  • Новость часаМИД: Россия потребует реакции международных организаций на атаки на журналистов
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    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской, Сумской и Харьковской областях
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    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Что такое национальное строительство и почему от него лучше держаться подальше

    Национальное строительство, формирование нации и т. д., и т. п. Звучит вроде бы вполне привлекательно. По факту же эти заманчивые на первый взгляд социальные процессы являются ложными целями.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Человек-вода идет за Харрис

    Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.

    8 комментариев
    8 августа 2024, 14:34 • Новости дня

    Норвегия заявила об ответе на решение Израиля отозвать аккредитацию дипломатов при Палестине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Норвегии планируют ответные действия на решение Израиля аннулировать аккредитацию сотрудников норвежского посольства, которые фактически представляли королевство при Палестинской национальной администрации, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

    Глава МИД отметил, что этот шаг затруднит Норвегии оказание помощи палестинскому народу и «повлечет за собой последствия» для двусторонних отношений между Норвегией и Израилем, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    «Дипломатические каналы должны функционировать эффективно, особенно в условиях серьезной ситуации в регионе», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что Норвегия рассматривает возможные меры в ответ на действия правительства Нетаньяху.

    Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац распорядился аннулировать дипломатический статус сотрудников норвежского посольства в Израиле. Он заявил, что Норвегия проводит одностороннюю политику в палестинском вопросе и будет отстранена от него.

    По его данным, восемь норвежских дипломатов, работающих в посольстве в Израиле, фактически исполняли функции представителей королевства при ПНА. В МИД также сообщили, что срок действия дипломатического статуса этих сотрудников истечет через неделю, а срок действия визы – через три месяца.

    Как уточняет газета The Times of Israel, данная мера была введена в ответ на «ряд недавних антиизраильских и односторонних действий, предпринятых правительством Норвегии».

    В начале июня Норвегия и ряд страны Европы признали Палестину суверенным государством.

    8 августа 2024, 01:59 • Новости дня
    Уехавший из России нефтегазовый аналитик посмеялся над Курской областью
    Уехавший из России нефтегазовый аналитик посмеялся над Курской областью
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Иноагент Михаил Крутихин посмеялся над атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

    «Курская область, говорите?» – написал Крутихин на своей странице в соцсетях. Он рассказал, что в 1980-х годах часто посещал Курскую область, где с ним «каждый раз что-то приключалось»: ремонт дороги, проблемы с сотрудниками ГАИ, поломка машины. Он отметил, что в других регионах России или на Украине с ним подобного не происходило.

    Поэтому, как заявил Крутихин, он шутил, что Курская область не нужна: «Кто ее только придумал? Нисколько не расстроюсь, если ее по пути вообще не будет».

    «Сбывается, что ли?» – заявил он на фоне украинской атаки на Курскую область.

    Крутихин родился в Москве. С начала 1990-х годов занимается аналитикой нефтегазовых инвестиций в странах бывшего СССР. Последнее время живет в Норвегии. В 2023 году Крутихин был внесен в реестр иноагентов.


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    8 августа 2024, 00:28 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ атаковали Курскую область переброшенными с белорусской границы силами
    Алаудинов: ВСУ атаковали Курскую область переброшенными с белорусской границы силами
    @ Апти Алаудинов «АХМАТ»/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Украина использовала для атаки на Курскую область силы, переброшенные с белорусской границы, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    «И я уже нахожусь в Курской области, и спецназ «Ахмат», один из отрядов, находится здесь. Потихоньку мы уже здесь нарастились. Будем делать свое дело во благо нашего государства», – сообщил Алаудинов в Telegram.

    Он подчеркнул, что «ничего критического не произошло». Алаудинов подтвердил, что украинские войска «зашли на приграничные территории» и заняли несколько населенных пунктов. По его словам, вооруженные силы Украины «максимально пытаются продвигаться».

    Как отметил Алаудинов, противник «наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы». «Получается, он, я так понял, все бросил сюда», – сказал Алаудинов.

    «Даст бог, в ближайшее время этот вопрос будет завершен, эти силы будут уничтожены», – заявил он.

    Напомним, ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Российской армии удалось сдержать натиск противника, но операция по ликвидации украинских формирований до сих пор продолжается.

    В июле председатель белорусского Комитета госбезопасности Иван Тертель сообщил, что киевский режим отвел свои войска от белорусской границы.

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    7 августа 2024, 21:55 • Видео
    Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

    Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    Коментарии (2)
    7 августа 2024, 21:17 • Новости дня
    СМИ: ВСУ расстреляли беременную девушку в Курской области

    Житель курского села рассказал RT об убийстве его беременной жены солдатом ВСУ

    СМИ: ВСУ расстреляли беременную девушку в Курской области
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский военнослужащий расстрелял семью из села Куриловка Курской области, погибла беременная девушка, об этом рассказал супруг убитой Артем.

    По словам мужчины, после ночи обстрелов со стороны Украины он, его супруга Нина, находившаяся на втором месяце беременности, мама девушки и маленький сын решили уехать в Курск, передает RT.

    По пути по автомобилям, на которых ехала семья, открыли огонь украинские военнослужащие, рассказал мужчина. «Я услышал выстрелы, хлопки… Оказалось, это по мне идет огонь. Я успел проехать, а жена не успела. Я остановился – она врезалась в меня. Я открываю дверь, а Нина уже хрипит», – сказал он.

    Девушку отвезли в больницу, но спасти ее не удалось. «Пуля зашла в легкое, а вышла через сердце», – сообщил мужчина.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал создание регионального штаба по ЧС в Курской области.

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    8 августа 2024, 08:51 • Новости дня
    Forbes: Украина бросила последние резервы на обреченную вылазку в Курской области
    Forbes: Украина бросила последние резервы на обреченную вылазку в Курской области
    @ Oleg Petrasiuk/24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска пустили последние резервы на «обреченную вылазку» в Курскую область, заявил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

    Экс предположил, что своей самонадеянной и рискованной атакой украинцы решили поменять ход военных действий для одного из фронтов. Также он высказал мнение о том, что ВСУ бросили последние резервы на эту пограничную вылазку, которая обречена на провал, передает канал «360».

    В то же время эксперт из финской аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин считает, что Киев затеял азартную игру с большими ставками.

    Ранее западные военные эксперты заявили, что попытка украинских войск прорваться в Курской области не имеет смысла и лишь расходует ресурсы Киева.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.

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    8 августа 2024, 05:24 • Новости дня
    WADA рассказало о схеме США по обходу антидопингового кодекса

    WADA обвинило Антидопинговое агентство США в нарушениях антидопингового кодекса

    WADA рассказало о схеме США по обходу антидопингового кодекса
    @ Johanna Lundberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Антидопинговое агентство США (USADA) нарушало Всемирный антидопинговый кодекс, используя схему, при которой попавшиеся на допинге спортсмены продолжали участвовать в соревнованиях, но предоставляли информацию о других нарушителях, заявило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

    Как сообщало Reuters, трое американцев попались на допинге в 2011–2014 годах, но продолжали соревноваться без дисциплинарного преследования, «работая под прикрытием». Они уже завершили карьеру, их имена не раскрываются, передает РИА «Новости».

    WADA считает, что схема, которую использует USADA, создает угрозу для «целостности спортивных соревнований», американская сторона «явно нарушала правила». WADA «не одобряло» сделки, которые позволяли нарушителям «годами участвовать в соревнованиях благодаря показаниям против других».

    WADA видит «иронию и лицемерие» в возмущении со стороны USADA относительно предполагаемых нарушений, совершаемых другими антидопинговыми организациями, хотя США «годами не объявляли о случаях применения допинга и позволяли нарушителям продолжать соревноваться».

    «WADA задается вопросом, знал ли совет директоров USADA, который управляет агентством, или Конгресс США, который его финансирует, об этой практике», – говорится в заявлении.

    Так, один из спортсменов, который признался, что применял стероиды и эритропоэтин, смог участвовать в соревнованиях до завершения карьеры, его результаты не были аннулированы, призовые деньги не были возвращены.

    USADA заявило, что публикация или дисквалификация создаст риски для спортсмена и попросило WADA не озвучивать информацию. WADA заявило, что ему пришлось согласиться, так как «департамент разведки и расследований убедился, что угроза безопасности была реальной».

    Однако «в другом случае» USADA так и не проинформировало WADA о «решении отменить временное отстранение спортсмена». Подчеркивается, что в противном случае WADA «никогда бы не допустило этого».

    Смягчение наказания для информаторов возможно по Всемирному антидопинговому кодексу, но для этого есть специальная процедура, которую USADA проигнорировало, заявило WADA.

    Напомним, между WADA и USADA продолжается конфликт. WADA обвиняет USADA в игнорировании требований Всемирного антидопингового кодекса в интересах американских спортсменов. USADA считает, что WADA позволяет китайским спортсменам действовать по «особому набору правил» и игнорировать кодекс.

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    7 августа 2024, 17:05 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину о ситуации в Курской области

    Герасимов: Продвижение ВСУ вглубь России остановлено

    Герасимов доложил Путину о ситуации в Курской области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы остановили продвижение ВСУ вглубь территории России, заявил глава Генштаба Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    «Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено», – сказал Герасимов.

    Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу России, передает ТАСС.

    По словам Герасимова, 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью 1 тыс. человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

    ВСУ при попытке наступления потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, а также 315 человек, из них не менее 100 убитыми.

    Напомним, Путин поручил региональным властям присоединиться к оказанию помощи Курской области.

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    8 августа 2024, 10:34 • Новости дня
    В Грузии признали ответственность за начало войны 2008 года
    В Грузии признали ответственность за начало войны 2008 года
    @ Михаил Фомичев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Прежние власти страны и перешедшая в оппозицию президент Саломе Зурабишвили признали ответственность Грузии за начало войны-2008, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он посетил могилы павших воинов и сказал журналистам, что международные суды в Гааге и Страсбурге подтвердили, что грузинская армия тогда «не нарушала права человека и не совершала военные преступления, и это является принципиальной победой».

    Отвечая на вопрос о том, кто начал военные действия, председатель кабмина напомнил, что саакашвилевское «Единое национальное движение» вскоре после войны подписало резолюцию Совета Европы об ответственности грузинской стороны.

    Также Ираклий Кобахидзе напомнил, что еще в 2018 году, во время президентской кампании, президент Саломе Зурабишвили «доказывала, что войну начал (бывший президент Михаил) Саакашвили».

    В этой связи он подтвердил, что после выборов в парламент 26 октября «Грузинская мечта» намерена расследовать «авантюру» Саакашвили 2008 года.

    По его словам, «может быть направлено обращение в Генпрокуратуру или в КС, а может этим займется парламентская следственная комиссия».

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    8 августа 2024, 08:57 • Новости дня
    Врач рассказал о состоянии военкора Поддубного

    Врач: Поддубный находится в тяжелом состоянии

    Врач рассказал о состоянии военкора Поддубного
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, находится в тяжелом состоянии, сообщил врач в эфире канала «Россия-24».

    Корреспондент телеканала сообщил, что 15 минут назад врач рассказал о тяжелом состоянии Поддубного, передает ТАСС.

    «Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», – сказал врач.

    При этом врачи подтвердили, что Поддубный находится в сознании и разговаривает.

    Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Позднее он пришел в сознание.

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    7 августа 2024, 23:04 • Новости дня
    Военкор Поддубный ранен в Курской области и госпитализирован

    Военкор Поддубный ранен в результате атаки украинского беспилотника в Курской области

    Военкор Поддубный ранен в Курской области и госпитализирован
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, сообщили «Вести». О гибели военкора в Курской области ранее сообщали в некоторых СМИ и соцсетях.

    «Сейчас он находится в областной больнице», – говорится в сообщении информационной программы канала «Россия 1» в Telegram. В приемной Курской областной больницы подтвердили, что Поддубный поступил к ним, он жив, передает РИА «Новости».

    Запред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин также сообщил в Telegram: «Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!».

    «Звезда» сообщает, что Поддубный «находится в крайне тяжелом состоянии», врачи «делают все, чтобы сохранить жизнь военкора».

    Sekunda media сообщает, что он «находится в сознании».

    Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах было распространено сообщение о том, что Поддубный погиб в Курской области в результате украинской атаки.

    Евгений Поддубный – автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Создатель и ведущий программы «Война» на телеканале «Россия-24». Координатор гуманитарной организации «Русская гуманитарная миссия» в Сирии. Является членом Академии российского телевидения, в 2018 году получил звание заслуженного журналиста России. В начале карьеры работал на телеканале «ТВ Центр».

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    8 августа 2024, 08:24 • Новости дня
    Антонов возмутился заявлениями США о действиях ВСУ в Курской области

    Посол России в США Антонов назвал террористической акцией действия ВСУ в Курской области

    Антонов возмутился заявлениями США о действиях ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка провокации ВСУ в Курской области является очевидной террористической акцией, а заявления США о действиях украинских войск возмутительными, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов обратил внимание, что никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие, и назвал возмутительными заявления США в ответ на очевидную террористическую акцию ВСУ в Курской области, передает RT.

    Ранее Госдеп США назвал атаку ВСУ на Курскую область «суверенным решением Киева».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что после атаки ВСУ на Курскую область СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер, а российским войскам следует идти «до Киева и дальше».

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    8 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    Элитный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова решили снести

    Элитный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова признали самостроем и решили снести

    Элитный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова решили снести
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Элитный особняк за 2 млрд рублей на берегу Волги арестованного за взятку экс-замглавы министерства обороны Тимура Иванова хотят снести, его признали самостроем.

    Строительство особняка Иванова велось в режиме строжайшей секретности, соответствующий иск на снос дома подготовила администрация Калязинского района, которая собрала документы для подачи в суд, пишет «Царьград» со ссылкой на Mash.

    Источник утверждает, что согласно экспертизе Госстройнадзора, разрешения на застройку участка у Иванова не было, как и обращения по поводу строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

    По данным СМИ, особняк расположен на берегу Волги и занимает 8 га земли, там же расположены бассейн, СПА-комплекс, домики для прислуги и даже собственная вертолетная площадка с ангаром.

    Ранее экс-заместителя главы Минобороны Тимура Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. Сообщалось, что на автомобилях замминистра обороны Иванова стояли номера за миллионы рублей.

    Взятка была предоставлена за действия, совершенные в пользу упомянутых юридических лиц и их представителей, которым Иванов способствовал в связи с его должностным положением. Часть незаконно полученных денежных средств Иванов и его сообщники накапливали на банковских счетах в различных финансовых учреждениях. Сейчас Иванов арестован.

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    7 августа 2024, 22:17 • Новости дня
    ФБР устроило обыск в доме разведчика Скотта Риттера

    ФБР провело обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в штате Нью-Йорк

    ФБР устроило обыск в доме разведчика Скотта Риттера
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в Делмаре в штате Нью-Йорк, сообщил News Channel 13 (местное подразделение NBC).

    Как сообщил News Channel 13, обыск проведен «в связи с федеральным расследованием». «Фотограф News Channel 13 снял на видео, как агенты обыскивают и фотографируют обе машины у дома на Довер-драйв», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Представитель ведомства Сара Руан подтвердила, что ФБР «обыскивало дом». Однако Руан отказалась сообщать «подробности расследования».

    По словам Риттера, которые приводит издание Times Union, ордер на обыски в его доме связан, «по-видимому, с опасениями правительства США по поводу нарушения Закона США о регистрации иностранных агентов». Сам Риттер категорически отрицает любые обвинения, он также отметил, что его пытаются запугать американские власти, передает ТАСС.

    В июне Риттер сообщил об изъятии у него паспорта при попытке вылететь из Нью-Йорка в Санкт-Петербург через Стамбул для участия ПМЭФ. В Кремле предположили, что ограничения США на выезд в Россию в отношении Риттера могут быть связаны с тем, что он работал в спецслужбах. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, данный инцидент свидетельствует о том, что США стали полицейским государством.

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    7 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    Житель Суджи рассказал о последствиях атаки ВСУ на город
    Житель Суджи рассказал о последствиях атаки ВСУ на город
    @ t.me/gubernator_46

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель города Суджа в Курской области, расположенного неподалеку от украинской границы, рассказал об обстановке в городе после нападения вооруженных формирований Украины.

    По словам мужчины, всю ночь в городе были слышны мощные взрывы, передает радио Sputnik.

    В результате атаки пострадало здание городской администрации, около которого от взрыва образовалась большая воронка, рассказывает местный житель. Также «разметало» стоящий рядом восьмиквартирный дом: в нем выбило стекла, нет крыши, сообщил мужчина.

    Из-за случившегося, по его словам, в городе возникли перебои со связью, светом и водоснабжением.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.

    Коментарии (13)
    8 августа 2024, 09:36 • Новости дня
    ВС России начали формировать огневой мешок для ВСУ под Новоселовским

    Марочко: Силы России постепенно формируют огневой мешок для ВСУ под Новоселовским в ЛНР

    ВС России начали формировать огневой мешок для ВСУ под Новоселовским
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие, продвигаясь на Сватовско-Кременском направлении, постепенно формируют огневой мешок для солдат ВСУ западнее Новоселовского в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, на участке Берестовое – Стельмаховка ВС России вытеснили противника с занимаемых позиций и продвинулись вперед, что позволило немного выровнять линию фронта и усугубить оперативно-тактическое положение для ВСУ, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что формируется огневой мешок для украинских боевиков западнее Новоселовского.

    Ранее Марочко рассказал, что ВС России заняли правый берег реки Жеребец в районе Макеевки.

    Коментарии (8)
    7 августа 2024, 17:30 • Новости дня
    Американский журналист-расследователь найден мертвым в Киеве

    FOX2: В Киеве нашли убитым занимающегося расследованиями американского журналиста

    Американский журналист-расследователь найден мертвым в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский журналист Титони Кук найден убитым в Киеве, он расследовал ситуацию с проституцией и наркоторговлей на Украине, сообщил телеканал FOX2.

    Посольство США в Киеве уведомило мать погибшего о его смерти 26 июля. Подруга журналиста Диана Осауленко заявила, что мужчина боялся оставаться дома в последнюю ночь и писал матери тревожные голосовые сообщения, передает «Рамблер».

    Тело Кука было найдено в районе Киева, в 20 минутах езды от его места жительства. В посольстве сообщили, что репортер был обнаружен мертвым «при подозрительных обстоятельствах».

    Мать журналиста начала сбор средств, чтобы транспортировать его тело на родину.

    Коментарии (12)
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    Поддержка терроризма привела Украину к краху в Западной Африке

    Желание властей Украины повоевать с Россией в Западной Африке обернулось крупным скандалом. Вслед за Мали дипотношения с Киевом разрывает и Нигер. Почему попытки Украины уладить скандал и опровергнуть заявления о поддержке террористов в Африке не дают результата? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    • Африканский позор Украины

      МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

    • Британский Сталин собирает армию

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которого недоброжелатели называют Киром Сталиным, заявил о создании специальной армии, задача которой – подавить массовые беспорядки. Погромы в Англии продолжаются уже неделю, причина – убийство троих детей. Нашлись и те, кто обвинил в происходящем Россию.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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