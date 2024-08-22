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Белоусов выступил за обеспечение внеочередным жильем военных c детьми-инвалидами
Белоусов поддержал идею об обеспечении внеочередным жильем военных с детьми-инвалидами
Министр обороны России Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов, сообщили в Минобороны России.
Как указали в ведомстве, «Белоусов поддержал законопроект, который расширяет перечень категорий военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем. Отмечается, что «Единая Россия» предложила наделить таким правом военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов, передает ТАСС.
Ранее в Госдуму от «Единой России» поступил проект закона, предполагающий ввод дополнительных жилищных гарантий участникам спецоперации.