Эксперт: За последние десять лет Россия начала обеспечивать себя даже устрицами

Академик Журавлева: Контрсанкции обеспечили Россию собственными продуктами и позволили нарастить экспорт продовольствия

Tекст: Олег Исайченко

«Россия сумела добиться полного самообеспечения по большинству наиболее значимых продуктов растениеводства и животноводства. Это стало возможным, в том числе и благодаря введенным десять лет назад контрсанкциям. Особо большие успехи заметны в области зерновых культур. За последние десять лет уровень покрытия внутренних потребностей по данному направлению вырос со 140% до 171%, что позволило нам значительно усилить экспорт», – сказала доктор сельскохозяйственных наук Екатерина Журавлева, профессор РАН, руководитель НПП «Инновационные решения в АПК».

«Радуют аналогичные показатели и в отношении мяса: они поднялись с 84% до 102%. Хорошая ситуация наблюдается с обеспечением населения молоком и растительных масел. Кроме того, мы стали лидерами и в специфичных сферах, с которыми Россия исторически никогда не ассоциировалась. Во многом это обосновано особым вниманием к развитию региональных брендов», – отмечает она.

«Малые и средние предприниматели активно проявили себя в направлении морепродуктов. Порог производства устриц по итогам 2023 года превысил 84 тыс. тонн. То есть 70% потребности ресторанов по данному направлению сейчас обеспечивают отечественные компании. Аналогичная ситуация с форелью и семгой», – уточняет собеседница.

«Положительные тренды наблюдаются в сыроварении и виноделии. Южные регионы страны демонстрируют особо хорошие результаты в этих сферах. Однако основными точками роста АПК до сих пор остаются традиционные области растениеводства и животноводства. Тем не менее, значительные успехи заметны и в сфере биотехнологий», – подчеркивает эксперт.

«Также Россия экспортирует аграрную продукцию в 160 государств планеты. Импорт продовольствия сократился на 14%, в то время как экспорт увеличился в более чем два раза. Потенциал для дальнейшего расширения колоссален. В сотрудничестве с Москвой заинтересованы страны Азии и Африки, где проблема голода до сих пор стоит достаточно остро», – напоминает она.

«Огромное внимание уделяется развитию семенного фонда. Большое число государственных программ направлено на поддержку предпринимателей в совершенно разных сферах. Ведутся и селекционные работы для замены потерянных зарубежных сортов. Мы понимаем имеющиеся проблемы и всеми силами их решаем. Однако уже достигнутые успехи сельского хозяйства вызывают огромную гордость за Россию», – заключила Журавлева.

Напомним, десять лет назад, 6 августа 2014 года, Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Данный законодательный акт послужил началом введения в стране «контрсакций», принятых в ответ на продовольственные ограничения западных стран в отношении Москвы.

Россия отказалась от импорта из США, ЕС, Норвегии, Австралии и Канады. Позже в данный список были добавлены Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Украина. Десятилетие реализации принятых мер принесло нашей стране немало позитивных итогов. По словам Владимира Путина, объем государственных вливаний в аграрный сектор за эти годы вырос до 450 млрд рублей.

Россия из страны-импортера продовольствия превратилась в одного из крупнейших производителей в мире. К 2023 экспорт товаров питания составил 43,5 млрд. При этом активно обновляется инфраструктура данного сектора экономики: колоссальными темпами строятся объекты животноводства и растениеводства.