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Депутат Делягин извинился перед военкором Поддубным и его семьей
Депутат Делягин извинился перед военкором Поддубным и его семьей за сообщения о его «гибели»
Депутат Госдумы Михаил Делягин извинился перед военкором Евгением Поддубным и его родственниками за сообщение о возможной гибели военного корреспондента ВГТРК во время атаки беспилотника ВСУ в Курской области.
В видеообращении в Telegram-канале Делягин признал, что «совершил непростительную вещь».
«Я приношу глубочайшие извинения всем, я глубоко раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения всем, кого я минувшей ночью ввел в состояние шока, ужаса, прежде всего, разумеется, военкору Евгению Поддубному и его родственникам», – следует из сообщения депутата.
По его словам, информацию о якобы гибели военкора Поддубного он получил от «человека, которому он доверяет», после чего «испугался... и сообщил эту информацию с указанием, что «это сообщают».
Делягин добавил, что «испытывает облегчение, так как Поддубный жив». Он считает себя виноватым и пообещал «постараться в своей жизни эту вину загладить».
Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что по автомобилю Поддубного нанес удар дрон, когда он ехал в Суджу Курской области. Машина несколько раз перевернулась и вспыхнула, поэтому после доклада коллег журналиста руководству по новостям и пошла трагичная новость. Как позже выяснилось, самого военкора выбросило через лобовое стекло.
Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Позднее он пришел в сознание. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета. Его отправили в Москву в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского.
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