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    Почему мир никак не победит высокую инфляцию
    Украинские военные на бутылках переплыли Днепр и сдалась в плен (видео)
    Уничтожение авиации ВСУ под Полтавой привело к скандалу в Раде
    Байден перепутал свой пол в интервью с согласованными вопросами
    В Кремле оценили ревностное внимание Запада к визиту Моди в Россию
    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    Опубликованы кадры уничтожения ЗРК Patriot под Одессой (видео)
    В Африке создана новая конфедерация из трех стран
    СМИ: Брат советника Зеленского умер в России
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему «англичанка гадит»

    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, все храброе войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин много интриговал, но все чаще сам остается в дураках; русский много раз был обманут, но постепенно умнеет.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    6 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    41 комментарий
    7 июля 2024, 16:50 • Новости дня

    В Анапе в жилом вагончике сгорели три человека

    Tекст: Ольга Иванова

    В селе Сукко под Анапой в жилом вагончике погибли три человека, включая подростка, следователи возбудили уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.

    Следствие считает, что пожар произошел в ночь на субботу в жилом вагончике. После того, как пожар был локализован, экстренные службы обнаружили тела 15-летнего подростка и двух совершеннолетних жителей Анапы, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание.

    Ранее сообщалось, что в Свердловской области сгорели 10 частных домов в ходе пожара в местной деревне.

    7 июля 2024, 07:23 • Новости дня
    Группа украинских военных организованно переплыла Днепр и сдалась в плен
    Группа украинских военных организованно переплыла Днепр и сдалась в плен
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Четыре украинских военнослужащих переправились через Днепр на самодельных плавсредствах из пластиковых бутылок и сдались в плен, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что на левый берег Днепра в Херсонской области украинские военные «организованно переправились» с помощью «плавсредств, склеенных из пустых пластиковых бутылок». На левом берегу их встретили российские военные, с которыми украинские военнослужащие заранее связались «через специальный канал» в Telegram – @FREE_SOLDIER2022, чтобы обсудить «детали своего спасения».

    В июне украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен российской армии.

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    7 июля 2024, 08:39 • Новости дня
    ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot под Одессой

    ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot и РЛС «Жираф» под Одессой

    ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot под Одессой
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет комплекса «Искандер» уничтожил две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция (РЛС) «Жираф» в Одесской области, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в военном ведомстве, расчетом комплекса «Искандер» уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция «Жираф» в районе населенного пункта Южное в Одесской области, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировок войск ВС России были уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотников, а также дивизион американского ЗРК Patriot на боевой позиции.

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    6 июля 2024, 19:40 • Новости дня
    Welt: Теракты на «Северных потоках» планировались в 2014 году
    Welt: Теракты на «Северных потоках» планировались в 2014 году
    @ Pius Koller/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подрыв газопровода «Северный поток» планировался еще в 2014 году, то есть до воссоединения Крыма с Россией и спецоперации на Украине, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на сведения немецких и международных следователей и спецслужб.

    Издание также отмечает, что следователи ставят под сомнение версию о причастности «украинской группировки» к взрывам на газопроводе, передает «Коммерсант».

    Бывший глава германской разведки BND Герхард Шиндлер заявил, что наличие улик, указывающих на причастность к теракту украинской группировки, не означает, что заказчиком был Киев, пишет Welt am Sonntag.

    В то же время, по данным газеты, летом 2023 года польская разведка передала BND данные о людях, которые могут быть связаны с подрывом и предположительно «иметь связи с Москвой». Среди этих людей – члены экипажа яхты «Андромеда», имевшие российское гражданство, утверждает издание. По этой причине разведслужбы Польши считают, что заказчиком диверсии могла быть Россия, говорится в статье.

    Напомним, строительство газопровода «Северный поток-2» стартовало в сентябре 2018 года.

    Ранее экс-депутат Рады Андрей Деркач заявил, что подготовка к диверсии велась на Украине, в частности на территории Житомирской области, а также в Румынии, рядом с натовской базой Мангалиа.

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    7 июля 2024, 12:56 • Новости дня
    В Раде обвинили генералов ВСУ в «утилизации» самолетов и систем ПВО

    В Раде обвинили украинских генералов в «утилизации» самолетов и систем ПВО

    В Раде обвинили генералов ВСУ в «утилизации» самолетов и систем ПВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала командование Воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ) и призвала его уйти в отставку. Комментируя недавние удары ВС России по аэродрому в Миргороде, она заявила, что украинский генералитет своими действиями «утилизирует» самолеты и системы ПВО.

    Как отметила Безуглая, только за 5 июля на Полтавщине спокойно летали российские разведывательные дроны, а украинские системы ПВО и авиация были уничтожены прямой наводкой, как в компьютерной игре, передает «Страна».

    Безуглая добавила, что первая из уничтоженных систем ЗРК Patriot была приведена в негодность, потому что ее «вообще не перемещали». Второй ЗРК Patriot уничтожили, потому что его перемещали редко и не маскировали. Кроме того, по ее словам, «способов противодействия российским дронам, которые сейчас залетают почти на сто километров, не разработано вообще и никто этим не занимается.

    Безуглая также обвинила командующего ВС ВСУ Николая Олещука в «накручивании» потерь со стороны ВС России. Еще одно обвинение – коррупция в ВС ВСУ. По ее словам, «превалирование россиян в воздухе нарастает, это новейшие подходы, с дронами, разведкой, которые они развили в придачу к своим классическим ресурсам с самолетами, ПВО и спутниками».

    «За определенную доплату можно пристроиться в подразделения ПВО, доплатить еще деньги, чтобы тебя вписывали в наряд, а на самом деле там и не появляться. В то же время реальных, не «мазаных» специалистов массово переводят в пехоту, что не только приводит к бессмысленным смертям», – сообщила нардеп. Безуглая призывает руководство ВС ВСУ уйти в отставку.

    Ранее в США назвали потерю пяти Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, уничтожение пяти украинских Су-27 и повреждение еще двух аналогичных машин на аэродроме в Миргороде стало самой серьезной потерей для украинских воздушных сил за весь период спецоперации.

    Групповой ракетный удар был нанесен комплексами «Искандер». В экспертной среде говорят о возросших возможностях российской разведки. Также этот удар стал предупреждением Киеву и Западу перед размещением на Украине истребителей F-16.

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    7 июля 2024, 11:38 • Новости дня
    В Киеве пожаловались на неверие солдат с Западной Украины в «путинскую угрозу»
    В Киеве пожаловались на неверие солдат с Западной Украины в «путинскую угрозу»
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский журналист Артем Ильин, месяц назад ушедший служить в армию, рассказал о настроениях среди своих сослуживцев. По его словам, солдат с Западной Украины больше беспокоят коррупционные скандалы, нежели разговоры о «путинской угрозе».

    Ильин отметил, что его окружают преимущественно деревенские жители с западной части Украины. Большинство из них открыто задаются вопросом, почему они должны быть патриотами, если государство за всю жизнь не дало им ничего, кроме автомата, пишет украинское издание «Страна».

    Люди верят в то, что на должности назначают тех, кто заплатил за это, отмечает он. Также в среде украинских солдат «очень быстро распространяются слухи типа «Бугатти» у первой леди».

    «Я откровенно растерялся и не знаю, что им ответить. Аргументы про Путина и московскую власть не работают», – подчеркнул журналист.

    Ильин также сообщил, что солдаты «уже сейчас понимают, что кормильцы разделены с семьями, и неизвестно, когда они вернутся, если вернутся вообще». «Их фактически принуждением, а иногда и обманом, забрали в армию. Как жить таким семьям – нет ответа», – добавил он.

    Вместе с тем в стране происходят все новые коррупционные скандалы, «несмотря на десятки антикоррупционных органов, мощные речи, яркие форумы и авторитетных спикеров». «И народ понимает, что это ерунда на постном масле, которую втирают уже 10+ лет на фоне разговоров о «путинской угрозе». И это очень влияет на мотивацию», – добавил военный.

    Ранее Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией.

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    7 июля 2024, 02:57 • Новости дня
    Стало известно о смерти в России брата Михаила Подоляка из офиса Зеленского

    Украинская пресса со ссылкой на чешский проект KIU сообщила о смерти в России брата Михаила Подоляка

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ со ссылкой на чешский проект KIU утверждают, что в России умер военный пенсионер Владимир Подоляк – брат советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

    Украинские СМИ опубликовали снимок с могилы, на котором виден портрет мужчины в военной форме с погонами полковника, передает RT.

    Как следует из данных, указанных на могиле, мужчина скончался 19 мая в возрасте 59 лет, пишет «Российская газета».

    На фотографии запечатлен портрет мужчины в военной форме со множеством наград, в числе которых – отличительный знак за службу в российской военной разведке – Главном управлении Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ), передает Sputnik.

    KIU опроверг распространенные украинскими СМИ утверждения, что Подоляк-старший «убит в зоне спецоперации».

    Михаил Подоляк ранее признал, что его старший брат живет в России. Советник главы офиса президента Украины говорил, что они не общаются, у них «разные взгляды».

    Напомним, родители главкома ВСУ Александра Сырского также живут в России. Его брат Олег сообщил, что давно не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Приемный сын Сырского, который проживает в Австралии, в феврале поздравил россиян с освобождением Авдеевки.

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    7 июля 2024, 10:24 • Новости дня
    В Воронежской области эвакуируют район после взрыва на складе

    В Воронежской области эвакуируют район после взрыва на складе из-за атаки ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителей населенного пункта Подгоренского района Воронежской области решили эвакуировать из-за детонации взрывоопасных объектов после атаки украинских дронов, в результате которой произошел пожар на складе, сообщил губернатор Александр Гусев.

    По его словам, перекрыт участок дороги, проходящий через населенный пункт, людей эвакуируют в пункты временного размещения, на месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств, передает ТАСС.

    Он добавил также, что в границах населенного пункта введен режим ЧС, детонация взрывоопасных объектов продолжается. Гусев добавил, что в результате одного из взрывов загорелась хозяйственная постройка жилого дома, пожар потушили, пострадавших нетн.

    Ранее Гусев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА на одном из складов в Подгоренском районе начался пожар, началась детонация взрывоопасных объектов.

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    6 июля 2024, 20:40 • Новости дня
    МИД: Данные NYT об убийстве российского пленного солдатами ВСУ будут проверены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва проведет расследование после публикации американской газеты New York Times (NYT) об убийстве российского военнопленного украинскими солдатами, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Российская сторона потребует от международных организаций, имеющих своих представителей на Украине, «провести верификацию опубликованной информации», заявил Мирошник, передает РИА «Новости».

    Если убийство российского военнопленного подтвердится, это должно быть отнесено к военным преступлениям, будет поставлен вопрос о международной ответственности Киева, подчеркнул дипломат.

    По словам Мирошника, есть и другие случаи издевательств украинских солдат над пленными, некоторые из них уже идентифицированы экспертами ООН.

    Ранее The New York Times сообщила, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

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    7 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва будет оценивать только конкретные дела украинского руководства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он также упомянул пословицу «Мели Емеля, твоя неделя» в контексте позиции Киева по переговорам.

    Комментируя изменившуюся тональность заявлений Киева, министр отметил: киевский режим может с таким же успехом завтра сказать что-нибудь прямо противоположное. Поэтому Россия будет рассчитывать на конкретные дела и их оценивать, передает ТАСС.

    Лавров напомнил о существовании пословицы про Емелю и отметил, что внешняя политика России будет строиться на основе действий, а не слов украинского руководства, и будет соответствовать задачам, поставленным в рамках СВО.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу завершения вооруженного конфликта, а также в вопросе изменения границ страны.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по поводу переговоров с Россией.

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    7 июля 2024, 04:24 • Новости дня
    Мали, Нигер и Буркина-Фасо заключили договор о создании конфедерации

    Лидеры Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию о создании конфедерации государств Сахеля

    Мали, Нигер и Буркина-Фасо заключили договор о создании конфедерации
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали в Ниамее хартию о создании конфедерации государств Сахеля, сообщают информационные агентства.

    Документ подписали лидеры трех стран: полковник Ассими Гоита (Мали), бригадный генерал Абдерахман Тчиани (Нигер) и Ибрагим Траоре (Буркина-Фасо) – передает РИА «Новости».

    По итогам прошедшего в Ниамее первого саммита Альянса государств Сахеля сообщается, что сделан «еще один шаг к большей интеграции», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse и Нигерское агентство печати.

    Тчиани заявил, что «конфедерация «Альянс государств Сахеля» будет создаваться на основе, обеспечивающей защиту населения от любой угрозы террористических атак, восстания, вооруженного бандитизма и всех враждебных действий, исходящих извне». Он упрекнул Экономическое сообщество стран Западной Африки в том, что ЭКОВАС «отличается нехваткой вовлеченности в эту борьбу».

    Напомним, в 2023 году три страны объявили о формировании военного союза «Альянс государств Сахеля». Целью союза было объявлено «создание архитектуры коллективной обороны». При этом страны Сахеля заявили о коллективном выходе из всех иных военно-политических и экономических союзов, созданных ранее в Западной Африке под эгидой США и Франции.

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    6 июля 2024, 17:49 • Новости дня
    Умерла диктор и ведущая программы «Время» Лихитченко
    Умерла диктор и ведущая программы «Время» Лихитченко
    @ Виталий Арутюнов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 87-м году жизни скончалась диктор Центрального телевидения СССР, одна из первых ведущих новостной программы «Время» Аза Лихитченко.

    О кончине Лихитченко сообщил Первый канал, передает ТАСС.

    Аза Лихитченко родилась в Москве, является выпускницей Школы-студии МХАТ. Ее карьера на телевидении началась в 1960 году.

    С появления в 1968 году информационной программы «Время» Лихитченко стала одной из основных ее ведущих. Она работала диктором Центрального телевидения СССР до 1993 года. В 2011 году Лихитченко наградили орденом Дружбы, также она является обладательницей звания народной артистки РСФСР.

    В прошлом году из жизни ушла диктор программы «Время» в советские годы Галина Зименкова. Ей было 82 года.

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    6 июля 2024, 21:35 • Новости дня
    Британский эксперт: В мире растет поддержка мирного плана Путина по Украине

    Британский эксперт Меркурис: В мире растет поддержка мирного плана Путина по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все больше людей по всему миру поддерживает мирное предложение президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

    Одним из условий завершения конфликта на Украине Путин назвал полный вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии, напомнил Меркурис, передает РИА «Новости».

    «Я знаю, что на Западе это непопулярная позиция, но мне кажется, что в большей части планеты люди начинают понимать, что это единственный способ решить этот конфликт дипломатическим путем», – заявил он в своем блоге на YouTube.

    Из западных политиков с этой позицией согласен пока только венгерский премьер Виктор Орбан, который на днях посетил Киев «с целью вразумить главу киевского режима Владимира Зеленского», отметил Меркурис. При этом на Украине категорически отвергли это предложение, добавил аналитик.

    Ранее Путин заявил, что Россия выступает за полное прекращение конфликта на Украине.

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    6 июля 2024, 17:38 • Новости дня
    На взорвавшейся насосной станции в Волгограде обрушилась кровля
    На взорвавшейся насосной станции в Волгограде обрушилась кровля

    Tекст: Валерия Городецкая

    На месте взрыва газа на насосной канализационной станции в Волгограде произошло обрушение кровли, сообщило ГУ МЧС России по Волгоградской области.

    Сообщение об обрушении кровли поступило в оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Там добавили, что на месте ЧП работают сотрудники МЧС, туда направлены психологи.

    Тем временем в Сети появилось видео момента ЧП. В объектив камеры попала часть вспышки от взрыва, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «XY Волгоградъ».

    Ранее замглавы Волгоградской области Олег Николаев рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на насосной станции.

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    7 июля 2024, 00:14 • Новости дня
    Стали известны все полуфиналисты ЧЕ по футболу

    Сборная Нидерландов вышла в полуфинал ЧЕ по футболу

    Стали известны все полуфиналисты ЧЕ по футболу
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как сборная Нидерландов одержала победу над командой Турции в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу, стали известны все полуфиналисты турнира, который проходит в Германии.

    Матч между командами Нидерландов и Турции в Берлине завершился со счетом 2:1, голы забили Стефан де Врей (Нидерланды), Самет Акайдын (Турция) и Мерт Мюльдюр, который срезал мяч в ворота собственной сборной.

    9 июля в Мюнхене состоится полуфинальный матч между сборными Испании и Франции, 10 июля в Дортмунде – между сборными Англии и Нидерландов, передает РИА «Новости».

    Напомним, в четвертьфиналах сборная Испании одержала победу над командой Германии, сборная Франции победила команду Португалии, а Англия обыграла Швейцарию.

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    6 июля 2024, 22:25 • Новости дня
    Байден назвал себя чернокожей женщиной в интервью с согласованными вопросами

    Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной в интервью с заранее подготовленными вопросами

    Байден назвал себя чернокожей женщиной в интервью с согласованными вопросами
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Радиоведущая WURD Андреа Лоуфул-Сандерс сообщила, что вопросы для интервью, во время которого президент США Джо Байден в Филадельфии допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной, были заранее согласованы с Белым домом.

    Лоуфул-Сандерс рассказала, что ей «были отправлены вопросы на одобрение». «Я получила несколько вопросов – восемь, и четыре выбранных были мною одобрены», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Лоуфул-Сандерс подтвердила, что список вопросов получила от представителей администрации Байдена.

    Wall Street Journal пишет, что радиоведущий в Висконсине Эрл Ингрэм также получил для интервью с Байденом список вопросов. В штабе Байдена заверили, что «не ставят условия по использованию данных вопросов», передает ТАСС.

    Напомним, Байден дал интервью радиостанции WURD. Хотя вопросы и были согласованы заранее, он в очередной раз допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной: «Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной и служить вместе с чернокожим президентом».


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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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