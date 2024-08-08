Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В заявлении грузинского внешнеполитического ведомства сказано, что «Грузия продолжает осуществление политики мирного урегулирования конфликта с Россией с целью обеспечения деоккупации страны, ее мирного объединения и развития, для чего использует дипломатические и правовые инструменты в тесном сотрудничестве с международными партнерами».

Также Тбилиси в очередной раз призвал Москву, признавшую независимость Абхазии и Южной Осетии, «уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии».

Операцию России против Грузии по принуждению к миру МИД Грузии назвал в своем заявлении «полномасштабной военной агрессией», после которой Россия «оккупировала» Абхазию и Южную Осетию.

Также Грузия обвинила Россию в якобы нарушении соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, которое было заключено при посредничестве Евросоюза, и призвала вывести военных с территории Абхазии и Южной Осетии.

Накануне правящая «Грузинская мечта» назвала Россию «ответственной за оккупацию территорий Грузии», но также заявила, что после выборов в парламент, которые состоятся 26 октября, намерена начать судебный процесс над саакашвилевским «Единым национальным движением» за «авантюру» 2008 года.

Независимость Абхазии и Южной Осетии также признали Венесуэла, Никарагуа, Тувалу и Сирия.

Россия начала операцию по принуждению к миру для защиты Южной Осетии и своих миротворцев, которые дислоцировались в бывшей грузинской автономии с 1994 года.