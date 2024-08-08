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YouTube перестал открываться в браузерах компьютеров
Пользователи в России сообщили о прекращении работы YouTube в браузерах компьютеров
Видеохостинг YouTube не открывается в браузерной версии на настольных ПК в России, при этом мобильное приложение платформы на Android продолжает работать, сообщили пользователи.
О проблемах с доступом к YouTube сообщили 5710 пользователей, наибольшее число жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области, следует из данных сервиса «Сбой.РФ», передает ТАСС.
Интернет-провайдеры начали рассылку абонентам с предупреждением о сбоях в доступе к сервису YouTube, которые объясняют «не зависящими от компании причинами, связанными с уменьшением на аппаратном уровне скорости доступа».
Ранее в Госдуме заявили, что сценарий принудительной блокировки видеоохостинга YouTube в России не рассматривается.