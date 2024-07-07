Столтенберг сообщил, что не давал обещаний о вступлении Украины в НАТО

  • Новость часаПартия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов
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    Новая конфедерация в Африке нацелена против Запада
    Лавров анонсировал ответ России на участие США в наведении ракет ВСУ
    Уничтожение авиации ВСУ под Полтавой привело к скандалу в Раде
    Сийярто призвал европейцев «пристегнуть ремни» из-за мирной миссии Орбана
    Эксперты: Франция расколота на три части и вступает в период хаоса
    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    NYT: США опасаются вводить новые санкции против России
    Иранский эсминец опрокинулся на берегу Персидского залива (фото)
    Опубликованы кадры уничтожения ЗРК Patriot под Одессой (видео)
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему «англичанка гадит»

    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, все храброе войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин много интриговал, но все чаще сам остается в дураках; русский много раз был обманут, но постепенно умнеет.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    6 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    48 комментариев
    7 июля 2024, 22:05 • Новости дня

    Столтенберг сообщил, что не давал обещаний о вступлении Украины в НАТО

    Tекст: Максим Попов

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в альянс не обсуждался в контексте десятилетнего срока.

    По словам Столтенберга, никто не говорил, что Украину примут в состав НАТО через десять. Самое главное на данный момент – это обеспечить ее победу в вооруженном конфликте, сказал он, передает РИА «Новости».

    Глава альянса подчеркнул, что победа Украины в конфликте с Россией является предварительным условием для любого будущего членства страны в НАТО.

    Также Столтенберг отметил, что для достижения переговорного урегулирования конфликта и установления «прочного и справедливого мира» необходимо продолжать оказывать Украине широкую военную поддержку.

    Напомним, в пятницу Столтенберг отметил, что Североатлантическому альянсу в конфликте на Украине не нужны новые Минские соглашения («Минск-3»), а необходимы гарантии безопасности для Киева.


    7 июля 2024, 17:56 • Новости дня
    Сийярто призвал европейцев «пристегнуть ремни» из-за мирной миссии Орбана
    Сийярто призвал европейцев «пристегнуть ремни» из-за мирной миссии Орбана
    @ TATYANA ZENKOVICH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейским политикам необходимо «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями венгерского премьер-министра Виктора Орбана в рамках «миссии мира» на следующей неделе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто отметил, что в настоящее время «завершается первая неделя председательства Венгрии в ЕС, в ходе которой всем стало ясно, что в ближайшие шесть месяцев это будет миротворческая миссия». По его словам, Венгрия будет делать все, чтобы способствовать прекращению войны по соседству, и тому, чтобы Европа спустя два с половиной года наконец смогла вырваться из «удушающего военного кризиса», передает РИА «Новости».

    Глава венгерского МИД подчеркнул, что Орбан столкнулся с критикой провоенных политиков ЕС из-за своего визита в Москву. Он добавил, что такие нападения не смогут сдержать Венгрию, поэтому миротворческая миссия продолжается и даже усиливается. Сийярто в свою очередь призвал «европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности и на следующей неделе тоже внимательно следить».

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет мандата от Совета ЕС, чтобы представлять Евросоюз на неформальном саммите Организации тюркских государств в азербайджанском городе Шуша.

    Кроме того, Боррель заявил, что Орбан не мог рассматриваться как представитель ЕС во время поездки в Москву. Орбан назвал его слова «брюссельским бюрократическим бредом».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что миссия Орбана в Москве заставила Запад нервничать.

    Коментарии (6)
    7 июля 2024, 07:23 • Новости дня
    Группа украинских военных организованно переплыла Днепр и сдалась в плен
    Группа украинских военных организованно переплыла Днепр и сдалась в плен
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Четыре украинских военнослужащих переправились через Днепр на самодельных плавсредствах из пластиковых бутылок и сдались в плен, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что на левый берег Днепра в Херсонской области украинские военные «организованно переправились» с помощью «плавсредств, склеенных из пустых пластиковых бутылок». На левом берегу их встретили российские военные, с которыми украинские военнослужащие заранее связались «через специальный канал» в Telegram – @FREE_SOLDIER2022, чтобы обсудить «детали своего спасения».

    В июне украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен российской армии.

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    7 июля 2024, 08:39 • Новости дня
    ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot под Одессой

    ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot и РЛС «Жираф» под Одессой

    ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot под Одессой
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет комплекса «Искандер» уничтожил две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция (РЛС) «Жираф» в Одесской области, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в военном ведомстве, расчетом комплекса «Искандер» уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция «Жираф» в районе населенного пункта Южное в Одесской области, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировок войск ВС России были уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотников, а также дивизион американского ЗРК Patriot на боевой позиции.

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    7 июля 2024, 12:56 • Новости дня
    В Раде обвинили генералов ВСУ в «утилизации» самолетов и систем ПВО

    В Раде обвинили украинских генералов в «утилизации» самолетов и систем ПВО

    В Раде обвинили генералов ВСУ в «утилизации» самолетов и систем ПВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала командование Воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ) и призвала его уйти в отставку. Комментируя недавние удары ВС России по аэродрому в Миргороде, она заявила, что украинский генералитет своими действиями «утилизирует» самолеты и системы ПВО.

    Как отметила Безуглая, только за 5 июля на Полтавщине спокойно летали российские разведывательные дроны, а украинские системы ПВО и авиация были уничтожены прямой наводкой, как в компьютерной игре, передает «Страна».

    Безуглая добавила, что первая из уничтоженных систем ЗРК Patriot была приведена в негодность, потому что ее «вообще не перемещали». Второй ЗРК Patriot уничтожили, потому что его перемещали редко и не маскировали. Кроме того, по ее словам, «способов противодействия российским дронам, которые сейчас залетают почти на сто километров, не разработано вообще и никто этим не занимается.

    Безуглая также обвинила командующего ВС ВСУ Николая Олещука в «накручивании» потерь со стороны ВС России. Еще одно обвинение – коррупция в ВС ВСУ. По ее словам, «превалирование россиян в воздухе нарастает, это новейшие подходы, с дронами, разведкой, которые они развили в придачу к своим классическим ресурсам с самолетами, ПВО и спутниками».

    «За определенную доплату можно пристроиться в подразделения ПВО, доплатить еще деньги, чтобы тебя вписывали в наряд, а на самом деле там и не появляться. В то же время реальных, не «мазаных» специалистов массово переводят в пехоту, что не только приводит к бессмысленным смертям», – сообщила нардеп. Безуглая призывает руководство ВС ВСУ уйти в отставку.

    Ранее в США назвали потерю пяти Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, уничтожение пяти украинских Су-27 и повреждение еще двух аналогичных машин на аэродроме в Миргороде стало самой серьезной потерей для украинских воздушных сил за весь период спецоперации.

    Групповой ракетный удар был нанесен комплексами «Искандер». В экспертной среде говорят о возросших возможностях российской разведки. Также этот удар стал предупреждением Киеву и Западу перед размещением на Украине истребителей F-16.

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    7 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва будет оценивать только конкретные дела украинского руководства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он также упомянул пословицу «Мели Емеля, твоя неделя» в контексте позиции Киева по переговорам.

    Комментируя изменившуюся тональность заявлений Киева, министр отметил: киевский режим может с таким же успехом завтра сказать что-нибудь прямо противоположное. Поэтому Россия будет рассчитывать на конкретные дела и их оценивать, передает ТАСС.

    Лавров напомнил о существовании пословицы про Емелю и отметил, что внешняя политика России будет строиться на основе действий, а не слов украинского руководства, и будет соответствовать задачам, поставленным в рамках СВО.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу завершения вооруженного конфликта, а также в вопросе изменения границ страны.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по поводу переговоров с Россией.

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    7 июля 2024, 11:38 • Новости дня
    В Киеве пожаловались на неверие солдат с Западной Украины в «путинскую угрозу»
    В Киеве пожаловались на неверие солдат с Западной Украины в «путинскую угрозу»
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский журналист Артем Ильин, месяц назад ушедший служить в армию, рассказал о настроениях среди своих сослуживцев. По его словам, солдат с Западной Украины больше беспокоят коррупционные скандалы, нежели разговоры о «путинской угрозе».

    Ильин отметил, что его окружают преимущественно деревенские жители с западной части Украины. Большинство из них открыто задаются вопросом, почему они должны быть патриотами, если государство за всю жизнь не дало им ничего, кроме автомата, пишет украинское издание «Страна».

    Люди верят в то, что на должности назначают тех, кто заплатил за это, отмечает он. Также в среде украинских солдат «очень быстро распространяются слухи типа «Бугатти» у первой леди».

    «Я откровенно растерялся и не знаю, что им ответить. Аргументы про Путина и московскую власть не работают», – подчеркнул журналист.

    Ильин также сообщил, что солдаты «уже сейчас понимают, что кормильцы разделены с семьями, и неизвестно, когда они вернутся, если вернутся вообще». «Их фактически принуждением, а иногда и обманом, забрали в армию. Как жить таким семьям – нет ответа», – добавил он.

    Вместе с тем в стране происходят все новые коррупционные скандалы, «несмотря на десятки антикоррупционных органов, мощные речи, яркие форумы и авторитетных спикеров». «И народ понимает, что это ерунда на постном масле, которую втирают уже 10+ лет на фоне разговоров о «путинской угрозе». И это очень влияет на мотивацию», – добавил военный.

    Ранее Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией.

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    7 июля 2024, 16:09 • Новости дня
    Иранский эсминец опрокинулся на берегу Персидского залива

    На иранском эсминце Sahand в Персидском заливе произошла авария

    Tекст: Дарья Григоренко

    На эскадренном миноносце Sahand военно-морских сил Ирана, находившемся в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган, произошла авария, сообщили СМИ.

    Как пишет Tasnim, авария произошла на фрегате Sahand класса Mouj вблизи ремонтного комплекса в Бендер-Аббасе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что предварительной причиной аварии стала неисправность балансировочной цистерны корабля или проникновения воды после ремонта вала фрегата.

    По данным YJC, Sahand во время ремонта у причала потерял равновесие из-за попадания воды в резервуары. «К счастью, благодаря тому, что глубина у берега была небольшой, кораблю быстро возвращают равновесие», – говорится в сообщении.

    В результате происшествия несколько человек пострадали. Пострадавшие были доставлены в больницы.

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    7 июля 2024, 02:57 • Новости дня
    Стало известно о смерти в России брата Михаила Подоляка из офиса Зеленского

    Украинская пресса со ссылкой на чешский проект KIU сообщила о смерти в России брата Михаила Подоляка

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ со ссылкой на чешский проект KIU утверждают, что в России умер военный пенсионер Владимир Подоляк – брат советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

    Украинские СМИ опубликовали снимок с могилы, на котором виден портрет мужчины в военной форме с погонами полковника, передает RT.

    Как следует из данных, указанных на могиле, мужчина скончался 19 мая в возрасте 59 лет, пишет «Российская газета».

    На фотографии запечатлен портрет мужчины в военной форме со множеством наград, в числе которых – отличительный знак за службу в российской военной разведке – Главном управлении Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ), передает Sputnik.

    KIU опроверг распространенные украинскими СМИ утверждения, что Подоляк-старший «убит в зоне спецоперации».

    Михаил Подоляк ранее признал, что его старший брат живет в России. Советник главы офиса президента Украины говорил, что они не общаются, у них «разные взгляды».

    Напомним, родители главкома ВСУ Александра Сырского также живут в России. Его брат Олег сообщил, что давно не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Приемный сын Сырского, который проживает в Австралии, в феврале поздравил россиян с освобождением Авдеевки.

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    7 июля 2024, 17:24 • Новости дня
    Минфин США и Белый дом поспорили из-за рисков введения новых санкций против России

    NYT: Белый дом боится навредить кампании Байдена новыми санкциями против России

    Минфин США и Белый дом поспорили из-за рисков введения новых санкций против России
    @ Tom Brenner/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон не вводит новые санкции против России, так как такие меры могут вызвать рост цен на нефть и бензин, пишет издание The New York Times.

    Также сообщается, что рост цен на нефть и бензин в США негативно повлияет на предвыборную кампанию президента США Джо Байдена. Такая перспектива не дает Вашингтону вводить ограничения, передает RT. При этом американский минфин настаивает на необходимости введения подобных санкций.

    «Этот спор является редким публичным случаем внутреннего разногласия в администрации Джо Байдена по поводу инфляции и политики в отношении Украины», – добавляют авторы NYT.

    Как пишет американское издание, «дебаты отражают напряженность, которая всегда лежала в основе новых усилий администрации по ограничению продаж российской нефти: как ослабить военную машину Москвы, не вызвав политической реакции, которая может возникнуть из-за причинения вреда американским водителям».

    Ранее в США заявили, что Россия из-за санкций США теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была, ограничения ее только укрепили.

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    7 июля 2024, 10:24 • Новости дня
    В Воронежской области эвакуируют район после взрыва на складе

    В Воронежской области эвакуируют район после взрыва на складе из-за атаки ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителей населенного пункта Подгоренского района Воронежской области решили эвакуировать из-за детонации взрывоопасных объектов после атаки украинских дронов, в результате которой произошел пожар на складе, сообщил губернатор Александр Гусев.

    По его словам, перекрыт участок дороги, проходящий через населенный пункт, людей эвакуируют в пункты временного размещения, на месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств, передает ТАСС.

    Он добавил также, что в границах населенного пункта введен режим ЧС, детонация взрывоопасных объектов продолжается. Гусев добавил, что в результате одного из взрывов загорелась хозяйственная постройка жилого дома, пожар потушили, пострадавших нетн.

    Ранее Гусев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА на одном из складов в Подгоренском районе начался пожар, началась детонация взрывоопасных объектов.

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    7 июля 2024, 04:24 • Новости дня
    Мали, Нигер и Буркина-Фасо заключили договор о создании конфедерации

    Лидеры Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию о создании конфедерации государств Сахеля

    Мали, Нигер и Буркина-Фасо заключили договор о создании конфедерации
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали в Ниамее хартию о создании конфедерации государств Сахеля, сообщают информационные агентства.

    Документ подписали лидеры трех стран: полковник Ассими Гоита (Мали), бригадный генерал Абдерахман Тчиани (Нигер) и Ибрагим Траоре (Буркина-Фасо) – передает РИА «Новости».

    По итогам прошедшего в Ниамее первого саммита Альянса государств Сахеля сообщается, что сделан «еще один шаг к большей интеграции», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse и Нигерское агентство печати.

    Тчиани заявил, что «конфедерация «Альянс государств Сахеля» будет создаваться на основе, обеспечивающей защиту населения от любой угрозы террористических атак, восстания, вооруженного бандитизма и всех враждебных действий, исходящих извне». Он упрекнул Экономическое сообщество стран Западной Африки в том, что ЭКОВАС «отличается нехваткой вовлеченности в эту борьбу».

    Напомним, в 2023 году три страны объявили о формировании военного союза «Альянс государств Сахеля». Целью союза было объявлено «создание архитектуры коллективной обороны». При этом страны Сахеля заявили о коллективном выходе из всех иных военно-политических и экономических союзов, созданных ранее в Западной Африке под эгидой США и Франции.

    Коментарии (4)
    7 июля 2024, 17:13 • Новости дня
    Лавров анонсировал ответ России на участие США в наведении ракет ВСУ
    Лавров анонсировал ответ России на участие США в наведении ракет ВСУ
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские ракеты не смогли бы полететь на российские регионы без прямого участия США в наведении, об ответе Москвы станет известно «в обозримом будущем», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

    Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Лавров, комментируя обстрелы регионов России со стороны ВСУ, заявил, что без участия США эти ракеты никуда бы не полетели, передает РИА «Новости».

    Глава МИД также напомнил, что «президент сказал, что мы будем реагировать».

    Он также отреагировал на заявления НАТО и США о том, что они не принимают участия в конфликте с Россией. Лавров назвал это «плохой миной при плохой игре».

    Ранее в Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России. Сенатор Константин Долгов сказал газете ВЗГЛЯД, что Вашингтон терпит фиаско на украинском треке, и в преддверии американских выборов Штатам надо вновь поднять градус.

    Напомним, помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен заявил, что Украина увеличит дальность ударов по России в случае расширения фронта.

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    6 июля 2024, 22:25 • Новости дня
    Байден назвал себя чернокожей женщиной в интервью с согласованными вопросами

    Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной в интервью с заранее подготовленными вопросами

    Байден назвал себя чернокожей женщиной в интервью с согласованными вопросами
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Радиоведущая WURD Андреа Лоуфул-Сандерс сообщила, что вопросы для интервью, во время которого президент США Джо Байден в Филадельфии допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной, были заранее согласованы с Белым домом.

    Лоуфул-Сандерс рассказала, что ей «были отправлены вопросы на одобрение». «Я получила несколько вопросов – восемь, и четыре выбранных были мною одобрены», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Лоуфул-Сандерс подтвердила, что список вопросов получила от представителей администрации Байдена.

    Wall Street Journal пишет, что радиоведущий в Висконсине Эрл Ингрэм также получил для интервью с Байденом список вопросов. В штабе Байдена заверили, что «не ставят условия по использованию данных вопросов», передает ТАСС.

    Напомним, Байден дал интервью радиостанции WURD. Хотя вопросы и были согласованы заранее, он в очередной раз допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной: «Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной и служить вместе с чернокожим президентом».


    Коментарии (7)
    7 июля 2024, 18:19 • Новости дня
    Опубликованы кадры испытаний бетонобойных бомб для новых Су-30СМ2

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры испытаний бетонобойных бомб, сброшенных с Су-30СМ2.

    На видео бомбы не взрываются сразу после падения, а будто «вгрызаются» в землю и лишь спустя несколько секунд детонируют, пишет «Звезда» в Telegram-канале.

    Как рассказал главный конструктор программы Су-30 Олег Панков, самолет оснащен новым вооружением, в частности существенно изменены характеристики радара.

    Ранее было опубликовано видео удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ в Кривом Роге.

    Коментарии (3)
    7 июля 2024, 00:14 • Новости дня
    Стали известны все полуфиналисты ЧЕ по футболу

    Сборная Нидерландов вышла в полуфинал ЧЕ по футболу

    Стали известны все полуфиналисты ЧЕ по футболу
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как сборная Нидерландов одержала победу над командой Турции в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу, стали известны все полуфиналисты турнира, который проходит в Германии.

    Матч между командами Нидерландов и Турции в Берлине завершился со счетом 2:1, голы забили Стефан де Врей (Нидерланды), Самет Акайдын (Турция) и Мерт Мюльдюр, который срезал мяч в ворота собственной сборной.

    9 июля в Мюнхене состоится полуфинальный матч между сборными Испании и Франции, 10 июля в Дортмунде – между сборными Англии и Нидерландов, передает РИА «Новости».

    Напомним, в четвертьфиналах сборная Испании одержала победу над командой Германии, сборная Франции победила команду Португалии, а Англия обыграла Швейцарию.

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    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

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    Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

    • Встреча Путина с Орбаном и истерика в ЕС

      Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию с его предложениями по конфликту на Украине вызвал истерику в Евросоюзе. Ранее Орбан посетил Киев и встречался с Владимиром Зеленским. Чего он пытается добиться?

    • Смена власти в Британии: главное

      Выборы в парламент Великобритании завершились, как и предсказывалось, победой Лейбористской партии. Новым премьер-министром станет ее лидер Кир Стармер. Как это изменит Британию и повлияет на ее конфликт с Россией?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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