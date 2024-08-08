Национальное строительство, формирование нации и т. д., и т. п. Звучит вроде бы вполне привлекательно. По факту же эти заманчивые на первый взгляд социальные процессы являются ложными целями.0 комментариев
В Москву решили эвакуировать девять пострадавших при обстрелах Курской области
В Москву на лечение решили эвакуировать девять пострадавших при обстрелах Курской области
Девять пострадавших при обстрелах Курской области со стороны Украины будут эвакуированы на лечение в больницы и федеральные центры Москвы. Среди пострадавших находится и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
По его словам, решено эвакуировать на лечение в Москву девять пострадавших при обстрелах в Курской области, в числе которых двое детей и журналист Евгений Поддубный, передает ТАСС.
Кузнецов добавил, что в стационарах сейчас лечатся 34 пострадавших в результате обстрелов Курской области со стороны ВСУ, среди которых пятеро детей.
Ранее в Минздраве сообщали, что в результате обстрелов Курской области украинской стороной, по предварительным данным, пострадал 31 человек.