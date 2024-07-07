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    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, все храброе войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин много интриговал, но все чаще сам остается в дураках; русский много раз был обманут, но постепенно умнеет.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

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    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

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    7 июля 2024, 14:20 • Новости дня

    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам

    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва будет оценивать только конкретные дела украинского руководства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлц Зарубину. Он также упоминял пословицу «Мели Емеля, твоя неделя» в контексте позиции Киева по переговорам.

    Комментируя изменившуюся тональность заявлений Киева, министр отметил: киевский режим может с таким же успехом завтра сказать что-нибудь прямо противоположное. Поэтому Россия будет рассчитывать на конкретные дела и их оценивать, передает ТАСС.

    Лавров напомнил о существовании пословицы про Емелю и отметил, что внешняя политика России будет строиться на основе действий, а не слов украинского руководства, и будет соответствовать задачам, поставленным в рамках СВО.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу завершения вооруженного конфликта, а также в вопросе изменения границ страны.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по поводу переговоров с Россией.

    7 июля 2024, 07:23 • Новости дня
    Группа украинских военных организованно переплыла Днепр и сдалась в плен
    Группа украинских военных организованно переплыла Днепр и сдалась в плен
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Четыре украинских военнослужащих переправились через Днепр на самодельных плавсредствах из пластиковых бутылок и сдались в плен, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что на левый берег Днепра в Херсонской области украинские военные «организованно переправились» с помощью «плавсредств, склеенных из пустых пластиковых бутылок». На левом берегу их встретили российские военные, с которыми украинские военнослужащие заранее связались «через специальный канал» в Telegram – @FREE_SOLDIER2022, чтобы обсудить «детали своего спасения».

    В июне украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен российской армии.

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    6 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился подробностями трехчасовой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

    В ходе интервью немецкому изданию Die Weltwoche Орбан рассказал, что его основной задачей во время визита в Москву было установить прямую связь с лидером одной из конфликтующих сторон.

    «Эта встреча готовилась секретно. После визита в Киев я отправил секретное сообщение главе МИД Венгрии, чтобы он организовал встречу с российским лидером. Об организации поездки европейским политикам стало известно на этапе отправки запроса на полет над Польшей. <…> Я принял решение об организации встречи в Москве, зная, что это вызовет негативную реакцию со стороны, потому что я единственный западный лидер, который может поговорить и с Киевом, и с Москвой. Все остальные политики создали ситуацию, когда они не могут прямо общаться со всеми конфликтующими сторонами», – ответил Виктор Орбан на просьбу рассказать о подготовке к поездке в Москву.

    Орбан задал Владимиру Путину три вопроса по поводу конфликта на Украине и его возможного разрешения.

    Первый касался уже существующих мирных планов, Орбан спросил у российского лидера его мнение об этих документах. Российский президент в ответ подчеркнул, что любые мирные переговоры не могут проходить без участия всех сторон конфликта. Орбан назвал подобный взгляд на вопрос «вполне логичным». Также Путин подтвердил, что Москва рассматривает все предложенные мирные планы, в частности, китайско-бразильский.

    Второй вопрос был о том, каковы шансы договориться о прекращении огня между сторонами до проведения реальных переговоров о мире. По словам Орбана, Владимир Путин ответил, что не настроен оптимистично по этому поводу.

    Третий вопрос касался видения или плана того, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы по завершении украинского конфликта. По словам венгерского политика, Путин ответил, что у России есть детальное представление по поводу того, как должна выглядеть система безопасности в регионе.

    Подводя итоги своей поездки в Москву, Орбан сказал, что первый шаг для установления мира – вновь открыть дипломатические отношения и каналы коммуникации, что и случилось в Москве. Кроме того, Орбан заявил, что готовит некий новый сюрприз «в понедельник утром».

    «Я знаю, что на Западе не все понимают подобное поведение действующего президента европейской страны. Но мир не может быть создан бюрократами, поэтому вопрос о мирных переговорах нельзя рассматривать с бюрократической точки зрения. Мир не придет сам по себе. Первый шаг – возобновить дипломатические отношения и наладить канал связи. Именно это и произошло в ходе встречи в Москве», – заявил Орбан журналисту. Премьер-министр заключил, что война рано или поздно закончится и наступит мир.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже на решение Орбана отправиться в РФ негативно отреагировали европейские политики. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

    Президент России неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к диалогу со странами Евросоюза и НАТО по безопасности в Евразии, но это станет возможно только тогда, когда они сами будут к этому готовы.

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    6 июля 2024, 20:40 • Новости дня
    МИД: Данные NYT об убийстве российского пленного солдатами ВСУ будут проверены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва проведет расследование после публикации американской газеты New York Times (NYT) об убийстве российского военнопленного украинскими солдатами, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Российская сторона потребует от международных организаций, имеющих своих представителей на Украине, «провести верификацию опубликованной информации», заявил Мирошник, передает РИА «Новости».

    Если убийство российского военнопленного подтвердится, это должно быть отнесено к военным преступлениям, будет поставлен вопрос о международной ответственности Киева, подчеркнул дипломат.

    По словам Мирошника, есть и другие случаи издевательств украинских солдат над пленными, некоторые из них уже идентифицированы экспертами ООН.

    Ранее The New York Times сообщила, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

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    7 июля 2024, 02:57 • Новости дня
    Стало известно о смерти в России брата Михаила Подоляка из офиса Зеленского

    Украинская пресса со ссылкой на чешский проект KIU сообщила о смерти в России брата Михаила Подоляка

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ со ссылкой на чешский проект KIU утверждают, что в России умер военный пенсионер Владимир Подоляк – брат советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

    Украинские СМИ опубликовали снимок с могилы, на котором виден портрет мужчины в военной форме с погонами полковника, передает RT.

    Как следует из данных, указанных на могиле, мужчина скончался 19 мая в возрасте 59 лет, пишет «Российская газета».

    На фотографии запечатлен портрет мужчины в военной форме со множеством наград, в числе которых – отличительный знак за службу в российской военной разведке – Главном управлении Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ), передает Sputnik.

    KIU опроверг распространенные украинскими СМИ утверждения, что Подоляк-старший «убит в зоне спецоперации».

    Михаил Подоляк ранее признал, что его старший брат живет в России. Советник главы офиса президента Украины говорил, что они не общаются, у них «разные взгляды».

    Напомним, родители главкома ВСУ Александра Сырского также живут в России. Его брат Олег сообщил, что давно не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Приемный сын Сырского, который проживает в Австралии, в феврале поздравил россиян с освобождением Авдеевки.

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    7 июля 2024, 11:38 • Новости дня
    В Киеве пожаловались на неверие солдат с Западной Украины в «путинскую угрозу»
    В Киеве пожаловались на неверие солдат с Западной Украины в «путинскую угрозу»
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский журналист Артем Ильин, месяц назад ушедший служить в армию, рассказал о настроениях среди своих сослуживцев. По его словам, солдат с Западной Украины больше беспокоят коррупционные скандалы, нежели разговоры о «путинской угрозе».

    Ильин отметил, что его окружают преимущественно деревенские жители с западной части Украины. Большинство из них открыто задаются вопросом, почему они должны быть патриотами, если государство за всю жизнь не дало им ничего, кроме автомата, пишет украинское издание «Страна».

    Люди верят в то, что на должности назначают тех, кто заплатил за это, отмечает он. Также в среде украинских солдат «очень быстро распространяются слухи типа «Бугатти» у первой леди».

    «Я откровенно растерялся и не знаю, что им ответить. Аргументы про Путина и московскую власть не работают», – подчеркнул журналист.

    Ильин также сообщил, что солдаты «уже сейчас понимают, что кормильцы разделены с семьями, и неизвестно, когда они вернутся, если вернутся вообще». «Их фактически принуждением, а иногда и обманом, забрали в армию. Как жить таким семьям – нет ответа», – добавил он.

    Вместе с тем в стране происходят все новые коррупционные скандалы, «несмотря на десятки антикоррупционных органов, мощные речи, яркие форумы и авторитетных спикеров». «И народ понимает, что это ерунда на постном масле, которую втирают уже 10+ лет на фоне разговоров о «путинской угрозе». И это очень влияет на мотивацию», – добавил военный.

    Ранее Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией.

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    7 июля 2024, 12:56 • Новости дня
    В Раде обвинили генералов ВСУ в «утилизации» самолетов и систем ПВО

    В Раде обвинили украинских генералов в «утилизации» самолетов и систем ПВО

    В Раде обвинили генералов ВСУ в «утилизации» самолетов и систем ПВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала командование Воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ) и призвала его уйти в отставку. Комментируя недавние удары ВС России по аэродрому в Миргороде, она заявила, что украинский генералитет своими действиями «утилизирует» самолеты и системы ПВО.

    Как отметила Безуглая, только за 5 июля на Полтавщине спокойно летали российские разведывательные дроны, а украинские системы ПВО и авиация были уничтожены прямой наводкой, как в компьютерной игре, передает «Страна».

    Безуглая добавила, что первая из уничтоженных систем ЗРК Patriot была приведена в негодность, потому что ее «вообще не перемещали». Второй ЗРК Patriot уничтожили, потому что его перемещали редко и не маскировали. Кроме того, по ее словам, «способов противодействия российским дронам, которые сейчас залетают почти на сто километров, не разработано вообще и никто этим не занимается.

    Безуглая также обвинила командующего ВС ВСУ Николая Олещука в «накручивании» потерь со стороны ВС России. Еще одно обвинение – коррупция в ВС ВСУ. По ее словам, «превалирование россиян в воздухе нарастает, это новейшие подходы, с дронами, разведкой, которые они развили в придачу к своим классическим ресурсам с самолетами, ПВО и спутниками».

    «За определенную доплату можно пристроиться в подразделения ПВО, доплатить еще деньги, чтобы тебя вписывали в наряд, а на самом деле там и не появляться. В то же время реальных, не «мазаных» специалистов массово переводят в пехоту, что не только приводит к бессмысленным смертям», – сообщила нардеп. Безуглая призывает руководство ВС ВСУ уйти в отставку.

    Ранее в США назвали потерю пяти Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, уничтожение пяти украинских Су-27 и повреждение еще двух аналогичных машин на аэродроме в Миргороде стало самой серьезной потерей для украинских воздушных сил за весь период спецоперации.

    Групповой ракетный удар был нанесен комплексами «Искандер». В экспертной среде говорят о возросших возможностях российской разведки. Также этот удар стал предупреждением Киеву и Западу перед размещением на Украине истребителей F-16.

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    6 июля 2024, 16:25 • Новости дня
    Эстония передала Украине ЗРК Mistral и ракеты к ним

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев получил от Таллина зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Mistral, они уже прибыли на украинскую территорию, сообщило Минобороны Эстонии.

    Также на Украину прибыли снаряды к комплексам, сообщило эстонское оборонное ведомство в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Сколько именно этих ЗРК получила Украина от Эстонии, не уточняется.

    Ранее Франция обнародовала список поставленной Украине за два года военной помощи.

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    7 июля 2024, 06:55 • Новости дня
    Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow

    Tекст: Антон Антонов

    В России специалисты изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow/SCALP, которые западные страны передают Украине, сообщил инженер, специалист по работе с вооружением.

    Кумулятивная часть Storm Shadow цилиндрической формы, длина и диаметр – около полуметра, носовая часть выполнена в форме воронки, направленной внутрь корпуса.

    «Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow/SCALP. Головная часть – колпак, потом – первичный заряд и потом – основная боевая часть», – приводит слова инженера РИА «Новости».

    После того, как в результате «первичного пробития» за счет кумулятивного эффекта в цели возникают отверстия, в них попадает «инерционная боевая часть», после чего следует взрыв. Удалось определить «глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности». Кроме того, специалисты выяснили, «какие применяются датчики».

    Указывается, что изучение Storm Shadow российскими специалистами позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.

    Напомним, в Минобороны России заявили, что ЗРК «Тор-М2» отлично справляется с уничтожением ракет Storm Shadow. В апреле серийный морской ЗРК «Панцирь-М» в боевых условиях впервые успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow. Модернизированные С-400 также отлично зарекомендовали себя и в случае перехвата низколетящих скоростных малозаметных целей – таких как крылатые ракеты семейства Storm Shadow.

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    6 июля 2024, 23:18 • Новости дня
    В Киеве рассказали, кто не годится в посредники для переговоров с Россией

    Подоляк заявил о готовности Украины передавать России предложения по урегулированию конфликта через посредников

    Tекст: Антон Антонов

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, какие страны не могут быть посредниками в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.

    Подоляк сказал, что Киев согласен направлять предложения «в рамках подготовки ко второму саммиту мира» другим странам, включая Россию. Передача, по его словам, может осуществляться «в том числе по формату, как это было с зерновым соглашением», передает РИА «Новости».

    Однако, подчеркнул Подоляк, не каждая страна подойдет на роль посредника – так, по мнению Киева, страны, «серьезно настроенные» на «определенную работу», не станут «публично выходить и говорить достаточно банальные вещи».

    «Когда говорят: «Мы за немедленное прекращение огня» – это значит, что страна не готова к миссии посредничества», – заявил Подоляк, подчеркнув, что в масштабных конфликтах нужна «совсем иного рода работа».

    Напомним, хотя прежде киевское руководство категорически отрицало переговоры с Россией в любом формате, глава киевского режима Владимир Зеленский внезапно допустил возможность переговоров Россией через посредников.

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    7 июля 2024, 07:58 • Новости дня
    Детонация взрывоопасных объектов началась в Воронежской области из-за БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько БПЛА были обнаружены и сбиты над территорией Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что в результате падения обломков БПЛА на одном из складов начался пожар, в Подгоренском районе «началась детонация взрывоопасных объектов». Сообщается, что «никто из граждан не пострадал». В ликвидации ЧС задействованы оперативные службы и военные.

    Напомним, средствами ПВО над территорией Белгородской области сбиты семь украинских беспилотников самолетного типа.

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    6 июля 2024, 15:44 • Новости дня
    ВСУ атаковали села Шебекинского округа Белгородской области

    Гладков: ВСУ атаковали села Шебекинского округа Белгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Села Шебекинского городского округа Белгородской области подверглись атаке со стороны ВСУ, пострадавших нет, повреждены жилые дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что из-за атаки дронов-камикадзе на участке дороги Шебекино повреждены фары и багажник одного автомобиля.

    Гладков отметил, что в селе Вознесеновка один дом загорелся, а в другом задымилась кровля, также пострадал трактор.

    «Очаги возгорания на поле и кровле дома ликвидированы», – рассказал губернатор.

    Ранее Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 27 беспилотников.

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    7 июля 2024, 02:00 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской и Харьковской областях Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ и мониторинговые группы.

    Мониторинговые группы указывают, что взрывы прогремели в Днепропетровске и в Никополе, передает RT.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде, передает ТАСС.

    Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях Украины.

    Напомним, в результате удара по Сумской области Украины был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Российские военные также нанесли удар по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области.

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    6 июля 2024, 22:43 • Новости дня
    Украинские войска нанесли удар по сотрудникам МЧС в Горловке

    Украинские войска устроили повторный обстрел Горловки во время ликвидации пожаров сотрудниками МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    Четверо сотрудников МЧС России пострадали в результате обстрела Горловки со стороны вооруженных сил Украины, сообщает ведомство.

    После массированного обстрела в частном секторе Горловки начались пожары. Когда сотрудники МЧС занимались их ликвидацией, ВСУ устроили повторный обстрел. Двое сотрудников МЧС госпитализированы с осколочными ранениями, они находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двоих отпустили на амбулаторное лечение. В результате обстрела также получила повреждения пожарная автоцистерна, сообщает МЧС в Telegram.

    Мэр города Иван Приходько сообщил, что всего в результате обстрелов пострадали девять человек, передает РИА «Новости».

    Напомним, в результате украинских обстрелов ДНР в пятницу пять мирных жителей погибли, еще 26 пострадали.

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    6 июля 2024, 17:26 • Новости дня
    На Украине четырех мужчин задержали за попытку сбежать из страны на надувных кругах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Четверо украинцев на надувных кругах пытались сбежать за границу по реке Тиса, но были задержаны, сообщила Госпогранслужба Украины.

    По информации ведомства, задержанные заплатили местному жителю от семи до восьми тыс. долларов за незаконное сопровождение до границы, передает РИА «Новости».

    Затем они получили от «гида» надувные круги и направились к Тисе, где и были задержаны пограничным отрядом. Их доставили в пограничное подразделение для составления административных протоколов.

    Ранее начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день более ста мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу.

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    6 июля 2024, 23:40 • Новости дня
    СК решил расследовать сообщение об убийстве российского пленного солдатами ВСУ

    СК сообщил о намерении провести расследование в связи с информацией NYT об убийстве российского пленного солдатами ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    СК России намерен расследовать преступления вооруженных формирований Украины, в том числе информацию New York Times об убийстве российского военнопленного украинскими солдатами, сообщило ведомство.

    Как сообщил СК в Telegram, также планируется провести расследования в связи с гибелью мирного жителя Донецка в результате украинского обстрела и в связи с атакой вооруженных сил Украины на Суджанский район Курской области.

    Напомним, New York Times сообщила, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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