Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, все храброе войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин много интриговал, но все чаще сам остается в дураках; русский много раз был обманут, но постепенно умнеет.9 комментариев
Макрон решил отложить обращение к нации по итогам парламентских выборов
Президент Франции Эмманюэль Макрон не обратится к нации в воскресенье, чтобы подвести итоги досрочных выборов в Национальное собрание, сообщила Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
По информации издания, президент «хотел бы дождаться более точной информации о том, как распределяться мандаты в новом парламенте, прежде чем принимать решения», передает ТАСС.
Ранее телеканал BFMTV предположил, что Макрон выступить по национальному телевидению, чтобы прокомментировать результаты выборов.
Напомним, в воскресенья стало известно, что партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов.