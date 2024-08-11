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    Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

    23 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

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    11 августа 2024, 16:31 • Новости дня

    Кадыров: Чечня при необходимости примет беженцев из Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Чеченская Республика в случае необходимости примет выехавших из Курской области людей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье.

    В регионе создадут максимально комфортные условия для принятия беженцев из Курской области в случае необходимости, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова направил в Курскую область около 20 тонн продовольственной помощи. Ее передадут в пункты временного содержания.

    Ранее замглавы департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров сообщил, что свыше 8 тыс. человек эвакуировались из приграничных районов Курской области за последние сутки.

    10 августа 2024, 20:19 • Новости дня
    В Госдуме назвали способ предотвратить новые атаки на территорию России

    Депутат Чепа: России следует создать буферную зону для безопасности территории

    В Госдуме назвали способ предотвратить новые атаки на территорию России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия должна работать над упреждающими ударами, чтобы не допустить атак на свою территорию, создать буферную зону, перекрыть снабжение ВСУ по Днепру, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

    Чепа считает, что ВСУ надо лишить возможности перевозить грузы по переходам через Днепр, чтобы лишить их снабжения. Он также предположил, что у украинских войск рядом с российской границей есть подготовленные базы, откуда запускают беспилотники по территории России. По словам депутата, их надо уничтожить, а также работать над упреждающим ударом и созданием буферной зоны для обеспечения безопасности России, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России вытесняет ВСУ из Курской области.

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    10 августа 2024, 18:39 • Новости дня
    Алаудинов назвал решающей битвой СВО столкновение в Курской области
    Алаудинов назвал решающей битвой СВО столкновение в Курской области
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бои в Курской области являются «решающей битвой», после которой Украина падет, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    По его словам, нет даже причин для мыслей, что российские военные могут проиграть, это и есть та последняя битва, после которой Украина падет, то же самое касается НАТО, Европы и США – союзников Киева, следует из сообщения в Telegram-канале Алаудинова.

    Ранее Алаудинов заявил, что в боевых действиях на Курском направлении на стороне Украины действует большое количество наемников.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    11 августа 2024, 09:31 • Новости дня
    ВС России уничтожили украинский танк в Курской области
    ВС России уничтожили украинский танк в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили танк ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, разведка обнаружила движение танка Т-80 ВСУ в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка Т-80 ВСУ, в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк был полностью уничтожен, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье в Минобороны сообщали, что ВС России уничтожили колонну бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    11 августа 2024, 11:21 • Новости дня
    Смирнов: В Беловском и Обоянском районах Курской области нет боестолкновений

    В Курской области рассказали о заходе украинских диверсантов

    Смирнов: В Беловском и Обоянском районах Курской области нет боестолкновений
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Беловского района, однако подчеркнул, что ситуация уже стабилизирована и активных боевых действий в районе не ведется.

    Смирнов в своем Telegram-канале уточнил, что российские военные успешно отразили попытку проникновения украинской ДРГ и в настоящее время ситуация находится под контролем. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, однако предоставил возможность добровольной эвакуации для тех, кто желает покинуть район.

    «Наши защитники успешно стабилизировали ситуацию. Пограничники и военные надежно охраняют границу, наши войска делают все необходимое для защиты мирного населения», – заявил Смирнов. Он также отметил, что в Беловском и Обоянском районах отсутствуют какие-либо боевые столкновения.

    Врио губернатора подчеркнул, что все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан принимаются, и призвал жителей обращаться за дополнительной информацией в местные администрации или по телефону экстренных служб.

    Ранее глава Беловского района Курской области Николай Волобуев сообщил о напряженной обстановке в районе и предложил жителям, желающим покинуть свои дома, воспользоваться организованной эвакуацией.

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    11 августа 2024, 10:52 • Новости дня
    Глава Беловского района Курской области заявил о напряженной ситуации
    Глава Беловского района Курской области заявил о напряженной ситуации
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев сообщил о напряженной обстановке в районе и предложил жителям, желающим покинуть свои дома, воспользоваться организованной эвакуацией.

    Он в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение с центральной площади районного центра. Судя по кадрам, обстановка там спокойная. По словам Волобуева, ночью в районе распространялись многочисленные слухи, вызвавшие панику среди населения. Он призвал не поддаваться панике, и отметил, что в настоящее время в регионе ситуация стабильная, но очень напряженная.

    Глава Беловской райадминистрации подчеркнул, что жители, желающие покинуть район, могут обратиться в администрацию, к главам сельсоветов или позвонить по номеру 112. Для эвакуации будут предоставлены автобусы. Он также призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

    Ранее сообщалось, что в слободе Белая (Беловский район Курской области) сохраняется спокойная ситуация, боевых действий нет, заявления о присутствии вооруженных сил Украины в населенном пункте являются фейком.

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    11 августа 2024, 03:23 • Новости дня
    Опубликованы видео с места падения обломков украинской ракеты на дом в Курске
    Опубликованы видео с места падения обломков украинской ракеты на дом в Курске
    @ кадр из видео Kotsnews/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В интернете опубликованы видеозаписи с места падения обломков украинской ракеты на многоэтажный дом в Курске.

    Одну из видеозаписей опубликовал РЕН ТВ. Указывается, что пожар, который начался после падения обломков, «распространился частично на здание, частично – на прилегающую территорию». Огнем поврежден «как минимум один легковой автомобиль». Также канал отмечает «серьезные повреждения фасада дома и балконов».

    Кроме того, видеозапись опубликовал в Telegram военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Напомним, в результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажный дом в Курске произошел пожар, он уже ликвидирован. Пострадали 13 человек, несущие конструкции здания не повреждены.

    Коментарии (11)
    10 августа 2024, 18:09 • Новости дня
    Стало известно о ситуации в Курчатове в Курской области

    «Сигнал»: В Курчатове Курской области спокойно, паники нет

    Tекст: Вера Басилая

    Обстановка в Курчатове в Курской области, где расположена Курская АЭС, спокойная, все учреждения и магазины работают в обычном режиме, панических настроений не наблюдается, отмечают СМИ.

    «Дети гоняют голубей, родители гуляют с колясками. Магазины и аптеки – работают. Сотрудники МФЦ принимают и выдают документы. Никакой паники. Продукты в магазинах – в изобилии», – следует из сообщения в Telegram-канале «Сигнал».

    Журналисты пишут, что никаких очередей  и панической скупки продуктов в городе нет, также в наличии бензин, цены не поднялись.

    Ранее Мэр Курчатова Игорь Корпунков заявил о штатном режиме работы предприятий в городе с Курской АЭС.

    До этого Курчатов оставался без электричества.

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    11 августа 2024, 13:13 • Новости дня
    Коц: ВСУ пытаются показать свое присутствие в Курской области малыми группами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военкор Александр Коц рассказал, что информация о проникновении ДРГ ВСУ в Беловский район Курской области связана с действиями малых маневренных групп.

    Как написал Коц в своем Telegram-канале, речь идет о малых маневренных группах, которыми ВСУ обозначают свое присутствие в российских тылах, после чего появляются «новости» о взятых населенных пунктах. Он добавил, что как только такие группы сталкиваются с сопротивлением, они отходят на исходные позиции.

    Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о проникновении украинской ДРГ на территорию Беловского района, отметив, что ситуация уже стабилизирована и активных боевых действий в районе не ведется.

    Коментарии (3)
    11 августа 2024, 00:24 • Новости дня
    Украинская ракета повредила жилой дом в Курске
    Украинская ракета повредила жилой дом в Курске
    @ Мэр Курска Игорь Куцак/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    После объявления в Курской области ракетной опасности временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил о работе ПВО в Курске.

    Смирнов сообщил в Telegram, что «сбитая украинская ракета упала на жилой дом», начался пожар.

    Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что также повреждено несколько машин. «Жителям пострадавшего дома и автовладельцам будет оказана помощь», – сообщил он в Telegram.

    Напомним, ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. На территории Курской, Белгородской и Брянской областях с пятницы введен режим контртеррористической операции.

    Коментарии (3)
    11 августа 2024, 07:45 • Новости дня
    Смирнов обратился к жителям после падения обломков украинской ракеты в Курске

    Глава Курской области Смирнов подтвердил, что в результате падения обломков украинской ракеты никто не погиб

    Смирнов обратился к жителям после падения обломков украинской ракеты в Курске
    @ Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки вооруженных сил Украины есть пострадавшие, но никто не погиб, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Смирнов заявил в Telegram, что ВСУ совершили «очередную вероломную атаку по мирному населению». «К счастью, погибших нет», – подтвердил он. Смирнов отметил, что пострадавшие получают медицинскую помощь.

    Также он рассказал, что проводится «работа совместно с силовыми структурами». «Держу ситуацию на контроле», – заявил врио губернатора Курской области.

    Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что жильцы поврежденного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения в загородном лагере, передает РИА «Новости».

    Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на многоэтажный дом в Курске, несущие конструкции целы. Произошел пожар, он ликвидирован. Пострадали 13 человек.

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    10 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    В Ирландии предрекли разгром ВСУ после атаки на Курскую область

    Боуз: Атаки на Курскую область закончатся полным разгромом ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Атаки ВСУ в Курской области закончатся сокрушительным разгромом украинской армии, она будет уничтожена, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    По его словам, атака на Курскую область, это последний рывок для Украины, после которой украинская армия будет уничтожена, передает РИА «Новости».

    Боуз обвинил власти Украины в том, что они массово приносят в жертву большое количество граждан для выполнения приказов из Лондона и Вашингтона, а Запад подводит своих людей к мировой войне.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта.

    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории. В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

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    11 августа 2024, 03:56 • Новости дня
    Опровергнут фейк о присутствии ВСУ в слободе Белая в Курской области
    Опровергнут фейк о присутствии ВСУ в слободе Белая в Курской области
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    В слободе Белая (Беловский район Курской области) сохраняется спокойная ситуация, боевых действий нет, заявления о присутствии вооруженных сил Украины в населенном пункте являются фейком, сообщают информационные агентства.

    Как сообщил корреспондент РИА «Новости», объехавший слободу по окружной дороге, стрельба не слышна, противника не видно, боев нет. Местные жители подтвердили эту информацию.

    Напомним, ВСУ вторглись на территорию Курской области в начале недели. События развивались в основном в Суджанском и Кореневском районах. Российские войска не допустили прорыва ВСУ вглубь территории страны.

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    11 августа 2024, 01:56 • Новости дня
    При падении обломков украинской ракеты на дом в Курске пострадали 13 человек
    При падении обломков украинской ракеты на дом в Курске пострадали 13 человек
    @ кадр из видео Kotsnews/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажный дом в Курске пострадали 13 человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Смирнов сообщил в Telegram, что на месте «работают все оперативные службы», в том числе несколько бригад скорой помощи. Туда направились заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак.

    «К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

    Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на девятиэтажный дом в Курске, начался пожар. Несущие конструкции здания не повреждены, пожар ликвидирован.


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    10 августа 2024, 17:48 • Новости дня
    Волонтеры из новых регионов помогли пострадавшим жителям Курской области

    Добровольцы и волонтеры из новых регионов помогли пострадавшим жителям Курской области

    К добровольцам из Курской области присоединились волонтеры Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ из новых регионов России, более 1,5 тыс. человек продолжают оказывать всестороннюю поддержку пострадавшим от украинских боевиков.

    Так, волонтеры-медики помогают в расселении пострадавших в ПВР. При необходимости им оказывается психологическая помощь от профильных волонтеров, кроме того, добровольцы вышли помогать в Курскую областную больницу и в Курскую городскую клиническую больницу № 4.

    Молодежь из ДНР подключилась к выдаче гуманитарных наборов пострадавшим, выезжающих с приграничных районов Курской области, к  обеспечению работы пунктов временного размещения. Работу добровольцев из ДНР на месте событий курирует министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

    «Пока работаем штатно, без резких движений. Также наши волонтеры активно взаимодействуют с нашими военнослужащими, которые выдвинулись в Курскую область, чтобы отбросить противника. Оказываем им всю необходимую помощь», – поделился Кирилл Макаров.

    Добровольцы #МЫВМЕСТЕ из ЛНР с министерством молодежной политики ЛНР и молодогвардейцами организовали сбор гумпомощи для жителей Курской области, пострадавшим уже отправлены около тонны продуктов и необходимых вещей.

    Кроме того, работает объединенный гуманитарный штаб «Народного фронта», Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), банка еды «Русь» в Курской области. На склад поступило 130 тонн смешанного гуманитарного груза с продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химией, 100 тонн бутилированной питьевой воды. Уже собрано 8255 наборов, которые добровольцы доставляют и выдают в муниципалитетах и населенных пунктах Курской области.

    Всего штабом #МЫВМЕСТЕ собрано порядка 300 тонн гумпомощи. Отработаны обращения более 1000 человек, собрано и куплено около 700 кг одежды и обуви, собрано 1,5 тыс. продуктов и средств гигиены. Полный перечень необходимой помощи жителям Курской области здесь.

    Все, кто доставляет гумгрузы в Курскую область, могут воспользоваться сервисом #МЫВМЕСТЕ.Логистика. Он предоставляет право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам для физических и юридических лиц, которые перевозят гуманитарные грузы в новые и приграничные регионы.

    С 10 августа в Курске начинают функционировать пункты выдачи гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ, в которые централизованно будет направляться гуманитарная помощь с единого распределительного склада. На данный момент эвакуированным жителям уже выдано 4125 продуктовых наборов.

    Луганская Народная Республика, Ростовская, Белгородская, Московская, Брянская, Орловская, Липецкая, Кировская, Тульская, Ульяновская, Смоленская, Воронежская области, Хабаровский край, Карачаево-Черкесская Республика передали в Курскую область продукты питания, питьевую воду, средства личной гигиены, постельные принадлежности и лекарственные препараты.

    Для помощи пострадавшим от атаки со стороны ВСУ жителям Курской области к настоящему моменту россияне собрали 16 104 320 рублей.

    Узнать подробнее об оказании помощи согражданам можно на официальном сайте мывместе.рф и в социальных сетях Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

    Между тем, врио секретаря генсовета «Единой России» вместе с губернатором Александром Богомазом посетил место дисклокации одного из воинских подразделений на границе Брянской области, которым передали 25 коптеров. Военнослужащим, которые несут службу по охране государственной границы, передали 25 коптеров.

    Якушев также встретился с бойцами центра территориальной обороны «Защита Брянской области», которые призваны противодействовать десантно-диверсионным силам противника. Центру специального назначения за счет проекта «Все для Победы» переданы четыре автомобиля УАЗ.

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    11 августа 2024, 01:44 • Новости дня
    Потушен пожар после падения обломков украинской ракеты в Курске

    Tекст: Антон Антонов

    Пожар в девятиэтажном доме в Курске потушили, несущие конструкции здания не повреждены, сообщил главк МЧС по Курской области.

    В доме выбиты окна, повреждены балконы. Также загорелись несколько машин. В МЧС сообщили, что «распространения огня не допущено». «15 человек спасено, 30 эвакуировано. На месте работают более 40 человек личного состава и десять единиц техники», – сообщил главк в соцсети «ВКонтакте».

    Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил в Telegram, что в Курске сохраняется ракетная опасность. При этом «украинские спецслужбы распространяют слухи о панике в городе, но это не так», сообщил он, отметив, что «обстановка под контролем, работают оперативные службы».

    Напомним, пожар начался в результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажный дом в Курскею

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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