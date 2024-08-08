Медведев призвал идти «до Киева и дальше» после атаки ВСУ на Курскую область

Медведев заявил, что ВС России нужно «идти до Киева, Одессы и дальше» после атаки ВСУ на Курскую область

Tекст: Вера Басилая

«С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, «можно и нужно идти» до Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева, «до Киева и дальше», не должно быть никаких ограничений.

Медведев отметил, что террористическая операция ВСУ должна снять любые табу, из случившегося на границе следует извлечь серьезный урок.

Напомним, 6 августа ВСУ устроили массированную атаку на Курскую область. Жертвами украинских обстрелов и атак БПЛА стали пять жителей региона, еще 31 человек пострадал (в том числе шестеро детей). Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что в наступлении ВСУ задействовали до 1 тыс. военных. Потери противника составили 315 человек, из которых не менее 100 убиты, а также 54 единицы техники, включая семь танков.