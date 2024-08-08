Национальное строительство, формирование нации и т. д., и т. п. Звучит вроде бы вполне привлекательно. По факту же эти заманчивые на первый взгляд социальные процессы являются ложными целями.4 комментария
Риттер назвал причину обыска ФБР в его доме
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ФБР провело обыск в его доме из-за связей с RT и Sputnik
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыски в доме из-за комментариев для российских СМИ RT и Sputnik, сообщил бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН Скотт Риттер.
По его словам, на основании тех вопросов, которые ему задавали агенты ФБР, их интересовали связи с российскими RT и Sputnik. Как предположил экс-разведчик, его хотят уличить в том, что он якобы получает указания и вознаграждения прямо от RT и Sputnik и работает на российское правительство, передает ТАСС.
Риттер добавил, что дал им понять, что все вознаграждения от RT и Sputnik – это такие же вознаграждения, которые он получает от многих СМИ за работу журналиста, а все подозрения в манипуляции мнением американцев по заказу Кремля просто абсурдны.
Он рассказал, что агенты находились в его доме около пяти часов, изучили содержание его ноутбука, телефона и других электронных устройств. По его словам, у него есть вопросы к ордеру на обыск, а не к тем, кто его проводил.
Экс-разведчик подчеркнул, что закон не нарушал и не является иноагентом, и делает то, что должен делать «любой думающий американец, когда видит, что государство ведет себя не в соответствии с ценностями и принципами отцов-основателей».
По его мнению, власти США хотели заставить его «думать дважды», перед тем как выступать в СМИ, но не собирается прекращать свою деятельность, несмотря на то что ему «объявили войну».
Ранее агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в Делмаре в штате Нью-Йорк.
В июне Риттер сообщил об изъятии у него паспорта при попытке вылететь из Нью-Йорка в Санкт-Петербург через Стамбул для участия ПМЭФ. В Кремле предположили, что ограничения США на выезд в Россию в отношении Риттера могут быть связаны с тем, что он работал в спецслужбах. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, данный инцидент свидетельствует о том, что США стали полицейским государством