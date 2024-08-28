Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».0 комментариев
Первая ступень Falcon 9 перевернулась при посадке на морскую платформу
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 перевернулась при посадке на морскую платформу A Shortfall of Gravitas, говорится в сообщении компании SpaceX.
Как сообщили в компании, после успешного подъема первая ступень Falcon 9 перевернулась после приземления на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas, сейчас ведется оценка данных полета и состояния ракеты-носителя, передает ТАСС.
Напомним, в 2021 году SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.