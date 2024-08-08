Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.3 комментария
Интернет-ресурсы администрации Курской области подверглись массированной DDoS-атаке
Массированная DDoS-атака зафиксирована на интернет-ресурсы администрации Курской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как сообщили в пресс-службе, интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, в результате которой многие сервисы вышли из строя и временно недоступны, передает ТАСС.
Там добавили, что специалисты работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов администрации Курской области.
Газета ВЗГЛЯД отмечает, что официальный сайт правительства региона работает в штатном режиме. Сайт администрации Курска также доступен, как и ресурс Минздрава Курской области.
Ранее в четверг волонтеры «Единой России» и МГЕР передали бытовую технику, воду, санитарно-гигиенические принадлежности, продукты и медикаменты в пункты временного размещения в Курской области.