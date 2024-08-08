  • Новость часаМИД: Россия потребует реакции международных организаций на атаки на журналистов
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    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Что такое национальное строительство и почему от него лучше держаться подальше

    Национальное строительство, формирование нации и т. д., и т. п. Звучит вроде бы вполне привлекательно. По факту же эти заманчивые на первый взгляд социальные процессы являются ложными целями.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Человек-вода идет за Харрис

    Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.

    8 комментариев
    8 августа 2024, 14:03 • Новости дня

    Интернет-ресурсы администрации Курской области подверглись массированной DDoS-атаке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массированная DDoS-атака зафиксирована на интернет-ресурсы администрации Курской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

    Как сообщили в пресс-службе, интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, в результате которой многие сервисы вышли из строя и временно недоступны, передает ТАСС.

    Там добавили, что специалисты работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов администрации Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД отмечает, что официальный сайт правительства региона работает в штатном режиме. Сайт администрации Курска также доступен, как и ресурс Минздрава Курской области.

    Ранее в четверг волонтеры «Единой России» и МГЕР передали бытовую технику, воду, санитарно-гигиенические принадлежности, продукты и медикаменты в пункты временного размещения в Курской области.

    8 августа 2024, 01:59 • Новости дня
    Уехавший из России нефтегазовый аналитик посмеялся над Курской областью
    Уехавший из России нефтегазовый аналитик посмеялся над Курской областью
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Иноагент Михаил Крутихин посмеялся над атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

    «Курская область, говорите?» – написал Крутихин на своей странице в соцсетях. Он рассказал, что в 1980-х годах часто посещал Курскую область, где с ним «каждый раз что-то приключалось»: ремонт дороги, проблемы с сотрудниками ГАИ, поломка машины. Он отметил, что в других регионах России или на Украине с ним подобного не происходило.

    Поэтому, как заявил Крутихин, он шутил, что Курская область не нужна: «Кто ее только придумал? Нисколько не расстроюсь, если ее по пути вообще не будет».

    «Сбывается, что ли?» – заявил он на фоне украинской атаки на Курскую область.

    Крутихин родился в Москве. С начала 1990-х годов занимается аналитикой нефтегазовых инвестиций в странах бывшего СССР. Последнее время живет в Норвегии. В 2023 году Крутихин был внесен в реестр иноагентов.


    Коментарии (51)
    8 августа 2024, 00:28 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ атаковали Курскую область переброшенными с белорусской границы силами
    Алаудинов: ВСУ атаковали Курскую область переброшенными с белорусской границы силами
    @ Апти Алаудинов «АХМАТ»/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Украина использовала для атаки на Курскую область силы, переброшенные с белорусской границы, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    «И я уже нахожусь в Курской области, и спецназ «Ахмат», один из отрядов, находится здесь. Потихоньку мы уже здесь нарастились. Будем делать свое дело во благо нашего государства», – сообщил Алаудинов в Telegram.

    Он подчеркнул, что «ничего критического не произошло». Алаудинов подтвердил, что украинские войска «зашли на приграничные территории» и заняли несколько населенных пунктов. По его словам, вооруженные силы Украины «максимально пытаются продвигаться».

    Как отметил Алаудинов, противник «наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы». «Получается, он, я так понял, все бросил сюда», – сказал Алаудинов.

    «Даст бог, в ближайшее время этот вопрос будет завершен, эти силы будут уничтожены», – заявил он.

    Напомним, ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Российской армии удалось сдержать натиск противника, но операция по ликвидации украинских формирований до сих пор продолжается.

    В июле председатель белорусского Комитета госбезопасности Иван Тертель сообщил, что киевский режим отвел свои войска от белорусской границы.

    Коментарии (46)
    7 августа 2024, 21:55 • Видео
    Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

    Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    Коментарии (2)
    7 августа 2024, 21:17 • Новости дня
    СМИ: ВСУ расстреляли беременную девушку в Курской области

    Житель курского села рассказал RT об убийстве его беременной жены солдатом ВСУ

    СМИ: ВСУ расстреляли беременную девушку в Курской области
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский военнослужащий расстрелял семью из села Куриловка Курской области, погибла беременная девушка, об этом рассказал супруг убитой Артем.

    По словам мужчины, после ночи обстрелов со стороны Украины он, его супруга Нина, находившаяся на втором месяце беременности, мама девушки и маленький сын решили уехать в Курск, передает RT.

    По пути по автомобилям, на которых ехала семья, открыли огонь украинские военнослужащие, рассказал мужчина. «Я услышал выстрелы, хлопки… Оказалось, это по мне идет огонь. Я успел проехать, а жена не успела. Я остановился – она врезалась в меня. Я открываю дверь, а Нина уже хрипит», – сказал он.

    Девушку отвезли в больницу, но спасти ее не удалось. «Пуля зашла в легкое, а вышла через сердце», – сообщил мужчина.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал создание регионального штаба по ЧС в Курской области.

    Коментарии (60)
    8 августа 2024, 08:51 • Новости дня
    Forbes: Украина бросила последние резервы на обреченную вылазку в Курской области
    Forbes: Украина бросила последние резервы на обреченную вылазку в Курской области
    @ Oleg Petrasiuk/24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска пустили последние резервы на «обреченную вылазку» в Курскую область, заявил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

    Экс предположил, что своей самонадеянной и рискованной атакой украинцы решили поменять ход военных действий для одного из фронтов. Также он высказал мнение о том, что ВСУ бросили последние резервы на эту пограничную вылазку, которая обречена на провал, передает канал «360».

    В то же время эксперт из финской аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин считает, что Киев затеял азартную игру с большими ставками.

    Ранее западные военные эксперты заявили, что попытка украинских войск прорваться в Курской области не имеет смысла и лишь расходует ресурсы Киева.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.

    Коментарии (50)
    7 августа 2024, 17:05 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину о ситуации в Курской области

    Герасимов: Продвижение ВСУ вглубь России остановлено

    Герасимов доложил Путину о ситуации в Курской области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы остановили продвижение ВСУ вглубь территории России, заявил глава Генштаба Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    «Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено», – сказал Герасимов.

    Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу России, передает ТАСС.

    По словам Герасимова, 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью 1 тыс. человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

    ВСУ при попытке наступления потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, а также 315 человек, из них не менее 100 убитыми.

    Напомним, Путин поручил региональным властям присоединиться к оказанию помощи Курской области.

    Коментарии (83)
    7 августа 2024, 23:04 • Новости дня
    Военкор Поддубный ранен в Курской области и госпитализирован

    Военкор Поддубный ранен в результате атаки украинского беспилотника в Курской области

    Военкор Поддубный ранен в Курской области и госпитализирован
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, сообщили «Вести». О гибели военкора в Курской области ранее сообщали в некоторых СМИ и соцсетях.

    «Сейчас он находится в областной больнице», – говорится в сообщении информационной программы канала «Россия 1» в Telegram. В приемной Курской областной больницы подтвердили, что Поддубный поступил к ним, он жив, передает РИА «Новости».

    Запред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин также сообщил в Telegram: «Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!».

    «Звезда» сообщает, что Поддубный «находится в крайне тяжелом состоянии», врачи «делают все, чтобы сохранить жизнь военкора».

    Sekunda media сообщает, что он «находится в сознании».

    Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах было распространено сообщение о том, что Поддубный погиб в Курской области в результате украинской атаки.

    Евгений Поддубный – автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Создатель и ведущий программы «Война» на телеканале «Россия-24». Координатор гуманитарной организации «Русская гуманитарная миссия» в Сирии. Является членом Академии российского телевидения, в 2018 году получил звание заслуженного журналиста России. В начале карьеры работал на телеканале «ТВ Центр».

    Коментарии (25)
    8 августа 2024, 08:24 • Новости дня
    Антонов возмутился заявлениями США о действиях ВСУ в Курской области

    Посол России в США Антонов назвал террористической акцией действия ВСУ в Курской области

    Антонов возмутился заявлениями США о действиях ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка провокации ВСУ в Курской области является очевидной террористической акцией, а заявления США о действиях украинских войск возмутительными, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов обратил внимание, что никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие, и назвал возмутительными заявления США в ответ на очевидную террористическую акцию ВСУ в Курской области, передает RT.

    Ранее Госдеп США назвал атаку ВСУ на Курскую область «суверенным решением Киева».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что после атаки ВСУ на Курскую область СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер, а российским войскам следует идти «до Киева и дальше».

    Коментарии (19)
    7 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    Житель Суджи рассказал о последствиях атаки ВСУ на город
    Житель Суджи рассказал о последствиях атаки ВСУ на город
    @ t.me/gubernator_46

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель города Суджа в Курской области, расположенного неподалеку от украинской границы, рассказал об обстановке в городе после нападения вооруженных формирований Украины.

    По словам мужчины, всю ночь в городе были слышны мощные взрывы, передает радио Sputnik.

    В результате атаки пострадало здание городской администрации, около которого от взрыва образовалась большая воронка, рассказывает местный житель. Также «разметало» стоящий рядом восьмиквартирный дом: в нем выбило стекла, нет крыши, сообщил мужчина.

    Из-за случившегося, по его словам, в городе возникли перебои со связью, светом и водоснабжением.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.

    Коментарии (13)
    8 августа 2024, 09:48 • Новости дня
    Военкор Коц раскрыл обстоятельства ранения Поддубного
    Военкор Коц раскрыл обстоятельства ранения Поддубного
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение по дороге в Суджу Курской области, предположительно, в его автомобиль ударил дрон-камикадзе, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    По его словам, Поддубный со съемочной группой – оператором Рубеном Меробовым и звуковиком Стасом Еловским – весь день выходил в эфир в опасной близости к городу Суджа. Когда военкоры подъехали к въездному кольцу в Суджу, раздались автоматные очереди. Поддубный развернул свою машину, в этот момент над его автомобилем раздался взрыв.

    «Скорее всего – дрон-камикадзе», – приводит слова Коца «Комсомольская правда».

    Автомобиль съехал в кювет и «замер в кустах», отмечается, что машина полыхала изнутри, поэтому после доклада руководству по новостям и пошла трагичная новость. Вероятно, пока машина кувыркалась после взрыва, Поддубный вывалился из кабины,  предположил Коц.

    По его словам, Поддубного отвезли в курскую больницу, но даже в реанимации военкор продолжал переживать о своей съемочной группе.

    У него обожжена спина, мелкие осколки, повреждений внутренних органов нет.

    Ранее врио губернатора Курской области Смирнов сообщил, что Поддубного отправили для дальнейшего лечения в Москву.

    Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Позднее он пришел в сознание. Врачи рассказали, что  он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.

    Коментарии (2)
    7 августа 2024, 20:10 • Новости дня
    На Западе назвали бессмысленной атаку ВСУ на Курскую область

    NYT: Атака ВСУ на Курскую область не имеет смысла

    На Западе назвали бессмысленной атаку ВСУ на Курскую область
    @ REUTERS/Ivan Antypenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка украинских войск прорваться в Курской области не имеет смысла и лишь расходует ресурсы Киева, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на западных военных экспертов.

    По словам финского военного аналитика Паси Паройнена, вылазка ВСУ в Курскую область является бессмысленной как с оперативной, так и со стратегической точек зрения, пишет NYT, передает Lenta.Ru.

    Украине не удастся таким способом отвлечь российские войска, поскольку в приграничных районах присутствуют значительные силы России, считает научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.

    Коментарии (27)
    8 августа 2024, 13:25 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской, Сумской и Харьковской областях
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской, Сумской и Харьковской областях
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 88-й, 103-й, 123-й бригад теробороны около Журавки, Беловод, Юнаковки Сумской области, Волчанска Харьковской области и Дарьино Курской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 415 человек, четыре танка, две машины пехоты, 12 пикапов, 14 бронетранспортеров, три 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Буковель-AD», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее Минобороны сообщало, что ударами ФАБ-500 была уничтожена бронетехника ВСУ в Курской области.

    Коментарии (11)
    8 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    В Минобороны назвали потери ВСУ с начала атаки в Курской области

    Минобороны: ВСУ потеряли 660 военных и 82 единицы бронетехники с начала атаки в Курской области

    В Минобороны назвали потери ВСУ с начала атаки в Курской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ с начала боевых действий в Курской области потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, из них восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронемашин и инженерная машина разграждения, сообщили в министерстве обороны.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что уничтожать формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области продолжают подразделения группировки «Север» совместно с органами ФСБ, авиация, ракетные войска и артиллерия.

    За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники: танк, четыре бронетранспортера, три машины пехоты и 24 боевые бронемашины «Козак». Всего с начала боевых действий на Курском направлении боевики потеряли 660 человек, восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронемашин и инженерную машину разграждения.

    По данным Минобороны, попытки прорыва отдельных подразделений ВСУ вглубь Курской области пресечены, продвижение не допущено.  По резервам ВСУ в Сумской области наносятся авиационные удары.

    Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Ранее врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий сообщил, что ВС России ведут активные боевые действия на территории Суджанского района Курской области, противника оттесняют за российскую границу.

    Коментарии (22)
    8 августа 2024, 03:56 • Новости дня
    Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ против Поддубного
    Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ против Поддубного
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    ООН должна решительно осудить атаку украинских военных против журналиста ВГТРК Евгения Поддубного, заявило постпредство России при всемирной организации.

    Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выразил ранее обеспокоенность атакой на Поддубного. «Надеемся на его быстрое выздоровление», – приводит слова Хака РИА «Новости».

    В постпредстве потребовали, чтобы ООН «немедленно осудила эту жестокую атаку». Российская сторона рассчитывает, что «на этот раз представители профильных органов ООН найдут нужные слова». Москва призывает ООН принять меры, чтобы не допустить «новых возможных зверств киевского режима в отношении представителей прессы».

    «Сколько еще журналистов должно стать жертвами преступлений клики Зеленского, чтобы наши западные коллеги отреагировали?» – говорится в заявлении постпредства, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позднее он пришел в сознание. В репортаже, который Поддубный прислал в редакцию за несколько часов до ранения, сообщалось, что его группа «работает в Суджанском районе, где идут ожесточенные бои».

    Коментарии (26)
    8 августа 2024, 11:44 • Новости дня
    ВСУ начали отступать после атаки в Курской области

    Белостоцкий: ВС России активно оттесняют противника из Суджанского района в Курской области

    ВСУ начали отступать после атаки в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России ведут активные боевые действия на территории Суджанского района Курской области, противника оттесняют за российскую границу, сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

    Белостоцкий выразил уверенность, что в ближайшие сутки российские войска вытеснят ВСУ за российскую границу. По его словам, противник не продвинулся вглубь территории Курской области ни на один метр, он отступает, передает ТАСС.

    Также врио замгубернатора добавил, что все мирное население, которое хотело покинуть обстреливаемые территории Курской области, было эвакуировано на бронированных машинах, жителей вывозили под прикрытием ПВО и РЭБ в ПВР.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что Украина использовала для атаки на Курскую область силы, переброшенные с белорусской границы.

    Напомним, 6 августа ВСУ устроили массированную атаку на Курскую область. Жертвами украинских обстрелов и атак БПЛА стали пять жителей региона, еще 31 человек пострадал (в том числе шестеро детей). Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что в наступлении ВСУ задействовали до 1 тыс. военных. Потери противника составили 315 человек, из которых не менее 100 убиты, а также 54 единицы техники, включая семь танков.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.

    Коментарии (13)
    8 августа 2024, 01:29 • Новости дня
    Жители поселков Курской области рассказали об атаках ВСУ
    Жители поселков Курской области рассказали об атаках ВСУ
    @ Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Жители поселков Курской области рассказали, как прятались в подвалах из-за украинских обстрелов. Они отмечают, что под огнем оказались населенные пункты, до которых «раньше ничего не долетало», сообщают СМИ.

    Как рассказала жительница Малой Локни в Суджанском районе, до 6 августа «было так»: «Постреляли – все, перестало. Мы, с Малой Локни, даже в подвалы не уходили», – пишет «Фонтанка».

    При этом в других селах, как отметила женщина, «люди уже давно, два года, прячутся». «Но в этот раз уже и до нас дошло. Мы прятались в подвалах вчера. Сегодня там уже вообще очень плохо, и все поудирали, все село убежало, некоторые остались», – рассказала она.

    По ее словам, «там уже и бой был, летели вертушки, летели ракеты», «слышались звуки пулемета». Украинские войска «стреляли и в людей, и в дома».

    Другая жительница Малой Локни заявила: «Нас дубасили так, что просто ужас». Она спряталась от обстрелов в подвал, где оставалась «с четырех до девяти утра». «А если бы они (ВСУ) зашли в наш населенный пункт. Вы представляете, что бы там было? Они бы нас перестреляли всех как собак», – заявила она.

    Эвакуировавшиеся жители находятся в Курске в съемных квартирах, либо у родственников. Отмечается, что многие рассчитывали на скорое возвращение и «выехали просто с сумочкой и в одной вещи какой-то». «У всех кошки, собаки, и не в одном количестве. Всех просто закрыли в домах, в вольерах, и все они брошены без еды, без воды. Это катастрофа», – заявила женщина.

    По данным правительства Курской области, из приграничных районов выехали несколько тысяч человек, свыше 600 из них размещены в пунктах временного размещения, передает ТАСС.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел межведомственное совещание по оказанию помощи Курской области. В частности, Мантуров поручил соседним с регионом областям развернуть ПВР.

    Напомним, 6 августа ВСУ устроили массированную атаку на Курскую область. Жертвами украинских обстрелов и атак БПЛА стали пять жителей региона, еще 31 человек пострадал (в том числе шестеро детей). Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что в наступлении ВСУ задействовали до 1 тыс. военных. Потери противника составили 315 человек, из которых не менее 100 убиты, а также 54 единицы техники, включая семь танков.

    Коментарии (11)
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    Доходы российского бюджета стоят на трех китах, и все они показывают высокий рост в этом году. Дефицит бюджета почти вдвое сократился по сравнению с прошлогодним периодом. Благодаря чему России удалось заработать больше, чем год назад, и что может помешать росту доходов во втором полугодии? Подробности

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    Зачем ВСУ атаковали Курскую область

    ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Российской армии удалось сдержать натиск противника, однако операция по ликвидации украинских формирований до сих пор продолжается. Какие цели преследует украинская армия и повлияет ли эта операция на ход боевых действий? Подробности

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    Покушение на Поддубного требует жесткой реакции ООН

    ВСУ ударили по автомобилю легендарного военкора Евгения Поддубного. Журналист выжил, но находится в тяжелом состоянии. Произошедшее – не первый случай нападения на представителей СМИ. Кроме того, с помощью дронов ВСУ бьют по каретам скорой помощи и автобусам. Почему России важно добиться осуждения подобных атак со стороны ООН и как их можно предотвратить? Подробности

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    Поддержка терроризма привела Украину к краху в Западной Африке

    Желание властей Украины повоевать с Россией в Западной Африке обернулось крупным скандалом. Вслед за Мали дипотношения с Киевом разрывает и Нигер. Почему попытки Украины уладить скандал и опровергнуть заявления о поддержке террористов в Африке не дают результата? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    • Африканский позор Украины

      МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

    • Британский Сталин собирает армию

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которого недоброжелатели называют Киром Сталиным, заявил о создании специальной армии, задача которой – подавить массовые беспорядки. Погромы в Англии продолжаются уже неделю, причина – убийство троих детей. Нашлись и те, кто обвинил в происходящем Россию.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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