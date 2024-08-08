Эксперт рассказал, как уехать из Анапы без билета

Вице-президент РСТ Горин дал рекомендации туристам в связи с дефицитом обратных билетов с южных курортов России

Tекст: Татьяна Косолапова

Российские туристы жалуются, что не могут вернуться из Анапы, поскольку цены очень сильно выросли, а также ограничено число доступных поездов. Большинство аэропортов в регионе, за исключением Минеральных вод и Сочи (Адлер), закрыты с начала СВО. По словам одной из отдыхающих, агрегаторы предлагают подписаться на рассылку и ждать появления билетов.



«В рамках организованных путешествий мы всегда рекомендуем заблаговременно оформлять авиабилеты туда и обратно. Но из-за того, что, например, на железнодорожном транспорте продажа билетов «туда» открывается раньше, чем продажа билетов «обратно», у многих не получается купить обратный билет», – говорит Горин.

Он подчеркивает, что РСТ действительно сейчас фиксирует рост тарифов на 20 и более процентов по южным популярным направлениям. Из-за дефицита мест они могут продаваться существенно дороже, чем ранее купленные билеты.

Собеседник обращает внимание на то, что самостоятельные туристы, которые планировали поездки с билетами в одну сторону, сейчас сталкиваются с определенным дефицитом билетов на даты окончания отпусков и школьных каникул. Поскольку аэропорты Анапы и Геленджика до сих пор закрыты из-за действующих ограничений, туристы в основном летают из аэропорта Адлера. Часть туристов использует аэропорт КМВ (Международный аэропорт Минеральные Воды им. М.Ю. Лермонтова).

«Что касается ЖД-поездов: мы напоминаем, что есть возможность встать в лист ожидания у российских железных дорог, такая функция появилась этим летом. Это удобно, вы можете разместить свой заказ на всех действующих поездах, а в случае появления мест вам могут подтвердить билет. Но надо помнить, что его нужно оформить в течение двух часов, так как на это дается ровно 120 минут с момента подтверждения бронирования. Делается это через сайт РЖД», – поясняет Горин.

Также, продолжает эксперт, нужно обращать внимание на назначение дополнительных поездов, иногда происходит и увеличение количества вагонов в составе. «Еще есть вариант автобусных перевозок – да, они менее комфортные, но они как правило, дешевле», – заключил вице-президент РСТ.

В конце июля СМИ сообщали, что две туристки из России застряли в Турции после избиения полицией. Девушки не могут выехать из страны из-за запрета на выезд уже два месяца.