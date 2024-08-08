На кондитерской фабрике в Перми отказались комментировать трудоустройство Никиты Белых

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Национальное строительство, формирование нации и т. д., и т. п. Звучит вроде бы вполне привлекательно. По факту же эти заманчивые на первый взгляд социальные процессы являются ложными целями.5 комментариев
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«Курская область, говорите?» – написал Крутихин на своей странице в соцсетях. Он рассказал, что в 1980-х годах часто посещал Курскую область, где с ним «каждый раз что-то приключалось»: ремонт дороги, проблемы с сотрудниками ГАИ, поломка машины. Он отметил, что в других регионах России или на Украине с ним подобного не происходило.
Поэтому, как заявил Крутихин, он шутил, что Курская область не нужна: «Кто ее только придумал? Нисколько не расстроюсь, если ее по пути вообще не будет».
«Сбывается, что ли?» – заявил он на фоне украинской атаки на Курскую область.
Крутихин родился в Москве. С начала 1990-х годов занимается аналитикой нефтегазовых инвестиций в странах бывшего СССР. Последнее время живет в Норвегии. В 2023 году Крутихин был внесен в реестр иноагентов.
«И я уже нахожусь в Курской области, и спецназ «Ахмат», один из отрядов, находится здесь. Потихоньку мы уже здесь нарастились. Будем делать свое дело во благо нашего государства», – сообщил Алаудинов в Telegram.
Он подчеркнул, что «ничего критического не произошло». Алаудинов подтвердил, что украинские войска «зашли на приграничные территории» и заняли несколько населенных пунктов. По его словам, вооруженные силы Украины «максимально пытаются продвигаться».
Как отметил Алаудинов, противник «наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы». «Получается, он, я так понял, все бросил сюда», – сказал Алаудинов.
«Даст бог, в ближайшее время этот вопрос будет завершен, эти силы будут уничтожены», – заявил он.
Напомним, ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Российской армии удалось сдержать натиск противника, но операция по ликвидации украинских формирований до сих пор продолжается.
В июле председатель белорусского Комитета госбезопасности Иван Тертель сообщил, что киевский режим отвел свои войска от белорусской границы.
Военный эксперт отметил, что главной проблемой является защита гражданского населения, однако добавил, что бои в регионе, по его мнению, могут завершиться в течение суток, сообщает «Лента.ру».
«Наши военные стараются аккуратно вытеснить их оттуда, чтобы не повредить жилые здания и частные участки. Необходимо решить эту боевую задачу, одновременно обеспечивая безопасность мирных граждан», – пояснил эксперт.
Напомним, атаки на российское приграничье начались в 8.00 мск во вторник. На тот момент Украина задействовала до 300 солдат из 22-й механизированной бригады. Поддержка личного состава осуществлялась 11 танками и 20 ББМ.
Житель курского села рассказал RT об убийстве его беременной жены солдатом ВСУ
По словам мужчины, после ночи обстрелов со стороны Украины он, его супруга Нина, находившаяся на втором месяце беременности, мама девушки и маленький сын решили уехать в Курск, передает RT.
По пути по автомобилям, на которых ехала семья, открыли огонь украинские военнослужащие, рассказал мужчина. «Я услышал выстрелы, хлопки… Оказалось, это по мне идет огонь. Я успел проехать, а жена не успела. Я остановился – она врезалась в меня. Я открываю дверь, а Нина уже хрипит», – сказал он.
Девушку отвезли в больницу, но спасти ее не удалось. «Пуля зашла в легкое, а вышла через сердце», – сообщил мужчина.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал создание регионального штаба по ЧС в Курской области.
Герасимов: Продвижение ВСУ вглубь России остановлено
«Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено», – сказал Герасимов.
Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу России, передает ТАСС.
По словам Герасимова, 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью 1 тыс. человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
ВСУ при попытке наступления потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, а также 315 человек, из них не менее 100 убитыми.
Напомним, Путин поручил региональным властям присоединиться к оказанию помощи Курской области.
Аналитик Лейрос: Призывы Зеленского к Западу сбивать ракеты России над Украиной приведут к большой войне
По словам эксперта, Зеленский требует действий, которые легко могут привести к тому, что украинский конфликт выйдет из-под контроля и перейдет точку невозврата, передает РИА «Новости».
Лейрос считает, что Зеленский настаивает на этом из-за провала ВСУ на поле боя. Киев надеется, что получится втянуть НАТО в конфликт с Россией.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на Зеленского сообщали, что соседи Украины боятся сбивать ракеты ВС России из-за возможной реакции Москвы.
WADA обвинило Антидопинговое агентство США в нарушениях антидопингового кодекса
Как сообщало Reuters, трое американцев попались на допинге в 2011–2014 годах, но продолжали соревноваться без дисциплинарного преследования, «работая под прикрытием». Они уже завершили карьеру, их имена не раскрываются, передает РИА «Новости».
WADA считает, что схема, которую использует USADA, создает угрозу для «целостности спортивных соревнований», американская сторона «явно нарушала правила». WADA «не одобряло» сделки, которые позволяли нарушителям «годами участвовать в соревнованиях благодаря показаниям против других».
WADA видит «иронию и лицемерие» в возмущении со стороны USADA относительно предполагаемых нарушений, совершаемых другими антидопинговыми организациями, хотя США «годами не объявляли о случаях применения допинга и позволяли нарушителям продолжать соревноваться».
«WADA задается вопросом, знал ли совет директоров USADA, который управляет агентством, или Конгресс США, который его финансирует, об этой практике», – говорится в заявлении.
Так, один из спортсменов, который признался, что применял стероиды и эритропоэтин, смог участвовать в соревнованиях до завершения карьеры, его результаты не были аннулированы, призовые деньги не были возвращены.
USADA заявило, что публикация или дисквалификация создаст риски для спортсмена и попросило WADA не озвучивать информацию. WADA заявило, что ему пришлось согласиться, так как «департамент разведки и расследований убедился, что угроза безопасности была реальной».
Однако «в другом случае» USADA так и не проинформировало WADA о «решении отменить временное отстранение спортсмена». Подчеркивается, что в противном случае WADA «никогда бы не допустило этого».
Смягчение наказания для информаторов возможно по Всемирному антидопинговому кодексу, но для этого есть специальная процедура, которую USADA проигнорировало, заявило WADA.
Напомним, между WADA и USADA продолжается конфликт. WADA обвиняет USADA в игнорировании требований Всемирного антидопингового кодекса в интересах американских спортсменов. USADA считает, что WADA позволяет китайским спортсменам действовать по «особому набору правил» и игнорировать кодекс.
Военкор Поддубный ранен в результате атаки украинского беспилотника в Курской области
«Сейчас он находится в областной больнице», – говорится в сообщении информационной программы канала «Россия 1» в Telegram. В приемной Курской областной больницы подтвердили, что Поддубный поступил к ним, он жив, передает РИА «Новости».
Запред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин также сообщил в Telegram: «Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!».
«Звезда» сообщает, что Поддубный «находится в крайне тяжелом состоянии», врачи «делают все, чтобы сохранить жизнь военкора».
Sekunda media сообщает, что он «находится в сознании».
Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах было распространено сообщение о том, что Поддубный погиб в Курской области в результате украинской атаки.
Евгений Поддубный – автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Создатель и ведущий программы «Война» на телеканале «Россия-24». Координатор гуманитарной организации «Русская гуманитарная миссия» в Сирии. Является членом Академии российского телевидения, в 2018 году получил звание заслуженного журналиста России. В начале карьеры работал на телеканале «ТВ Центр».
Экс предположил, что своей самонадеянной и рискованной атакой украинцы решили поменять ход военных действий для одного из фронтов. Также он высказал мнение о том, что ВСУ бросили последние резервы на эту пограничную вылазку, которая обречена на провал, передает канал «360».
В то же время эксперт из финской аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин считает, что Киев затеял азартную игру с большими ставками.
Ранее западные военные эксперты заявили, что попытка украинских войск прорваться в Курской области не имеет смысла и лишь расходует ресурсы Киева.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.
ФБР провело обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в штате Нью-Йорк
Как сообщил News Channel 13, обыск проведен «в связи с федеральным расследованием». «Фотограф News Channel 13 снял на видео, как агенты обыскивают и фотографируют обе машины у дома на Довер-драйв», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Представитель ведомства Сара Руан подтвердила, что ФБР «обыскивало дом». Однако Руан отказалась сообщать «подробности расследования».
По словам Риттера, которые приводит издание Times Union, ордер на обыски в его доме связан, «по-видимому, с опасениями правительства США по поводу нарушения Закона США о регистрации иностранных агентов». Сам Риттер категорически отрицает любые обвинения, он также отметил, что его пытаются запугать американские власти, передает ТАСС.
В июне Риттер сообщил об изъятии у него паспорта при попытке вылететь из Нью-Йорка в Санкт-Петербург через Стамбул для участия ПМЭФ. В Кремле предположили, что ограничения США на выезд в Россию в отношении Риттера могут быть связаны с тем, что он работал в спецслужбах. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, данный инцидент свидетельствует о том, что США стали полицейским государством.
По словам мужчины, всю ночь в городе были слышны мощные взрывы, передает радио Sputnik.
В результате атаки пострадало здание городской администрации, около которого от взрыва образовалась большая воронка, рассказывает местный житель. Также «разметало» стоящий рядом восьмиквартирный дом: в нем выбило стекла, нет крыши, сообщил мужчина.
Из-за случившегося, по его словам, в городе возникли перебои со связью, светом и водоснабжением.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.
Посол России в США Антонов назвал террористической акцией действия ВСУ в Курской области
Антонов обратил внимание, что никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие, и назвал возмутительными заявления США в ответ на очевидную террористическую акцию ВСУ в Курской области, передает RT.
Ранее Госдеп США назвал атаку ВСУ на Курскую область «суверенным решением Киева».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что после атаки ВСУ на Курскую область СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер, а российским войскам следует идти «до Киева и дальше».
FOX2: В Киеве нашли убитым занимающегося расследованиями американского журналиста
Посольство США в Киеве уведомило мать погибшего о его смерти 26 июля. Подруга журналиста Диана Осауленко заявила, что мужчина боялся оставаться дома в последнюю ночь и писал матери тревожные голосовые сообщения, передает «Рамблер».
Тело Кука было найдено в районе Киева, в 20 минутах езды от его места жительства. В посольстве сообщили, что репортер был обнаружен мертвым «при подозрительных обстоятельствах».
Мать журналиста начала сбор средств, чтобы транспортировать его тело на родину.
В Telegram-канале ведомства говорится, что ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия границы на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории России.
Противник понес потери около Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы, Корчаковки, Новой Сечи, Павловки, Городища Сумской области.
Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники.
Отмечается, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Напомним, Минобороны сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронемашин у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.
В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.
Политолог Манойло: Арест журналистки Светланы Бурцевой заставляет задуматься о состоянии свободы слова в Эстонии
«Светлана Бурцева, гражданка Эстонии, работала в местном бюро радио Sputnik и в информационном агентстве Baltnews. По мнению Таллина, ее связь с Россией, которую она поддерживала по линии соотечественников, должна быть приравнена к государственной измене. Разумеется, подобные обвинения носят исключительно политический характер», – говорит Андрей Манойло, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук.
«Дело в отношении журналистки является полностью сфабрикованным. Доказательства якобы имеющейся вины смешны. Бурцевой вменяется написание книги «Гибридная война за мир», в которой рассказывается о методах урегулирования информационных конфликтов. В реальности автором она не является, однако прокуратура Эстонии настаивает на том, что работа написана именно ею, а фамилия автора, указанная на обложке, это ее псевдоним», – сказал он.
«Эстонские власти также заявляют, что Бурцева проходила «специальную подготовку» в Севастопольском государственном университете на программе «Информационные и гибридные конфликты». Обучение якобы велось под руководством «представителей российских спецслужб» для дальнейшей работы в интересах Москвы», – уточняет собеседник.
«Это еще одна попытка натянуть маленькую эстонскую сову на глобус. Магистерская программа «Информационные и гибридные конфликты» всегда была полностью прозрачной и доступной как для российских граждан, так и для иностранцев. Я же выступал одним из ее создателей. Другим ее автором стал Роман Ромачев, генеральный директор частной разведывательной компании «Р-Техно», – подчеркивает Манойло.
«Бурцева поступила на нашу программу через сдачу вступительных экзаменов. Никакой протекции не было. Учащиеся под моим руководством изучали теоретические аспекты современного противостояния в медиасфере. Для нее это было принципиально необходимо с профессиональной точки зрения. Она, будучи журналисткой, пыталась понять, что представляют собой фейковые новости и как с ними можно бороться», – уточняет собеседник.
«Вполне возможно, что ее преследование может свидетельствовать о попытках Эстонии создать собственный обменный фонд. Не исключаю, что Таллин надеется «втиснуться» в процессы переговоров между Россией и странами Запада о взаимном освобождении тех или иных заключенных и тем самым показать, что маленькая Эстония может участвовать в подобных процессах наравне с Германией или США», – считает эксперт.
«Тем более что в последнее время политические преследования граждан, выражающих невыгодную для прибалтийских государств точку зрения, участились. Лидером в этом плане, к сожалению, остается Латвия. Но и с Эстонией не все благополучно. Эта страна боится обыкновенной журналистки. Подобные факты преследования вызывают только презрение», – отмечает собеседник.
«Для меня очевидно, что Таллин не арестовал Бурцеву, а взял ее в заложники. И как любому человеку в такой ситуации, ей необходимо оказать максимальную поддержку. Она должна знать, что Россия не оставляет своих соотечественников в беде. А в будущем ее следует включить в список обмена, если таковой состоится в ближайшее время», – акцентирует эксперт.
«Если же эстонская контрразведка так озабочена той подготовкой, которую получают слушатели моих программ, то могу предложить им обменять удерживаемую ими Бурцеву на самого себя. Пусть воюют с мужчинами, которые могут дать сдачи, а не с женщинами-журналистами, просто делающими свою работу», – резюмирует Манойло.
Ранее в МИД России назвали «политической заказухой» преследование в Эстонии журналистки Светланы Бурцевой. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что данное дело является очередной попыткой создания антироссийского информационного фона на Западе.
По ее мнению, произошедшее должно было запугать работников информационной сферы. «За работу, которая не вписывается в существующий исключительно один, с точки зрения коллективного Запада, мейнстримовый нарратив, люди могут поплатиться всем – благополучием, свободой, жизнью», – уточнила Захарова.
Напомним, в марте власти Эстонии заключили Светлану Бурцеву под стражу. Ей было предъявлено обвинение в государственной измене «путем ненасильственных действий против независимости» страны. По словам прокурора Энели Лауритса, журналистка публиковала свои тексты в изданиях, якобы «обслуживающих интересы российской пропаганды».