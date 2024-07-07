Подведены первые итоги конкурса «Это у нас семейное»

Tекст: Ольга Иванова

30 команд, выполнившие задания с наилучшими результатами, станут победителями финала, их имена назовут на торжественной церемонии в День семьи, любви и верности 8 июля.

300 команд – финалистов конкурса «Это у нас семейное» завершают оценочные задания. Семьям было необходимо продемонстрировать не только свою эрудицию, смекалку, но и показать, насколько слаженно дети, родители и старшее поколение могут работать в команде, слышать и понимать друг друга. Как рассказала заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова, эксперты оценивали работу участников, исходя из специально разработанных для финала критериев.

«Оценить работу семейной команды – непростая задача, ведь в соревнованиях принимают участие и родители, и дети, и бабушки с дедушками, разумеется, у них разная скорость и разные навыки. Специально к финалу была разработана методология оценки, в которой главный акцент сделан на критериях, влияющих на благополучие семьи – это взаимопонимание, поддержка и взаимовыручка, уважение, доверие, ответственное отношение к жизни. Кстати, именно эти характеристики россияне назвали главными семейными ценностями по итогам всероссийского опроса, который мы проводили перед запуском конкурса «Это у нас семейное», – поделилась Ачкасова.

Всего за два дня участники выполнили 11 разнонаправленных заданий – это ситуации, которые возникают в каждой семье и требуют выработки коллективного семейного решения. Взаимодействие внутри команды оценивали эксперты, прошедшие специальную подготовку.

«Мы подготовили для наших участников такие задания, решение которых неочевидны и требуют обсуждений и компромиссов. Эксперты с психологическим образованием, обученные по специальной методике, смотрели, как команды совместно преодолевают трудности, заботятся друг о друге, насколько сильна в них эмоциональная связь, могут ли они договариваться без упреков. Например, в ситуации, когда у родителей и детей разные ответы на вопрос, будут ли они бережно относиться к мнению друг друга? Ведь в условиях ограниченного времени маме с папой проще использовать свой авторитет. По условиям наших заданий в команде важно учитывать мнения каждого и договориться, в этом смысл объединяющих заданий», – добавила Ачкасова.

По ее словам, по сумме баллов сформировался рейтинг, 30 первых семей из которого станут победителями финала, вместе с тем в семейное путешествие отправятся 300 финалистов.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. В окружных полуфиналах участвовали 1 577 семей из 86 российских регионов, в том числе одна семья из Республики Казахстан. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, в том числе семья Республики Казахстан. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.