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ВС России поразили цеха сборки беспилотников ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение цехам сборки БПЛА, скоплениям живой силы и техники противника в 164 районах, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, уничтожены 12 снарядов РСЗО HIMARS производства США и 80 беспилотников, в том числе 21 вне зоны проведения спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 636 самолетов, 278 вертолетов, 29 402 беспилотника, 563 ЗРК, 16 937 танков и других бронемашин, 1398 машин РСЗО, 12 976 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 528 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.