаде смартфоны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Samsung предоставил «олимпийскую версию» своих смартфонов Galaxy Z Flip 6 всем спортсменам – участникам Игр в Париже, делегация КНДР их приняла. Власти Южной Кореи допустили, что передача телефонов может нарушить санкции Совета Безопасности ООН против Пхеньяна, передает ТАСС.

Как заявил официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок, страна прикладывает усилия, чтобы обеспечить соблюдение резолюций ООН. Как пишет Yonhap, из комментария следует, что Южная Корея ведет переговоры с МОК и Францией о том, чтобы запретить северокорейским спортсменам увезти подарки домой.

«Это правда, что мы принимаем меры. Мы поддерживаем контакт с профильными органами», – сказал неназванный сотрудник министерства иностранных дел. Агентство добавило, что южнокорейские власти не хотят сделать исключение для этого случая.

Лим Су Сок отметил, что нарушений резолюций Совета Безопасности ООН можно избежать, если смартфоны не попадут в КНДР.

Напомним, в 2018 году организаторы Олимпийских игр в Пхенчхане согласились подарить смартфоны Samsung иранским спортсменам, которые ранее были лишены сувенира из-за существующих санкций.