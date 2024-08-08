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Норвегия заявила об ответе на решение Израиля отозвать аккредитацию дипломатов при Палестине
Власти Норвегии планируют ответные действия на решение Израиля аннулировать аккредитацию сотрудников норвежского посольства, которые фактически представляли королевство при Палестинской национальной администрации, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.
Глава МИД отметил, что этот шаг затруднит Норвегии оказание помощи палестинскому народу и «повлечет за собой последствия» для двусторонних отношений между Норвегией и Израилем, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
«Дипломатические каналы должны функционировать эффективно, особенно в условиях серьезной ситуации в регионе», – подчеркнул министр.
Он добавил, что Норвегия рассматривает возможные меры в ответ на действия правительства Нетаньяху.
Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац распорядился аннулировать дипломатический статус сотрудников норвежского посольства в Израиле. Он заявил, что Норвегия проводит одностороннюю политику в палестинском вопросе и будет отстранена от него.
По его данным, восемь норвежских дипломатов, работающих в посольстве в Израиле, фактически исполняли функции представителей королевства при ПНА. В МИД также сообщили, что срок действия дипломатического статуса этих сотрудников истечет через неделю, а срок действия визы – через три месяца.
Как уточняет газета The Times of Israel, данная мера была введена в ответ на «ряд недавних антиизраильских и односторонних действий, предпринятых правительством Норвегии».
В начале июня Норвегия и ряд страны Европы признали Палестину суверенным государством.