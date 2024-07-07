Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, все храброе войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин много интриговал, но все чаще сам остается в дураках; русский много раз был обманут, но постепенно умнеет.9 комментариев
Папа римский назвал «раковую опухоль» демократии
Папа римский Франциск считает, что демократия во многих частях мира находится не лучшем состоянии, он также выразил обеспокоенность низкой явкой на выборах в парламент Франции, сообщает агентство Reuters.
Безразличие он назвал «раковой опухолью демократии». По словам понтифика, кризис демократии затронул разные страны, однако он не привел конкретных примеров, сообщает РБК.
Напомним, французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, нужно выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
Ранее правая партия «Национальное объединение» заняла первое место в первом туре парламентских выборов во Франции.