Буркина-Фасо поддержала решение Мали и Нигера о разрыве дипотношений с Украиной

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в рамках созданной Конфедерации стран Сахеля, куда входят все три государства, они придерживаются единой внешнеполитической линии, передает ТАСС.

Посол отметил, что дипломатические отношения между Буркина-Фасо и Украиной фактически отсутствуют.

Тапсоба также сообщил, что премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Йоахим Кьелем де Тамбела планирует посетить Россию в октябре этого года. Посол выразил надежду на установление побратимских связей между Новосибирском и одним из городов Буркина-Фасо.

В начале августа посол Украины в Дакаре Юрий Пивоваров был вызван в МИД Сенегала из-за публикации в аккаунте посольства пропагандистского видео о поддержке террористов. Нигер объявил о разрыве дипотношений с Украиной. Также Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как провал Украины в Африке играет в пользу России.

