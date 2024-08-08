Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.3 комментария
В Германии оценили эффект от атаки ВСУ на Курскую область
Bild: Атака ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом
Атака ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом в конфликте, и Россия добивается медленного, но устойчивого успеха на ряде участков линии фронта, пишут обозреватели немецкой газеты Bild Юлиан Репке и Филипп Пятов.
Как пишут авторы, наступление ВСУ на Курскую область не является переломным моментом в войне, ВС России добиваются медленных, но стабильных успехов, передает ТАСС.
Как сообщили авторы Bild, «прибытие западных истребителей F-16 на Украину оценивается экспертами как «слишком запоздалое».
Ранее в Минобороны сообщили, что российские истребители Су-34 ударами авиационных бомб ФАБ-500 уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области.