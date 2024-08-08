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    Глеб Простаков Глеб Простаков Искусственный интеллект обваливает мировые фондовые рынки

    Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Современная война изменила облик танка, но не его сущность

    «Революция дронов» серьезно сказалась на боевых действиях от Украины до Израиля. Она вновь оживила старые дискуссии о «похоронах» танка – или, по крайней мере, об утрате этим типом бронетехники былой эффективности.

    4 комментария
    8 августа 2024, 01:59 • Новости дня

    Уехавший из России нефтегазовый аналитик посмеялся над Курской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Иноагент Михаил Крутихин* посмеялся над атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

    «Курская область, говорите?» – написал Крутихин на своей странице в соцсетях. Он рассказал, что в 1980-х годах часто посещал Курскую область, где с ним «каждый раз что-то приключалось»: ремонт дороги, проблемы с сотрудниками ГАИ, поломка машины. Он отметил, что в других регионах России или на Украине с ним подобного не происходило.

    Поэтому, как заявил Крутихин, он шутил, что Курская область не нужна: «Кто ее только придумал? Нисколько не расстроюсь, если ее по пути вообще не будет».

    «Сбывается, что ли?» – заявил он на фоне украинской атаки на Курскую область.

    Крутихин родился в Москве. С начала 1990-х годов занимается аналитикой нефтегазовых инвестиций в странах бывшего СССР. Последнее время живет в Норвегии. В 2023 году Крутихин был внесен в реестр иноагентов.


    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    7 августа 2024, 14:48 • Новости дня
    Полковник объяснил сложность обороны Курской области
    Полковник объяснил сложность обороны Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил основные сложности обороны Курской области на фоне продолжающихся атак ВСУ.

    Военный эксперт отметил, что главной проблемой является защита гражданского населения, однако добавил, что бои в регионе, по его мнению, могут завершиться в течение суток, сообщает «Лента.ру».

    «Наши военные стараются аккуратно вытеснить их оттуда, чтобы не повредить жилые здания и частные участки. Необходимо решить эту боевую задачу, одновременно обеспечивая безопасность мирных граждан», – пояснил эксперт.

    Напомним, атаки на российское приграничье начались в 8.00 мск во вторник. На тот момент Украина задействовала до 300 солдат из 22-й механизированной бригады. Поддержка личного состава осуществлялась 11 танками и 20 ББМ.

    Коментарии (35)
    7 августа 2024, 12:28 • Новости дня
    Военкор назвал главное отличие боев в Курской области от предыдущих «рейдов» ВСУ

    Военкор Котенок: ВСУ в Курской области не пытаются прикрыться ширмой

    Военкор назвал главное отличие боев в Курской области от предыдущих «рейдов» ВСУ
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ не пытаются скрывать, что на территорию Курской области проникли регулярные украинские войска, в этом главное отличие от предыдущих «рейдов», заявил военкор Юрий Котенок.

    Он отметил в своем Telegram-канале, что ВСУ не прикрываются «ширмой фирм-прокладок РДК (Русский добровольческий корпус», внесен в России в список террористических организаций и запрещен) и прочих легионов вырусей».

    По словам военкора, в марте ВСУ планировали атаковать и захватить российские города, в том числе Грайворон и населенный пункт Козинка. Однако тогда, как и в предыдущие вылазки, это делалось под прикрытием, и Киев мог заявить, что «это внутренние разборки» России, а Украина ни при чем. Тогда противнику не удалось прорваться далеко.

    Между тем, подчеркивает Котенок, сегодня ситуация обстоит иначе. «Есть вполне определенные бригады ВСУ, которые зашли на нашу территорию. Не ДРГ, не отряд террористов, а регулярные войска соседнего государства. И этого не скрывают», – сказал военкор.

    Подобное нельзя назвать «рейдом» или терактом. «Если без дипломатической эквилибристики, то это войсковая операция, которую Киев развернул на территории Российской Федерации. Не полномасштабное вторжение по всей границе (хотя еще не вечер), но и не рядовые приграничные пострелушки», – указал Котенок.

    При этом Украина задействовала более масштабные силы, чем в марте, но несмотря на это, все же не добилась на первом этапе вторжения желаемых результатов.

    Котенок добавил, что у ВСУ не получилось взять райцентр с наскока, в ход пошли резервы. «Ситуация от этого легче не становится. Идут тяжелые бои», – заключил он.

    Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что Украина насыщала курское приграничье техникой и личным составом после попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию региона.

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    7 августа 2024, 21:55 • Видео
    Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

    Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    7 августа 2024, 13:27 • Новости дня
    Аналитик назвал точку невозврата в украинском конфликте

    Аналитик Лейрос: Призывы Зеленского к Западу сбивать ракеты России над Украиной приведут к большой войне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обращения президента Украины Владимира Зеленского к Западу с просьбой сбивать российские ракеты над Украиной приведут к полномасштабной войне, заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

    По словам эксперта, Зеленский требует действий, которые легко могут привести к тому, что украинский конфликт выйдет из-под контроля и перейдет точку невозврата, передает РИА «Новости».

    Лейрос считает, что Зеленский настаивает на этом из-за провала ВСУ на поле боя. Киев надеется, что получится втянуть НАТО в конфликт с Россией.

    Ранее украинские СМИ со ссылкой на Зеленского сообщали, что соседи Украины боятся сбивать ракеты ВС России из-за возможной реакции Москвы.

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    7 августа 2024, 17:05 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину о ситуации в Курской области

    Герасимов: Продвижение ВСУ вглубь России остановлено

    Герасимов доложил Путину о ситуации в Курской области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы остановили продвижение ВСУ вглубь территории России, заявил глава Генштаба Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    «Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено», – сказал Герасимов.

    Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу России, передает ТАСС.

    По словам Герасимова, 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью 1 тыс. человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

    ВСУ при попытке наступления потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, а также 315 человек, из них не менее 100 убитыми.

    Напомним, Путин поручил региональным властям присоединиться к оказанию помощи Курской области.

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    7 августа 2024, 09:18 • Новости дня
    Морпех «Адвокат» рассказал, как ВСУ вешают на себя российские знаки различия

    Морпех ВС России «Адвокат» рассказал, как ВСУ вешают на себя российские знаки различия

    Морпех «Адвокат» рассказал, как ВСУ вешают на себя российские знаки различия
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпех 40-й бригады ТОФ с позывным «Адвокат» рассказал, как военные ВСУ вешают на себя российские знаки различия.

    По его словам, в одном из боев за Камышеваху он едва не погиб, поскольку военные из украинской ДРГ налепили на себя российские знаки различия.

    «Я успел за это время разглядеть ленточки белые на запястье и георгиевские ленточки. И краем глаза я увидел маленький буквально такой флажочек украинский. Ну шеврончик», – передает RT слова морпеха.

    По его словам, один из военных ВСУ выстрелил в его сторону, но он успел отскочить и начал бой.

    Напомним, в июле 2023 года президент Владимир Путин своим указом присвоил 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной бригаде морской пехоты почетное наименование «гвардейская».

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    7 августа 2024, 11:51 • Новости дня
    Военкор Поддубный: Украинские силы насыщали курское приграничье техникой

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские силы насыщали курское приграничье техникой и личным составом после попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Курской области, сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

    В своем Telegram-канале он написал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют к курскому приграничью средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы, а также бронетехнику.

    «ВСУ, судя по всему, всерьез планируют развивать наступление и не оставляют попытки удержать часть нашей территории. Обстановка сложная», – написал он.

    Напомним, Министерство обороны сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.

    В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.

    Коментарии (64)
    7 августа 2024, 10:43 • Новости дня
    FT: Украинская оборона трещит по швам

    FT: Украинская оборона трещит по швам на фоне успехов ВС России

    FT: Украинская оборона трещит по швам
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оборона ВСУ в последнее время дает трещины, а российские войска быстро продвигаются в зоне СВО, сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

    По его словам, украинская оборона дает трещины, а ВС России добились «тактического успеха» в ДНР, если ситуация не изменится, вероятно дальнейшее продвижение российских войск, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что российские войска добились «быстрых и значительных территориальных успехов» в зоне СВО, которые стали возможны из-за проблем с коммуникацией и неумелой ротации сил ВСУ

    FT сообщает также, что на фоне успехов России на фронте все больше украинцев поддерживают идею мирных переговоров с Россией.

    Ранее ВС России заняли правый берег реки Жеребец в районе Макеевки.

    Коментарии (16)
    7 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    Житель Суджи рассказал о последствиях атаки ВСУ на город
    Житель Суджи рассказал о последствиях атаки ВСУ на город
    @ t.me/gubernator_46

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель города Суджа в Курской области, расположенного неподалеку от украинской границы, рассказал об обстановке в городе после нападения вооруженных формирований Украины.

    По словам мужчины, всю ночь в городе были слышны мощные взрывы, передает радио Sputnik.

    В результате атаки пострадало здание городской администрации, около которого от взрыва образовалась большая воронка, рассказывает местный житель. Также «разметало» стоящий рядом восьмиквартирный дом: в нем выбило стекла, нет крыши, сообщил мужчина.

    Из-за случившегося, по его словам, в городе возникли перебои со связью, светом и водоснабжением.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.

    Коментарии (13)
    7 августа 2024, 17:30 • Новости дня
    Американский журналист-расследователь найден мертвым в Киеве

    FOX2: В Киеве нашли убитым занимающегося расследованиями американского журналиста

    Американский журналист-расследователь найден мертвым в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский журналист Титони Кук найден убитым в Киеве, он расследовал ситуацию с проституцией и наркоторговлей на Украине, сообщил телеканал FOX2.

    Посольство США в Киеве уведомило мать погибшего о его смерти 26 июля. Подруга журналиста Диана Осауленко заявила, что мужчина боялся оставаться дома в последнюю ночь и писал матери тревожные голосовые сообщения, передает «Рамблер».

    Тело Кука было найдено в районе Киева, в 20 минутах езды от его места жительства. В посольстве сообщили, что репортер был обнаружен мертвым «при подозрительных обстоятельствах».

    Мать журналиста начала сбор средств, чтобы транспортировать его тело на родину.

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    7 августа 2024, 12:37 • Новости дня
    Минобороны: ФСБ и ВС не допустили продвижения ВСУ вглубь России в Курской области
    Минобороны: ФСБ и ВС не допустили продвижения ВСУ вглубь России в Курской области
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Минувшей ночью подразделения Вооруженных сил России и пограничных органов ФСБ продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области вблизи границы с Украиной, российские силы не дали противнику продвинуться вглубь страны, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия границы на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории России.

    Противник понес потери около Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы, Корчаковки, Новой Сечи, Павловки, Городища Сумской области.

    Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники.

    Отмечается, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Напомним, Минобороны сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронемашин у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.

    В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.

    Коментарии (35)
    7 августа 2024, 13:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели операции ВСУ в Курской области

    Эксперт Леонков: ВСУ атакой на Курскую область надеялись отвлечь ВС России с Торецкого и Покровского направлений

    Эксперт объяснил цели операции ВСУ в Курской области
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для прорыва в Курской области ВСУ не хватает техники и личного состава. Сама операция, судя по всему, призвана усилить позиции Киева перед возможными мирными переговорами, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области.

    «Судя по всему, офис Зеленского принял решение о начале операции по прорыву линии боевого соприкосновения в Курской области. Силы противника поддерживаются артиллерией, системами залпового огня и БПЛА. Вполне вероятно, что ВСУ попытаются применить и F-16. Насколько известно, в настоящий момент к уже имеющемуся личному составу перебрасываются резервы», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Для отражения атаки Россия привлекает авиацию, работает артиллерия. Несмотря на сохраняющуюся динамику боевых действий, шансов добиться какого-то успеха у противника крайне мало. Для продвижения вглубь российских территорий требуются силы значительно большие, чем те, которые используют ВСУ», – подчеркивает он.

    «Учитывая тот факт, что в последнее время западные страны усиливают давление на офис Зеленского по вопросу начала мирных переговоров, вполне возможно, что за счет операции в Курской области они пытаются улучшить собственные позиции в рамках будущего диалога», – акцентирует эксперт.

    «Интересно, что до этого подобные попытки прорыва противник предпринимал в районе Белгорода. Скорее всего, ВСУ сочли перспективу продвижения в данном регионе маловероятной. Вполне возможно, что выбор Курской области делался из соображений эффекта неожиданности. Тем более, что действиям противника сопутствует и лесистая местность», – считает он.

    Леонков также допустил, что нажимом на Курском направлении ВСУ надеялись на то, что России придется перебрасывать силы с других направлений для отражения атаки. Речь могла идти о Торецком или Покровским направлениях. «Однако замысел провалился. Наши военные справляются с поставленными задачами имеющимися ресурсами», – заключил эксперт.

    Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области. По данным Министерства обороны, продвинуться вглубь России противнику не удалось. За сутки боевых действий украинская армия в общей сложности потеряла до 260 солдат и 50 единиц бронетехники. Ее резервам нанесено поражение в нескольких населенных пунктах Сумской области. В настоящий момент операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    В результате действий украинской армии получили ранения шестеро детей. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Кроме того, в районе города Суджа БПЛА атаковал машину скорой помощи. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов принес соболезнования родным и близким убитых, добавив, что ВСУ обязательно настигнет возмездие.

    В общей сложности в результате обстрелов региона ранения и травмы получили 24 человека. По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, госпитализированы 13 граждан, один из которых находится в тяжелом состоянии. В ходе атаки украинской армии также были разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря.

    Атаки на российское приграничье начались в 8.00 мск во вторник. На тот момент Украина задействовала до трехсот солдат из 22-й механизированной бригады. Поддержка личного состава осуществлялась 11 танками и 20 ББМ.

    Коментарии (6)
    7 августа 2024, 21:17 • Новости дня
    СМИ: ВСУ расстреляли беременную девушку в Курской области

    Житель курского села рассказал RT об убийстве его беременной жены солдатом ВСУ

    СМИ: ВСУ расстреляли беременную девушку в Курской области
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский военнослужащий расстрелял семью из села Куриловка Курской области, погибла беременная девушка, об этом рассказал супруг убитой Артем.

    По словам мужчины, после ночи обстрелов со стороны Украины он, его супруга Нина, находившаяся на втором месяце беременности, мама девушки и маленький сын решили уехать в Курск, передает RT.

    По пути по автомобилям, на которых ехала семья, открыли огонь украинские военнослужащие, рассказал мужчина. «Я услышал выстрелы, хлопки… Оказалось, это по мне идет огонь. Я успел проехать, а жена не успела. Я остановился – она врезалась в меня. Я открываю дверь, а Нина уже хрипит», – сказал он.

    Девушку отвезли в больницу, но спасти ее не удалось. «Пуля зашла в легкое, а вышла через сердце», – сообщил мужчина.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал создание регионального штаба по ЧС в Курской области.

    Коментарии (31)
    7 августа 2024, 14:28 • Новости дня
    Путин назвал провокацией Киева произошедшее в Курской области

    Путин начал совещание с правительством с обсуждения ситуации в Курской области

    Путин назвал провокацией Киева произошедшее в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в Ново-Огарево, заседание он начал с обсуждения ситуации в Курской области, происходящее там он назвал провокацией Киева.

    «Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», – передает его слова ТАСС.

    Президент добавил, что проведет в среду совещание с главами силовых ведомств по ситуации в Курской области.

    «Хотел бы сказать, что по итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области [Алексеем Смирновым] даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», – добавил Путин. Эту работу он поручил координировать вице-премьеру Денису Мантурову.

    В совещании принимают участие отвечающий за строительство вице-премьер Марат Хуснуллин, министры промышленности и торговли Антон Алиханов, природных ресурсов и экологии Александр Козлов, экономического развития Максим Решетников, транспорта Роман Старовойт.

    Кроме того, Путин на совещании по видеосвязи откроет несколько объектов в различных российских регионах. Мероприятие пройдет в преддверии Дня строителя 11 августа.

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    7 августа 2024, 08:39 • Новости дня
    ВСУ начали применять в ЛНР поставленный из Румынии аналог установки «Партизан»

    Марочко: ВСУ применяют на севере ЛНР поставленный из Румынии аналог установки «Партизан»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ применяют на севере ЛНР поставленный из Румынии аналог советской установки «Партизан», сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районе населенных пунктов Серебрянка и Червоная Диброва ВСУ начали применять переносную реактивную пусковую установку (аналог советской 9П132 «Град-П» – «Партизан», разработанной СССР для Вьетнама в 1960-х годах), переделанную для стрельбы снарядами M21-OF-S, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что установки и боеприпасы были недавно поставлены Киеву Румынией. По его словам, такие системы находились в Болгарии, Польше и Чехии еще со времен подписания Варшавского договора.

    Ранее инструктор-сапер с позывным Гном сообщил, что ВСУ все чаще используют самодельную взрывчатку с недорогими датчиками для коптеров и умных домов на фоне нехватки армейских мин.

    Коментарии (2)
    7 августа 2024, 08:42 • Новости дня
    МИД назвал терактом атаку ВСУ в Курской области
    МИД назвал терактом атаку ВСУ в Курской области
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская атака в Курской области является очередным терактом против мирного населения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В эфире радио Sputnik она подчеркнула, что речь идет о теракте, очевидно направленном против мирного гражданского населения.

    Напомним, в результате обстрела города Суджа погибла местная жительница, также в области погиб водитель микроавтобуса. По последним данным, число пострадавших в Курской области из-за атак ВСУ увеличилось до 28 человек.

    Кроме того, ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа.

    Коментарии (40)
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    Зачем ВСУ атаковали Курскую область

    ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Российской армии удалось сдержать натиск противника, однако операция по ликвидации украинских формирований до сих пор продолжается. Какие цели преследует украинская армия и повлияет ли эта операция на ход боевых действий? Подробности

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    ВСУ совместили ротацию бригад с отступлением

    Ротации бригад ВСУ в Донбассе привели к очередному скандалу. По данным западных СМИ, украинским солдатам отдают «бессмысленные приказы», из-за которых они сдают позиции. О каких направлениях идет речь и как ВС России могут воспользоваться организационным бардаком в украинских войсках? Подробности

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    Почему Трамп начал проигрывать

    В ходе закрытой партийной видеоконференции Камалу Харрис поддержали 99% делегатов-демократов, ее дальнейшее утверждение кандидатом в президенты США – формальность. Популярность преемницы Джо Байдена растет, тогда как Дональд Трамп теряет позиции и мрачнеет с каждым днем. Почему из фаворита выборов он превращается в аутсайдера? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    • Африканский позор Украины

      МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

    • Британский Сталин собирает армию

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которого недоброжелатели называют Киром Сталиным, заявил о создании специальной армии, задача которой – подавить массовые беспорядки. Погромы в Англии продолжаются уже неделю, причина – убийство троих детей. Нашлись и те, кто обвинил в происходящем Россию.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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