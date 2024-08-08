Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.4 комментария
Медведев призвал идти «до Киева и дальше» после атаки ВСУ на Курскую область
Медведев заявил, что ВС России нужно «идти до Киева, Одессы и дальше» после атаки ВСУ на Курскую область
Нужно извлечь серьезный урок из случившегося в Курской области, беспощадно разгромить и уничтожить врага, СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, «можно и нужно идти» до Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева, «до Киева и дальше», не должно быть никаких ограничений.
Медведев отметил, что террористическая операция ВСУ должна снять любые табу, из случившегося на границе следует извлечь серьезный урок.
Напомним, 6 августа ВСУ устроили массированную атаку на Курскую область. Жертвами украинских обстрелов и атак БПЛА стали пять жителей региона, еще 31 человек пострадал (в том числе шестеро детей). Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что в наступлении ВСУ задействовали до 1 тыс. военных. Потери противника составили 315 человек, из которых не менее 100 убиты, а также 54 единицы техники, включая семь танков.