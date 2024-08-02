Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.13 комментариев
Эстония потратила средства фонда ЕС на сауны и гольф
ERR: Эстония потратила средства фонда ЕС на сауны и гольф вместо помощи регионам
Минфин Эстонии направил часть средств европейского фонда Just Transition Fund (JTF), созданного для помощи регионам, пострадавшим от перехода к климатической нейтральности, на мастер-классы по эстонской сауне, парк диск-гольфа и марафон танцев.
Эстонский уезд Ида-Вирумаа, традиционно связанный с добычей сланца, получил от JTF 340 млн евро на поддержку перехода к более экологичной экономике, сообщила телерадиовещательная компания ERR, передает РИА «Новости».
Однако, как выяснилось, часть этих средств была направлена на финансирование проектов, которые, на первый взгляд, мало связаны с отходом от сланцевой промышленности. На организацию мастер-классов по эстонской сауне было потрачено 10 тыс. евро, еще 10 тыс. евро – на проведение чемпионатов по диск-гольфу. На развитие центра по метанию топоров направили 61 тыс. евро, еще 26 тыс. евро пошли на открытие парка диск-гольфа и около 4 тыс. евро – на проведение танцевального марафона.
Представитель Минфина Эстонии Ирина Сацута оправдала эти расходы, заявив, что подобные инициативы способствуют активному участию жителей региона в процессе климатического перехода. По ее словам, каждый желающий может подать заявку на грант, если его идея соответствует определенным условиям.