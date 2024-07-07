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Личности отказавшихся вставать во время гимна в школе КБР родителей установлены
В Министерстве просвещения Кабардино-Балкарии сообщили, что личности родителей, которые проявили неуважение к гимну России в одной из школ республики, установлены.
Как отмечается в сообщении, в настоящее время ситуация находится в работе правоохранительных органов. После этого к родителям будут применены соответствующие меры в рамках действующего законодательства, передает РИА «Новости».
В Министерстве также отметили, что никто из учеников школы не проявлял неуважения во время звучания гимна. Ребенок, который закрывал уши и о котором говорилось в некоторых публикациях, оказался дошкольником.
В Министерстве также отметили, что никто из учеников школы не проявлял неуважения во время звучания гимна. Ребенок, который закрывал уши и о котором говорилось в некоторых публикациях, оказался дошкольником.
Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, сделанные в школе № 33 в Нальчике. На них некоторые родители не встали для торжественного исполнения гимна России, а остались на своих местах в актовом зале. Несколько человек были замечены с телефонами.