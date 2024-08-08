Волонтеры совместно с РКК оказали комплексную помощь жителям Курской области

Так, волонтеры обеспечивают ПВР пострадавших, принимают, сортируют и распределяют гумпомощь, организуют участие волонтеров в расселении жителей, эвакуированных из Суджанского и Кореневских районов Курской области, помогают организовать перевозки жителей Суджанского и Кореневских районов Курской области для переселения в безопасные районы, участвуют в работе горячей линии, связанным с ЧС.

Для реализации волонтерской программы опубликована вакансия на платформе Добро.рф: все желающие могут оставить заявку и помочь жителям Курской области, пострадавшим от агрессии со стороны ВСУ. В настоящее время откликнулось более 1 тыс. волонтеров, часть из которых уже привлечены к оказанию помощи в регионе.

Отмечается, что всего в регионе работают 20 пунктов временного размещения (ПВР), где размещено 302 человека из Суджанского района Курской области, среди которых 121 ребенок. Резерв мест для размещения в ПВР составляет 2040 мест.

На данный момент уже собрано порядка трех тонн гуманитарной помощи. Обратившиеся за помощью получают наборы продуктов первой необходимости.

В свою очередь, Российский Красный Крест также оказывает помощь эвакуированным жителям Суджи и других населенных пунктов Курской области. Курское региональное отделение РКК уже собрало первичные потребности эвакуированных жителей и начало выдачу гуманитарных наборов.

В приграничье работает председатель Курского регионального отделения РКК Алексей Гапонов в составе бригады санитарной авиации. По его словам, РКК ежедневно посещает все пункты временного размещения, в которых находятся эвакуированные, принимает и обрабатывает обращения от граждан, которые разместились самостоятельно, их несколько тысяч. Работа идет в тесном взаимодействии с местными властями и соцслужбами, чтобы как можно быстрее и эффективнее оказывать помощь нуждающимся.

Специалисты Курского регионального отделения РКК также начали работать с детьми, разместившимися в ПВР: им оказывается психологическая поддержка и организуется досуг.

По словам директора департамента реагирования на ЧС Алексея Пикуля, «федеральная команда реагирования на ЧС Российского Красного Креста уже прибыла в регион и займется дооснащением пунктов временного размещения, в том числе бытовой техникой и посудой», планируется оснащение медицинских кабинетов тонометрами, глюкометрами и градусниками. РКК уже приступил к оказанию адресной помощи эвакуированным из приграничных сел и городов, которые разместились у родственников или друзей.

В реготделении объявлен сбор средств для адресной помощи.