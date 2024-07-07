Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, все храброе войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин много интриговал, но все чаще сам остается в дураках; русский много раз был обманут, но постепенно умнеет.9 комментариев
Маск назвал WhatsApp шпионской программой
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал мессенджер WhatsApp шпионской программой.
В соцсети Х один из пользователей рассказал историю, как попросил друга в WhatsApp помочь выбрать чемодан, а позже стал замечать рекламу чемоданов в Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Этот пользователь задал вопрос, почему так произошло, если сообщения в мессенджере защищены сквозным шифрованием, передает РИА «Новости».
«Потому что это шпионская программа», – ответил Маск.
Ранее сообщалось, что около 70-80% мошеннических телефонных звонков в России совершается с помощью WhatsApp.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ