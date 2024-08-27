Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.3 комментария
Буркина-Фасо поддержала решение Мали и Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
Посол Буркина-Фасо в России Аристид Тапсоба в ходе XI Международного форума технологического развития «Технопром-2024» в Новосибирске заявил о поддержке решения Мали и Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной.
По его словам, в рамках созданной Конфедерации стран Сахеля, куда входят все три государства, они придерживаются единой внешнеполитической линии, передает ТАСС.
Посол отметил, что дипломатические отношения между Буркина-Фасо и Украиной фактически отсутствуют.
Тапсоба также сообщил, что премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Йоахим Кьелем де Тамбела планирует посетить Россию в октябре этого года. Посол выразил надежду на установление побратимских связей между Новосибирском и одним из городов Буркина-Фасо.
В начале августа посол Украины в Дакаре Юрий Пивоваров был вызван в МИД Сенегала из-за публикации в аккаунте посольства пропагандистского видео о поддержке террористов. Нигер объявил о разрыве дипотношений с Украиной. Также Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как провал Украины в Африке играет в пользу России.