Элитный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова решили снести

Элитный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова признали самостроем и решили снести

Tекст: Вера Басилая

Строительство особняка Иванова велось в режиме строжайшей секретности, соответствующий иск на снос дома подготовила администрация Калязинского района, которая собрала документы для подачи в суд, пишет «Царьград» со ссылкой на Mash.

Источник утверждает, что согласно экспертизе Госстройнадзора, разрешения на застройку участка у Иванова не было, как и обращения по поводу строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

По данным СМИ, особняк расположен на берегу Волги и занимает 8 га земли, там же расположены бассейн, СПА-комплекс, домики для прислуги и даже собственная вертолетная площадка с ангаром.

Ранее экс-заместителя главы Минобороны Тимура Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. Сообщалось, что на автомобилях замминистра обороны Иванова стояли номера за миллионы рублей.

Взятка была предоставлена за действия, совершенные в пользу упомянутых юридических лиц и их представителей, которым Иванов способствовал в связи с его должностным положением. Часть незаконно полученных денежных средств Иванов и его сообщники накапливали на банковских счетах в различных финансовых учреждениях. Сейчас Иванов арестован.