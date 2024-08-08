Средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Курской и Орловской областями

Военкор назвал главное отличие боев в Курской области от предыдущих «рейдов» ВСУ

Военкор Котенок: ВСУ в Курской области не пытаются прикрыться ширмой

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил в своем Telegram-канале, что ВСУ не прикрываются «ширмой фирм-прокладок РДК (Русский добровольческий корпус», внесен в России в список террористических организаций и запрещен) и прочих легионов вырусей».

По словам военкора, в марте ВСУ планировали атаковать и захватить российские города, в том числе Грайворон и населенный пункт Козинка. Однако тогда, как и в предыдущие вылазки, это делалось под прикрытием, и Киев мог заявить, что «это внутренние разборки» России, а Украина ни при чем. Тогда противнику не удалось прорваться далеко.

Между тем, подчеркивает Котенок, сегодня ситуация обстоит иначе. «Есть вполне определенные бригады ВСУ, которые зашли на нашу территорию. Не ДРГ, не отряд террористов, а регулярные войска соседнего государства. И этого не скрывают», – сказал военкор.

Подобное нельзя назвать «рейдом» или терактом. «Если без дипломатической эквилибристики, то это войсковая операция, которую Киев развернул на территории Российской Федерации. Не полномасштабное вторжение по всей границе (хотя еще не вечер), но и не рядовые приграничные пострелушки», – указал Котенок.

При этом Украина задействовала более масштабные силы, чем в марте, но несмотря на это, все же не добилась на первом этапе вторжения желаемых результатов.

Котенок добавил, что у ВСУ не получилось взять райцентр с наскока, в ход пошли резервы. «Ситуация от этого легче не становится. Идут тяжелые бои», – заключил он.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что Украина насыщала курское приграничье техникой и личным составом после попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию региона.