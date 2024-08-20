В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.6 комментариев
ХАМАС разослало угрозы родственникам израильских заложников
ХАМАС разослало угрозы родственникам израильских заложников с требованиями «бороться с правительством» Израиля
Радикальное движение ХАМАС разослало с мобильных телефонов удерживаемых ими заложников сообщения с угрозами их родственникам.
ХАМАС требует от семей заложников «бороться с правительством» Израиля, сообщает ТАСС.
Кроме того, радикалы разослали запросы на выкуп, утверждая, что без оплаты родственники не получат информацию о состоянии своих близких, отмечает издание.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. В результате атаки были убиты жители приграничных районов и захвачены заложники.