  • Новость часаСредства ПВО сбили два украинских БПЛА над Курской и Орловской областями
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    Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Искусственный интеллект обваливает мировые фондовые рынки

    Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.

    13 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Современная война изменила облик танка, но не его сущность

    «Революция дронов» серьезно сказалась на боевых действиях от Украины до Израиля. Она вновь оживила старые дискуссии о «похоронах» танка – или, по крайней мере, об утрате этим типом бронетехники былой эффективности.

    6 комментариев
    8 августа 2024, 08:34 • Новости дня

    Депутат рассказал, как не платить налоги на баню

    Депутат Гаврилов рассказал, в каких случаях можно не платить налоги на баню

    Tекст: Вера Басилая

    Дачники могут минимизировать налоговую нагрузку, установив на участке мобильную баню-бочку вместо капитальной бани, а также разборные сараи без фундамента, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

    По его словам, собственник земельного участка обязан уплачивать налог на имущество физических лиц за баню, сарай, туалет, если постройка имеет признаки капитального строения (наличие фундамента), площадь строения превышает 50 кв. метров и зарегистрирована в Росреестре, передает РИА «Новости».

    Депутат отметил, что если постройка используется в коммерческих целях, то есть сдается в аренду или для оказания услуг.

    По его словам, для снижения налоговой нагрузки можно использовать на даче некапитальные нагрузки: вместо капитальной бани можно установить мобильную баню-бочку, которая легко перемещается, а сарай или хозпостройку можно сделать разборными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что запрещено выращивать на садовом участке.

    7 августа 2024, 14:48 • Новости дня
    Полковник объяснил сложность обороны Курской области
    Полковник объяснил сложность обороны Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил основные сложности обороны Курской области на фоне продолжающихся атак ВСУ.

    Военный эксперт отметил, что главной проблемой является защита гражданского населения, однако добавил, что бои в регионе, по его мнению, могут завершиться в течение суток, сообщает «Лента.ру».

    «Наши военные стараются аккуратно вытеснить их оттуда, чтобы не повредить жилые здания и частные участки. Необходимо решить эту боевую задачу, одновременно обеспечивая безопасность мирных граждан», – пояснил эксперт.

    Напомним, атаки на российское приграничье начались в 8.00 мск во вторник. На тот момент Украина задействовала до 300 солдат из 22-й механизированной бригады. Поддержка личного состава осуществлялась 11 танками и 20 ББМ.

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    7 августа 2024, 12:28 • Новости дня
    Военкор назвал главное отличие боев в Курской области от предыдущих «рейдов» ВСУ

    Военкор Котенок: ВСУ в Курской области не пытаются прикрыться ширмой

    Военкор назвал главное отличие боев в Курской области от предыдущих «рейдов» ВСУ
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ не пытаются скрывать, что на территорию Курской области проникли регулярные украинские войска, в этом главное отличие от предыдущих «рейдов», заявил военкор Юрий Котенок.

    Он отметил в своем Telegram-канале, что ВСУ не прикрываются «ширмой фирм-прокладок РДК (Русский добровольческий корпус», внесен в России в список террористических организаций и запрещен) и прочих легионов вырусей».

    По словам военкора, в марте ВСУ планировали атаковать и захватить российские города, в том числе Грайворон и населенный пункт Козинка. Однако тогда, как и в предыдущие вылазки, это делалось под прикрытием, и Киев мог заявить, что «это внутренние разборки» России, а Украина ни при чем. Тогда противнику не удалось прорваться далеко.

    Между тем, подчеркивает Котенок, сегодня ситуация обстоит иначе. «Есть вполне определенные бригады ВСУ, которые зашли на нашу территорию. Не ДРГ, не отряд террористов, а регулярные войска соседнего государства. И этого не скрывают», – сказал военкор.

    Подобное нельзя назвать «рейдом» или терактом. «Если без дипломатической эквилибристики, то это войсковая операция, которую Киев развернул на территории Российской Федерации. Не полномасштабное вторжение по всей границе (хотя еще не вечер), но и не рядовые приграничные пострелушки», – указал Котенок.

    При этом Украина задействовала более масштабные силы, чем в марте, но несмотря на это, все же не добилась на первом этапе вторжения желаемых результатов.

    Котенок добавил, что у ВСУ не получилось взять райцентр с наскока, в ход пошли резервы. «Ситуация от этого легче не становится. Идут тяжелые бои», – заключил он.

    Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что Украина насыщала курское приграничье техникой и личным составом после попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию региона.

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    7 августа 2024, 21:55 • Видео
    Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

    Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    7 августа 2024, 17:05 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину о ситуации в Курской области

    Герасимов: Продвижение ВСУ вглубь России остановлено

    Герасимов доложил Путину о ситуации в Курской области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы остановили продвижение ВСУ вглубь территории России, заявил глава Генштаба Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    «Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено», – сказал Герасимов.

    Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу России, передает ТАСС.

    По словам Герасимова, 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью 1 тыс. человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

    ВСУ при попытке наступления потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, а также 315 человек, из них не менее 100 убитыми.

    Напомним, Путин поручил региональным властям присоединиться к оказанию помощи Курской области.

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    8 августа 2024, 00:28 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ атаковали Курскую область переброшенными с белорусской границы силами
    Алаудинов: ВСУ атаковали Курскую область переброшенными с белорусской границы силами
    @ Апти Алаудинов «АХМАТ»/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Украина использовала для атаки на Курскую область силы, переброшенные с белорусской границы, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    «И я уже нахожусь в Курской области, и спецназ «Ахмат», один из отрядов, находится здесь. Потихоньку мы уже здесь нарастились. Будем делать свое дело во благо нашего государства», – сообщил Алаудинов в Telegram.

    Он подчеркнул, что «ничего критического не произошло». Алаудинов подтвердил, что украинские войска «зашли на приграничные территории» и заняли несколько населенных пунктов. По его словам, вооруженные силы Украины «максимально пытаются продвигаться».

    Как отметил Алаудинов, противник «наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы». «Получается, он, я так понял, все бросил сюда», – сказал Алаудинов.

    «Даст бог, в ближайшее время этот вопрос будет завершен, эти силы будут уничтожены», – заявил он.

    Напомним, ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Российской армии удалось сдержать натиск противника, но операция по ликвидации украинских формирований до сих пор продолжается.

    В июле председатель белорусского Комитета госбезопасности Иван Тертель сообщил, что киевский режим отвел свои войска от белорусской границы.

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    7 августа 2024, 13:27 • Новости дня
    Аналитик назвал точку невозврата в украинском конфликте

    Аналитик Лейрос: Призывы Зеленского к Западу сбивать ракеты России над Украиной приведут к большой войне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обращения президента Украины Владимира Зеленского к Западу с просьбой сбивать российские ракеты над Украиной приведут к полномасштабной войне, заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

    По словам эксперта, Зеленский требует действий, которые легко могут привести к тому, что украинский конфликт выйдет из-под контроля и перейдет точку невозврата, передает РИА «Новости».

    Лейрос считает, что Зеленский настаивает на этом из-за провала ВСУ на поле боя. Киев надеется, что получится втянуть НАТО в конфликт с Россией.

    Ранее украинские СМИ со ссылкой на Зеленского сообщали, что соседи Украины боятся сбивать ракеты ВС России из-за возможной реакции Москвы.

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    7 августа 2024, 21:17 • Новости дня
    СМИ: ВСУ расстреляли беременную девушку в Курской области

    Житель курского села рассказал RT об убийстве его беременной жены солдатом ВСУ

    СМИ: ВСУ расстреляли беременную девушку в Курской области
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский военнослужащий расстрелял семью из села Куриловка Курской области, погибла беременная девушка, об этом рассказал супруг убитой Артем.

    По словам мужчины, после ночи обстрелов со стороны Украины он, его супруга Нина, находившаяся на втором месяце беременности, мама девушки и маленький сын решили уехать в Курск, передает RT.

    По пути по автомобилям, на которых ехала семья, открыли огонь украинские военнослужащие, рассказал мужчина. «Я услышал выстрелы, хлопки… Оказалось, это по мне идет огонь. Я успел проехать, а жена не успела. Я остановился – она врезалась в меня. Я открываю дверь, а Нина уже хрипит», – сказал он.

    Девушку отвезли в больницу, но спасти ее не удалось. «Пуля зашла в легкое, а вышла через сердце», – сообщил мужчина.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал создание регионального штаба по ЧС в Курской области.

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    7 августа 2024, 09:18 • Новости дня
    Морпех «Адвокат» рассказал, как ВСУ вешают на себя российские знаки различия

    Морпех ВС России «Адвокат» рассказал, как ВСУ вешают на себя российские знаки различия

    Морпех «Адвокат» рассказал, как ВСУ вешают на себя российские знаки различия
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпех 40-й бригады ТОФ с позывным «Адвокат» рассказал, как военные ВСУ вешают на себя российские знаки различия.

    По его словам, в одном из боев за Камышеваху он едва не погиб, поскольку военные из украинской ДРГ налепили на себя российские знаки различия.

    «Я успел за это время разглядеть ленточки белые на запястье и георгиевские ленточки. И краем глаза я увидел маленький буквально такой флажочек украинский. Ну шеврончик», – передает RT слова морпеха.

    По его словам, один из военных ВСУ выстрелил в его сторону, но он успел отскочить и начал бой.

    Напомним, в июле 2023 года президент Владимир Путин своим указом присвоил 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной бригаде морской пехоты почетное наименование «гвардейская».

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    7 августа 2024, 11:51 • Новости дня
    Военкор Поддубный: Украинские силы насыщали курское приграничье техникой

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские силы насыщали курское приграничье техникой и личным составом после попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Курской области, сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

    В своем Telegram-канале он написал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют к курскому приграничью средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы, а также бронетехнику.

    «ВСУ, судя по всему, всерьез планируют развивать наступление и не оставляют попытки удержать часть нашей территории. Обстановка сложная», – написал он.

    Напомним, Министерство обороны сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.

    В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.

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    7 августа 2024, 23:04 • Новости дня
    Военкор Поддубный ранен в Курской области и госпитализирован

    Военкор Поддубный ранен в результате атаки украинского беспилотника в Курской области

    Военкор Поддубный ранен в Курской области и госпитализирован
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, сообщили «Вести». О гибели военкора в Курской области ранее сообщали в некоторых СМИ и соцсетях.

    «Сейчас он находится в областной больнице», – говорится в сообщении информационной программы канала «Россия 1» в Telegram. В приемной Курской областной больницы подтвердили, что Поддубный поступил к ним, он жив, передает РИА «Новости».

    Запред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин также сообщил в Telegram: «Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!».

    «Звезда» сообщает, что Поддубный «находится в крайне тяжелом состоянии», врачи «делают все, чтобы сохранить жизнь военкора».

    Sekunda media сообщает, что он «находится в сознании».

    Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах было распространено сообщение о том, что Поддубный погиб в Курской области в результате украинской атаки.

    Евгений Поддубный – автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Создатель и ведущий программы «Война» на телеканале «Россия-24». Координатор гуманитарной организации «Русская гуманитарная миссия» в Сирии. Является членом Академии российского телевидения, в 2018 году получил звание заслуженного журналиста России. В начале карьеры работал на телеканале «ТВ Центр».

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    7 августа 2024, 10:43 • Новости дня
    FT: Украинская оборона трещит по швам

    FT: Украинская оборона трещит по швам на фоне успехов ВС России

    FT: Украинская оборона трещит по швам
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оборона ВСУ в последнее время дает трещины, а российские войска быстро продвигаются в зоне СВО, сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

    По его словам, украинская оборона дает трещины, а ВС России добились «тактического успеха» в ДНР, если ситуация не изменится, вероятно дальнейшее продвижение российских войск, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что российские войска добились «быстрых и значительных территориальных успехов» в зоне СВО, которые стали возможны из-за проблем с коммуникацией и неумелой ротации сил ВСУ

    FT сообщает также, что на фоне успехов России на фронте все больше украинцев поддерживают идею мирных переговоров с Россией.

    Ранее ВС России заняли правый берег реки Жеребец в районе Макеевки.

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    7 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    Житель Суджи рассказал о последствиях атаки ВСУ на город
    Житель Суджи рассказал о последствиях атаки ВСУ на город
    @ t.me/gubernator_46

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель города Суджа в Курской области, расположенного неподалеку от украинской границы, рассказал об обстановке в городе после нападения вооруженных формирований Украины.

    По словам мужчины, всю ночь в городе были слышны мощные взрывы, передает радио Sputnik.

    В результате атаки пострадало здание городской администрации, около которого от взрыва образовалась большая воронка, рассказывает местный житель. Также «разметало» стоящий рядом восьмиквартирный дом: в нем выбило стекла, нет крыши, сообщил мужчина.

    Из-за случившегося, по его словам, в городе возникли перебои со связью, светом и водоснабжением.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.

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    7 августа 2024, 17:30 • Новости дня
    Американский журналист-расследователь найден мертвым в Киеве

    FOX2: В Киеве нашли убитым занимающегося расследованиями американского журналиста

    Американский журналист-расследователь найден мертвым в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский журналист Титони Кук найден убитым в Киеве, он расследовал ситуацию с проституцией и наркоторговлей на Украине, сообщил телеканал FOX2.

    Посольство США в Киеве уведомило мать погибшего о его смерти 26 июля. Подруга журналиста Диана Осауленко заявила, что мужчина боялся оставаться дома в последнюю ночь и писал матери тревожные голосовые сообщения, передает «Рамблер».

    Тело Кука было найдено в районе Киева, в 20 минутах езды от его места жительства. В посольстве сообщили, что репортер был обнаружен мертвым «при подозрительных обстоятельствах».

    Мать журналиста начала сбор средств, чтобы транспортировать его тело на родину.

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    7 августа 2024, 12:37 • Новости дня
    Минобороны: ФСБ и ВС не допустили продвижения ВСУ вглубь России в Курской области
    Минобороны: ФСБ и ВС не допустили продвижения ВСУ вглубь России в Курской области
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Минувшей ночью подразделения Вооруженных сил России и пограничных органов ФСБ продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области вблизи границы с Украиной, российские силы не дали противнику продвинуться вглубь страны, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия границы на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории России.

    Противник понес потери около Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы, Корчаковки, Новой Сечи, Павловки, Городища Сумской области.

    Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники.

    Отмечается, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Напомним, Минобороны сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронемашин у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.

    В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.

    Коментарии (35)
    7 августа 2024, 22:17 • Новости дня
    ФБР устроило обыск в доме разведчика Скотта Риттера

    ФБР провело обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в штате Нью-Йорк

    ФБР устроило обыск в доме разведчика Скотта Риттера
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в Делмаре в штате Нью-Йорк, сообщил News Channel 13 (местное подразделение NBC).

    Как сообщил News Channel 13, обыск проведен «в связи с федеральным расследованием». «Фотограф News Channel 13 снял на видео, как агенты обыскивают и фотографируют обе машины у дома на Довер-драйв», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Представитель ведомства Сара Руан подтвердила, что ФБР «обыскивало дом». Однако Руан отказалась сообщать «подробности расследования».

    По словам Риттера, которые приводит издание Times Union, ордер на обыски в его доме связан, «по-видимому, с опасениями правительства США по поводу нарушения Закона США о регистрации иностранных агентов». Сам Риттер категорически отрицает любые обвинения, он также отметил, что его пытаются запугать американские власти, передает ТАСС.

    В июне Риттер сообщил об изъятии у него паспорта при попытке вылететь из Нью-Йорка в Санкт-Петербург через Стамбул для участия ПМЭФ. В Кремле предположили, что ограничения США на выезд в Россию в отношении Риттера могут быть связаны с тем, что он работал в спецслужбах. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, данный инцидент свидетельствует о том, что США стали полицейским государством.

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    7 августа 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Эстония пытается втиснуться в обменные процессы России и США

    Политолог Манойло: Арест журналистки Светланы Бурцевой заставляет задуматься о состоянии свободы слова в Эстонии

    Эксперт: Эстония пытается втиснуться в обменные процессы России и США
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Светлана Бурцева стала узницей совести, которую эстонские власти пытаются отправить в тюрьму по совершенно надуманному поводу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее в МИД России назвали «политической заказухой» преследование в Эстонии Светланы Бурцевой.

    «Светлана Бурцева, гражданка Эстонии, работала в местном бюро радио Sputnik и в информационном агентстве Baltnews. По мнению Таллина, ее связь с Россией, которую она поддерживала по линии соотечественников, должна быть приравнена к государственной измене. Разумеется, подобные обвинения носят исключительно политический характер», – говорит Андрей Манойло, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук.

    «Дело в отношении журналистки является полностью сфабрикованным. Доказательства якобы имеющейся вины смешны. Бурцевой вменяется написание книги «Гибридная война за мир», в которой рассказывается о методах урегулирования информационных конфликтов. В реальности автором она не является, однако прокуратура Эстонии настаивает на том, что работа написана именно ею, а фамилия автора, указанная на обложке, это ее псевдоним», – сказал он.

    «Эстонские власти также заявляют, что Бурцева проходила «специальную подготовку» в Севастопольском государственном университете на программе «Информационные и гибридные конфликты». Обучение якобы велось под руководством «представителей российских спецслужб» для дальнейшей работы в интересах Москвы», – уточняет собеседник.

    «Это еще одна попытка натянуть маленькую эстонскую сову на глобус. Магистерская программа «Информационные и гибридные конфликты» всегда была полностью прозрачной и доступной как для российских граждан, так и для иностранцев. Я же выступал одним из ее создателей. Другим ее автором стал Роман Ромачев, генеральный директор частной разведывательной компании «Р-Техно», – подчеркивает Манойло.

    «Бурцева поступила на нашу программу через сдачу вступительных экзаменов. Никакой протекции не было. Учащиеся под моим руководством изучали теоретические аспекты современного противостояния в медиасфере. Для нее это было принципиально необходимо с профессиональной точки зрения. Она, будучи журналисткой, пыталась понять, что представляют собой фейковые новости и как с ними можно бороться», – уточняет собеседник.

    «Вполне возможно, что ее преследование может свидетельствовать о попытках Эстонии создать собственный обменный фонд. Не исключаю, что Таллин надеется «втиснуться» в процессы переговоров между Россией и странами Запада о взаимном освобождении тех или иных заключенных и тем самым показать, что маленькая Эстония может участвовать в подобных процессах наравне с Германией или США», – считает эксперт.

    «Тем более что в последнее время политические преследования граждан, выражающих невыгодную для прибалтийских государств точку зрения, участились. Лидером в этом плане, к сожалению, остается Латвия. Но и с Эстонией не все благополучно. Эта страна боится обыкновенной журналистки. Подобные факты преследования вызывают только презрение», – отмечает собеседник.

    «Для меня очевидно, что Таллин не арестовал Бурцеву, а взял ее в заложники. И как любому человеку в такой ситуации, ей необходимо оказать максимальную поддержку. Она  должна знать, что Россия не оставляет своих соотечественников в беде. А в будущем ее следует включить в список обмена, если таковой состоится в ближайшее время», – акцентирует эксперт.

    «Если же эстонская контрразведка так озабочена той подготовкой, которую получают слушатели моих программ, то могу предложить им обменять удерживаемую ими Бурцеву на самого себя. Пусть воюют с мужчинами, которые могут дать сдачи, а не с женщинами-журналистами, просто делающими свою работу», – резюмирует Манойло.

    Ранее в МИД России назвали «политической заказухой» преследование в Эстонии журналистки Светланы Бурцевой. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что данное дело является очередной попыткой создания антироссийского информационного фона на Западе.

    По ее мнению, произошедшее должно было запугать работников информационной сферы. «За работу, которая не вписывается в существующий исключительно один, с точки зрения коллективного Запада, мейнстримовый нарратив, люди могут поплатиться всем – благополучием, свободой, жизнью», – уточнила Захарова.

    Напомним, в марте власти Эстонии заключили Светлану Бурцеву под стражу. Ей было предъявлено обвинение в государственной измене «путем ненасильственных действий против независимости» страны. По словам прокурора Энели Лауритса, журналистка публиковала свои тексты в изданиях, якобы «обслуживающих интересы российской пропаганды».


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