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Иранский эсминец опрокинулся на берегу Персидского залива
На иранском эсминце Sahand в Персидском заливе произошла авария
На эскадренном миноносце Sahand военно-морских сил Ирана, находившемся в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган, произошла авария, сообщили СМИ.
Как пишет Tasnim, авария произошла на фрегате Sahand класса Mouj вблизи ремонтного комплекса в Бендер-Аббасе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что предварительной причиной аварии стала неисправность балансировочной цистерны корабля или проникновения воды после ремонта вала фрегата.
По данным YJC, Sahand во время ремонта у причала потерял равновесие из-за попадания воды в резервуары. «К счастью, благодаря тому, что глубина у берега была небольшой, кораблю быстро возвращают равновесие», – говорится в сообщении.
В результате происшествия несколько человек пострадали. Пострадавшие были доставлены в больницы.