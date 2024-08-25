Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
В Горловке в результате обстрела ВСУ погиб мирный житель
В результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских вооруженных сил погиб один мирный житель, еще трое получили ранения, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Как указал Приходько в своем Telegram-канале, вследствие украинской вооруженной агрессии в поселке Зайцево ранены трое мирных жителей Горловки, один мужчина погиб. Мэр выразил глубокие соболезнования семье погибшего и отметил, что украинские войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донбасса.
Ранее сообщалось, что в ДНР украинский беспилотник атаковал пожарный автомобиль, в результате чего четыре сотрудника МЧС России получили ранения.