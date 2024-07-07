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Группировка «Центр» уничтожила за сутки до 340 военных ВСУ
Российские войска ликвидировали за прошедшие сутки до 340 украинских военнослужащих в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.
Как указали в Telegram-канале ведомства, в зоне ответственности Центральной группировки войск ВС РФ: поражены живая сила и техника 41-й механизированной, 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой, 44-й артиллерийской бригад ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 120-й и 127-й бригад теробороны. Также уничтожены 152 мм САУ «Акация», два 152 мм орудия Д-20, четыре 122 мм гаубицы Д-30, 128 мм установка РСЗО RAK-SA-12, станция РЭБ «Буковель-AD», и отбиты пять атак 92-й штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ и центра сил специальных операций «Восток».
В пресс-службе уточнили, что в зоне ответственности группировки войск «Запад»: подразделения заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 112-й бригад теробороны, а также 12-й бригады спецназначения «Азов». Кроме того, уничтожены две ББМ «Козак», HUMVEE, три автомобиля, 155 мм гаубицы М777 и FH-70, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, две 122 мм САУ «Гвоздика», 105 мм орудие L-119, а также две станции РЭБ «Буковель-AD» и «Нота», два полевых склада боеприпасов.
В сообщении говорится, что в зоне ответственности «Южной» группировки войск: подразделения улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение 24-й, 28-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, и уничтожили танк, 14 автомобилей, 155 мм САУ М109 «Paladin», 155 мм гаубицы М777 и FH-70, четыре 152 мм орудия Д-20, 152 мм гаубица «Мста-Б», две станции РЭБ «Анклав-Н», девять полевых складов боеприпасов.
В Минобороны добавили, что в зоне ответственности группировки войск «Центр»: нанесены удары по 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, отбиты шесть контратак 31-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона «Скала», и уничтожены танк, БМП «Bradley», два автомобиля, 155 мм гаубица М777, три 152 мм гаубицы «Мста-Б», 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М119.
В ведомстве подчеркнули, что восточная группировка войск уничтожила до 145 украинских военнослужащих. Уничтожены БТР М113, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, САУ «Krab», орудие Д-20, 105 мм орудие М119, станция РЭБ «Нота».
В пресс-службе заявили, что днепровская группировка войск ликвидировала свыше 100 украинских военнослужащих. А также уничтожены шесть автомобилей, три гаубицы М777, САУ «Гвоздика», 2 орудия М119, РЛС AN/TPQ-50, три склада боеприпасов.
Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией уничтожены радар «Giraffe», 2 пусковые установки ЗРК «Patriot», авиационная техника ВСУ на аэродроме, живая сила и техника противника в 119 районах. ПВО сбиты три бомбы «Hammer», 2 снаряда HIMARS, 31 БПЛА, уточнили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России освободила населенный пункт Чигари в ДНР.