Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Бельгийский регулятор заявил об отсутствии данных о нарушении правил со стороны Telegram
Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций, которому поручено осуществлять надзор за работой мессенджера Telegram на уровне Евросоюза, сообщил, что не получал информации о каких-либо нарушениях со стороны мессенджера.
«IBPT на сегодняшний день не получал информации в соответствии с Законом о цифровых услугах ЕС об отсутствии со стороны Telegram реакции на предписания властей в соответствии со статьями 9 и 10», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регулятора.
Официальный представитель бельгийского регулятора Натали Дюмон добавила, что регулятор продолжит внимательно следить за тем, как Telegram выполняет требования компетентных органов.
В мае этого года стало известно, что IBPT будет осуществлять надзор за работой Telegram на уровне всего Евросоюза. Это решение приняли в связи с регистрацией в Бельгии компании EDSR, представляющей интересы мессенджера Telegram.
Ранее во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова.