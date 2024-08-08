Норвегия заявила об ответе на решение Израиля отозвать аккредитацию дипломатов при Палестине

Tекст: Кристина Цыцура

Глава МИД отметил, что этот шаг затруднит Норвегии оказание помощи палестинскому народу и «повлечет за собой последствия» для двусторонних отношений между Норвегией и Израилем, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.



«Дипломатические каналы должны функционировать эффективно, особенно в условиях серьезной ситуации в регионе», – подчеркнул министр.

Он добавил, что Норвегия рассматривает возможные меры в ответ на действия правительства Нетаньяху.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац распорядился аннулировать дипломатический статус сотрудников норвежского посольства в Израиле. Он заявил, что Норвегия проводит одностороннюю политику в палестинском вопросе и будет отстранена от него.

По его данным, восемь норвежских дипломатов, работающих в посольстве в Израиле, фактически исполняли функции представителей королевства при ПНА. В МИД также сообщили, что срок действия дипломатического статуса этих сотрудников истечет через неделю, а срок действия визы – через три месяца.

Как уточняет газета The Times of Israel, данная мера была введена в ответ на «ряд недавних антиизраильских и односторонних действий, предпринятых правительством Норвегии».

В начале июня Норвегия и ряд страны Европы признали Палестину суверенным государством.

