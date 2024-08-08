В Грузии признали ответственность за начало войны 2008 года

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Он посетил могилы павших воинов и сказал журналистам, что международные суды в Гааге и Страсбурге подтвердили, что грузинская армия тогда «не нарушала права человека и не совершала военные преступления, и это является принципиальной победой».

Отвечая на вопрос о том, кто начал военные действия, председатель кабмина напомнил, что саакашвилевское «Единое национальное движение» вскоре после войны подписало резолюцию Совета Европы об ответственности грузинской стороны.

Также Ираклий Кобахидзе напомнил, что еще в 2018 году, во время президентской кампании, президент Саломе Зурабишвили «доказывала, что войну начал (бывший президент Михаил) Саакашвили».

В этой связи он подтвердил, что после выборов в парламент 26 октября «Грузинская мечта» намерена расследовать «авантюру» Саакашвили 2008 года.

По его словам, «может быть направлено обращение в Генпрокуратуру или в КС, а может этим займется парламентская следственная комиссия».