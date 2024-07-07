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В Анапе в жилом вагончике сгорели три человека
В селе Сукко под Анапой в жилом вагончике погибли три человека, включая подростка, следователи возбудили уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Следствие считает, что пожар произошел в ночь на субботу в жилом вагончике. После того, как пожар был локализован, экстренные службы обнаружили тела 15-летнего подростка и двух совершеннолетних жителей Анапы, передает РИА «Новости».
По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области сгорели 10 частных домов в ходе пожара в местной деревне.