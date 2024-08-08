Интернет-ресурсы администрации Курской области подверглись массированной DDoS-атаке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе, интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, в результате которой многие сервисы вышли из строя и временно недоступны, передает ТАСС.

Там добавили, что специалисты работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов администрации Курской области.

Газета ВЗГЛЯД отмечает, что официальный сайт правительства региона работает в штатном режиме. Сайт администрации Курска также доступен, как и ресурс Минздрава Курской области.

Ранее в четверг волонтеры «Единой России» и МГЕР передали бытовую технику, воду, санитарно-гигиенические принадлежности, продукты и медикаменты в пункты временного размещения в Курской области.