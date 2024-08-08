Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.4 комментария
Российские ПВО сбили 16 украинских дронов над Белгородской и Курской областями
Минобороны: Российские ПВО сбили 16 украинских дронов над Белгородской и Курской областями
ВС России за ночь пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по российским объектам в Белгородской и Курской областях, сообщили в Министерстве обороны.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, средства ПВО сбили 14 украинских дронов над территорией Белгородской области и два – над Курской областью.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российские ПВО за ночь и утро сбили шесть украинских БПЛА самолетного типа и еще пять ракет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские дроны атаковали населенные пункты Белгородской области, под обстрел попал инфраструктурный объект.