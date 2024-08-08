Эксперт объяснил охоту ВСУ на российских военкоров

Политолог Асафов: Покушение на Поддубного подчеркивает террористический характер ВСУ

Tекст: Евгений Поздняков

«Целенаправленные действия против мирных жителей и представителей СМИ подчеркивают истинный террористический характер украинской власти. Приняты сотни международных документов, в которых подчеркивается важность труда журналистов в период вооруженных конфликтов. Общепризнано, что эти люди не должны подвергаться прицельному огню», – сказал политолог Александр Асафов.

«Однако для ВСУ закон не писан. Они устроили настоящую охоту на наших военкоров. По их мнению, убийство сотрудников изданий и телеканалов позволяет достичь масштабного эффекта устрашения. Важно понимать, что речь идет именно о намеренных атаках, совершаемых с особой жестокостью», – подчеркивает собеседник.

«Для них убийство корреспондента не является преступлением. Они воспринимают это как большую удачу. Угрозу для наших граждан со стороны украинской армии необходимо ликвидировать. Наши военные прямо сейчас этим занимаются. Также хочу выразить поддержку Евгению Поддубному. Надеюсь, с ним все будет в порядке», – заключил Асафов.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. Сперва некоторые медиа заявляли о его гибели, однако эта информация, к счастью, не подтвердилась. Зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин позже сообщил: «Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!»

Ближе к полуночи военкор пришел в сознание, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!» – добавил военкор «Комсомолки» и член СПЧ Александр Коц.

К утру четверга врачи прояснили самочувствие Поддубного: «Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета». При этом военкор остается в сознании, «он разговаривает». В свою очередь СК России пообещал установить всех лиц, причастных к покушению на военкора, и возбудил уголовное дело.

«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», – сообщил сам Поддубный, заявление которого опубликовал Алексей Смирнов.



Постпредство России при ООН потребовало от организации решительного осуждения атаки на военкора. Также Москва призывает ООН принять меры недопущения «новых возможных зверств киевского режима в отношении представителей прессы»: «Сколько еще журналистов должно стать жертвами преступлений клики Зеленского, чтобы наши западные коллеги отреагировали?»

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему произошедшее требует жесткой реакции международной организации.