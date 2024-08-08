Национальное строительство, формирование нации и т. д., и т. п. Звучит вроде бы вполне привлекательно. По факту же эти заманчивые на первый взгляд социальные процессы являются ложными целями.0 комментариев
Военкор Поддубный отправлен для дальнейшего лечения в Москву
Смирнов: Военкор Поддубный отправлен для дальнейшего лечения в Москву
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, отправлен для дальнейшего лечения в Москву, сообщил врио губернатора Курской области Андрей Смирнов.
«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», – привел первый после ранения комментарий Поддубного в своем Telegram-канале Смирнов.
По словам врио губернатора, его состояние курские врачи стабилизировали, его отправили в Москву для дальнейшего лечения.
В Минздраве России подтвердили, что Поддубный будет эвакуирован на вертолете в Москву, он находится в тяжелом, но стабильном состоянии, передает ТАСС.
Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Позднее он пришел в сознание. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.