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Столтенберг сообщил, что не давал обещаний о вступлении Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в альянс не обсуждался в контексте десятилетнего срока.
По словам Столтенберга, никто не говорил, что Украину примут в состав НАТО через десять. Самое главное на данный момент – это обеспечить ее победу в вооруженном конфликте, сказал он, передает РИА «Новости».
Глава альянса подчеркнул, что победа Украины в конфликте с Россией является предварительным условием для любого будущего членства страны в НАТО.
Также Столтенберг отметил, что для достижения переговорного урегулирования конфликта и установления «прочного и справедливого мира» необходимо продолжать оказывать Украине широкую военную поддержку.
Напомним, в пятницу Столтенберг отметил, что Североатлантическому альянсу в конфликте на Украине не нужны новые Минские соглашения («Минск-3»), а необходимы гарантии безопасности для Киева.