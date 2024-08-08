Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.3 комментария
СМИ: Наличие F-16 у ВСУ не изменит баланса сил
Во Франции заявили, что даже при наличии F-16 у ВСУ баланс сил останется на стороне России
Главный редактор журнала Dеfense nationale генерал Жером Пеллистранди в интервью французскому изданию Depeche заявил, что даже после поступления истребителей F-16 в ВСУ баланс сил останется на стороне российских военных.
«Необходимо быть реалистами. Учитывая количество самолетов, которые были обещаны, и сроки их поставок, эти действия не смогут изменить существующий баланс сил», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению Пеллистранди, Запад слишком запоздало начал передавать Украине самолеты, и доставка всех единиц к 2028 году вряд ли существенно повлияет на ситуацию.
Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что первая «небольшая» партия истребителей F-16 уже прибыла на Украину. В четверг их впервые заметили над Херсонской областью.