«Единая Россия» доставила гуманитарную помощь в ПВР в Курской области

Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что гуманитарную помощь жителям Курской области доставили руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, председатель МГЕР Антон Демидов и более 40 молодогвардейцев из Москвы, Орловской, Воронежской областей и ДНР.

«На наш призыв о помощи откликнулись депутаты всех уровней, общественники, жители регионов. Все готовы поддержать курян», – добавил Якушев.

По словам Сидякина, помимо гуманитарной помощи были доставлены средства радиоэлектронной борьбы для установки на реанимобили, чтобы защитить от ударов дронов.

Он также сообщил, что для помощи в возведении оборонительных линий, вывозе людей из обстреливаемых районов области дополнительно едут молодогвардейцы из Белгорода, Тулы, которые в том числе имеют боевой опыт.

Также Александр Сидякин во время визита в ПВР отметил, что детей, чьи родители дадут согласие, отправят до 1 сентября в оздоровительные лагеря, ЕР также поможет оформить документы тем, кто выехал из обстреливаемой зоны без них.

Антон Демидов отметил, что активисты накануне разгрузили поступившие от регионов грузы в сортировочный центр и приступили к их передаче.