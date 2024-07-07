  • Новость часаВС России освободили Чигари в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему мир никак не победит высокую инфляцию
    Украинские военные на бутылках переплыли Днепр и сдалась в плен (видео)
    Уничтожение авиации ВСУ под Полтавой привело к скандалу в Раде
    Байден перепутал свой пол в интервью с согласованными вопросами
    В Воронежской области эвакуируют район после взрыва на складе
    В Африке создана новая конфедерация из трех стран
    Опубликованы кадры уничтожения ЗРК Patriot под Одессой (видео)
    Лавров дал характеристику избирательной кампании в США
    СМИ: Брат советника Зеленского умер в России
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему «англичанка гадит»

    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, все храброе войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин много интриговал, но все чаще сам остается в дураках; русский много раз был обманут, но постепенно умнеет.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    5 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    40 комментариев
    7 июля 2024, 13:30 • Новости дня

    ВС России освободили Чигари в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия освободила населенный пункт Чигари в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения ВС РФ «Центр» освободили населенный пункт Чигари в ДНР и улучшили тактическое положение.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска в ходе активных боевых действий освободили населенный пункт Сокол в ДНР и нанесли сокрушительное поражение группировке ВСУ, уничтожив до 415 человек живой силы и большое количество техники противника.

    6 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    NYT: Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного
    NYT: Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи, сообщает The New York Times.

    Солдат обращался за помощью на смеси ломаного английского и русского, когда наступили сумерки. Один из солдат ВСУ выстрелил в торс русского солдата, который упал, но все еще дышал. После этого другой солдат выстрелил в голову, передает американская газета

    Об этом рассказал медик международного добровольческого отряда на Украине по имени Каспар Гроссе, который был свидетелем этого происшествия.

    Гроссе отметил, что подобные случаи неоправданных убийств не редкость в зоне боевых действий. Он также рассказал о случае, когда солдат из подразделения Chosen бросил гранату в российского солдата, поднимавшего руки.

    Ранее сообщалось о других военных преступлениях ВСУ. Так, вооруженные силы Украины десятки раз обстреливали населенные пункты ДНР, в результате чего гибли мирные жители. В конце июня ВСУ обстреляли Севастополь, где пострадали 124 человека и четыре человека погибли, включая двоих детей.

    Также сообщалось, что бойцы ВСУ пытались убить женщину-бойца, ее успели спасти военнослужащие ВС России. Причиной, по которой с девушкой пытались расправиться сослуживцы, по ее словам, стала ее жалоба командованию на то, что бригада не вывозила раненых.


    Коментарии (29)
    7 июля 2024, 07:23 • Новости дня
    Группа украинских военных организованно переплыла Днепр и сдалась в плен
    Группа украинских военных организованно переплыла Днепр и сдалась в плен
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Четыре украинских военнослужащих переправились через Днепр на самодельных плавсредствах из пластиковых бутылок и сдались в плен, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что на левый берег Днепра в Херсонской области украинские военные «организованно переправились» с помощью «плавсредств, склеенных из пустых пластиковых бутылок». На левом берегу их встретили российские военные, с которыми украинские военнослужащие заранее связались «через специальный канал» в Telegram – @FREE_SOLDIER2022, чтобы обсудить «детали своего спасения».

    В июне украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен российской армии.

    Коментарии (23)
    5 июля 2024, 23:20 • Новости дня
    Орбан ответил на «бюрократический бред» Борреля

    Орбан пожаловался на «брюссельский бюрократический бред» в ответ на критику со стороны Борреля из-за визита в Россию

    Орбан ответил на «бюрократический бред» Борреля
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя критику со стороны покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал его слова «брюссельским бюрократическим бредом».

    Орбан заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что этот «бред» не дал результатов в «поиске пути к миру» на Украине. По его словам, для прекращения конфликта требуется «политический подход, а не бюрократический», передает РИА «Новости».

    Он заявил, что совершил визит с целью «открыть каналы прямой связи и начать диалог о кратчайшем пути к миру», эта цель «выполнена» и «будет продолжена в понедельник», передает ТАСС.

    Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств.

    В пятницу Орбан приехал с незапланированным визитом в Москву, до этого он посещал Киев. Боррель заявил, что ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии не может представлять Евросоюз в Москве.

    Коментарии (8)
    4 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне СВО
    Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне СВО
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Кировской области, участвующий в специальной военной операции (СВО) на Украине, в одиночку смог развернуть полевой госпиталь и спасти жизни 80 раненых бойцов.

    «В апреле наш земляк выполнял боевые задачи в районе Очеретино в ДНР. В один из дней он смог в одиночку развернуть полевой госпиталь», – сообщило правительство Кировской области, передает «Газета.Ru».

    Отмечается, что боец работал в условиях непрерывных обстрелов и атак беспилотников, благодаря его действиям удалось наладить своевременное оказание медпомощи военнослужащим. Санитарная группа под его командованием эвакуировала с поля боя 80 раненых солдат.

    Кроме того, военнослужащий вместе с сослуживцем спас танк, подбитый украинским дроном-камикадзе под Авдеевкой. Бойцы потушили возгорание и перегнали танк в безопасное место, где боевую машину удалось восстановить.

    В прошлом году боец СВО закрыл сослуживцев собой от взрыва гранаты и выжил.

    Коментарии (25)
    5 июля 2024, 20:02 • Новости дня
    Алаудинов заявил о наступлении ВС России на всех направлениях

    Алаудинов заявил о наступлении ВС России на всех направлениях в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    В интервью ЧГТРК «Грозный» Алаудинов сообщил, что ВС России «потихоньку наступают», выдавливая и уничтожая противника, передает ТАСС.

    Ранее Алаудинов рассказал о продвижении ВС России под Волчанском.

    Коментарии (30)
    7 июля 2024, 08:39 • Новости дня
    ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot под Одессой

    ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot и РЛС «Жираф» под Одессой

    ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot под Одессой
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет комплекса «Искандер» уничтожил две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция (РЛС) «Жираф» в Одесской области, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в военном ведомстве, расчетом комплекса «Искандер» уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция «Жираф» в районе населенного пункта Южное в Одесской области, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировок войск ВС России были уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотников, а также дивизион американского ЗРК Patriot на боевой позиции.

    Коментарии (13)
    6 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился подробностями трехчасовой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

    В ходе интервью немецкому изданию Die Weltwoche Орбан рассказал, что его основной задачей во время визита в Москву было установить прямую связь с лидером одной из конфликтующих сторон.

    «Эта встреча готовилась секретно. После визита в Киев я отправил секретное сообщение главе МИД Венгрии, чтобы он организовал встречу с российским лидером. Об организации поездки европейским политикам стало известно на этапе отправки запроса на полет над Польшей. <…> Я принял решение об организации встречи в Москве, зная, что это вызовет негативную реакцию со стороны, потому что я единственный западный лидер, который может поговорить и с Киевом, и с Москвой. Все остальные политики создали ситуацию, когда они не могут прямо общаться со всеми конфликтующими сторонами», – ответил Виктор Орбан на просьбу рассказать о подготовке к поездке в Москву.

    Орбан задал Владимиру Путину три вопроса по поводу конфликта на Украине и его возможного разрешения.

    Первый касался уже существующих мирных планов, Орбан спросил у российского лидера его мнение об этих документах. Российский президент в ответ подчеркнул, что любые мирные переговоры не могут проходить без участия всех сторон конфликта. Орбан назвал подобный взгляд на вопрос «вполне логичным». Также Путин подтвердил, что Москва рассматривает все предложенные мирные планы, в частности, китайско-бразильский.

    Второй вопрос был о том, каковы шансы договориться о прекращении огня между сторонами до проведения реальных переговоров о мире. По словам Орбана, Владимир Путин ответил, что не настроен оптимистично по этому поводу.

    Третий вопрос касался видения или плана того, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы по завершении украинского конфликта. По словам венгерского политика, Путин ответил, что у России есть детальное представление по поводу того, как должна выглядеть система безопасности в регионе.

    Подводя итоги своей поездки в Москву, Орбан сказал, что первый шаг для установления мира – вновь открыть дипломатические отношения и каналы коммуникации, что и случилось в Москве. Кроме того, Орбан заявил, что готовит некий новый сюрприз «в понедельник утром».

    «Я знаю, что на Западе не все понимают подобное поведение действующего президента европейской страны. Но мир не может быть создан бюрократами, поэтому вопрос о мирных переговорах нельзя рассматривать с бюрократической точки зрения. Мир не придет сам по себе. Первый шаг – возобновить дипломатические отношения и наладить канал связи. Именно это и произошло в ходе встречи в Москве», – заявил Орбан журналисту. Премьер-министр заключил, что война рано или поздно закончится и наступит мир.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже на решение Орбана отправиться в РФ негативно отреагировали европейские политики. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

    Президент России неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к диалогу со странами Евросоюза и НАТО по безопасности в Евразии, но это станет возможно только тогда, когда они сами будут к этому готовы.

    Коментарии (9)
    6 июля 2024, 14:22 • Новости дня
    ВС России поразили стоянку беспилотников Bayraktar на аэродромах ВСУ
    ВС России поразили стоянку беспилотников Bayraktar на аэродромах ВСУ
    @ IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за прошедшие сутки нанесли удар по стоянке беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на двух военных аэродромах Украины, сообщило Минобороны.

    Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки ЗРК С-300ПС, поражен нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ, склад авиационных средств поражения и скопления живой силы и техники ВСУ в 127 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    За тот же период группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике 31-й механизированной, 71-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах Волчанска, Старицы и Липцев Харьковской области, а также отразили пять атак формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и отряда сил специальных операций «Восток».

    В боях с «Северной» группировкой ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, пикап, РСЗО «Град», установки Krab и Caesar, две гаубицы М777, два орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», две установки «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    «Западная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 30-й, 43-й, 166-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны, 12-й бригады спецназначения и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии в районах Синьковки, Степовой Новоселовки Харьковской области, Серебрянки, Григоровки, Торского и Кировска ДНР.

    Также отражено две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

    Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, гаубица Д-30, орудия М119 и L-119, три станции РЭБ «Анклав» и три полевых склада боеприпасов.

    Военнослужащие «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Красного, Курдюмовки, Катериновки, Северска, Елизаветовки и Часова Яра ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 650 военнослужащих и 12 автомобилей.

    В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили гаубицы М777, М198 и FH-70, установку «Акация», орудие Д-20, две гаубицы Д-30, два орудия L-119, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 72-й мотопехотной бригады ВСУ, 120-й и 128-й бригад теробороны в районах Великой Новоселки, Макаровки, Водяного и Урожайного ДНР, а также отразили атаку украинских штурмовиков 58-й мотопехотной бригады противника.

    ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две бронемашины, шесть автомобилей, орудие Д-20 и орудие М119.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах Работино, Пятихаток Запорожской области, Никольского и Разлива Херсонской области.

    В боях с группировкой «Днепр» украинская армия потеряла до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, три гаубицы М777, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, гаубицу Д-30, станцию РЭБ «Анклав» и полевой склад боеприпасов.

    Кроме того, ПВО России сбила три ракеты Storm Shadow, ракету HARM и авиабомбу Hammer, а также три снаряда РСЗО HIMARS и 55 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27283 БПЛА, 539 ЗРК, 16513 танков и других бронемашин, 1365 РСЗО, 11456 орудий полевой артиллерии и минометов, 23378 единиц спецтехники.

    Коментарии (11)
    4 июля 2024, 14:23 • Новости дня
    «Южная» группировка войск нанесла поражение десяти бригадам ВСУ
    «Южная» группировка войск нанесла поражение десяти бригадам ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные «Южной» группировки войск за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и поразили десять бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Поражены живая сила и техника 30-й, 54-й, 72-й механизированных, 143-й пехотной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 119-й бригад теробороны в районах Георгиевки, Серебрянки, Миньковки, Спорного, Красногоровки, Катериновки и Часова Яра ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, российские войска отразили пять контратак формирований 10-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

    Украинская сторона потеряла до 630 военнослужащих, четыре бронемашины и 12 автомобилей.

    Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М198 и гаубица М777 производства США, орудие М119 производства США и L-119 британского производства, а также две станции РЭБ. Уничтожено 11 полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й, 127-й бригад теробороны, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах Волчанска, Веселого, Русской Лозовой, Нескучного и Циркунов Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, пикап, РСЗО «Град», установку «Пион», гаубицу М198, орудие Д-20 и установку «Гвоздика».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Макеевки, Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР, Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Торского ДНР. Кроме того, группировка отразила контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.

    Потери ВСУ составили до 600 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777, гаубица «Мста-Б», установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и орудие L-119. Уничтожены три полевых склада, где ВСУ хранили боеприпасы.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, поразила формирования 24-й, 41-й механизированных бригад ВСУ, 109-й, 129-й бригад теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах Михайловки, Новгородского и Торецка ДНР.

    Отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

    Противник потерял 490 военнослужащих, три танка, два автомобиля, три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Военнослужащие подразделений Восточной группировки поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады, 116-й, 120-й и 123-й бригад теробороны в районах Константинополя, Богатыря, Нескучного, Сторожевого ДНР и Новоселовки Запорожской области. Они также отразили три контратаки формирований 108-й и 129-й бригад теробороны.

    Потери украинской стороны составили до 140 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица М777 и две гаубицы FH-70.

    Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Жеребянок, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронемашину, четыре автомобиля, четыре гаубицы М777, установку «Акация», орудия Д-20 и «Гиацинт-Б».

    Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили украинский самолет МиГ-29 и поразили два предприятия ВПК, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавшие воинские части ВСУ, цех производства и склад хранения ударных беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

    ПВО сбила 37 БПЛА, авиабомбу Hammer, ракету HARM и 14 снарядов РСЗО HIMARS.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 197 БПЛА, 537 ЗРК, 16 499 танков и других бронемашин, 1364 РСЗО, 11 326 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 318 единиц спецтехники.

    Коментарии (35)
    5 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    Стало известно об ударе ВС России по центру подготовки диверсантов в Черноморске

    Подполье: Под Одессой поражен курируемый британцами центр подготовки диверсантов

    Стало известно об ударе ВС России по центру подготовки диверсантов в Черноморске
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары нанесены по объектам ВСУ в Черноморске Одесской области, поражен портовый склад боеприпасов, а также центр подготовки, в котором обучали диверсантов-подводников, там же могла находиться база безэкипажных катеров, которые запускают в направлении Крыма, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в Одесской области.

    По его словам, ночью жители Черноморска проснулись от очень мощного взрыва, прогремевшего в направлении «крытого склада», передает РИА «Новости». В 2.45 был второй прилет в направлении центра подготовки моряков «Авант».

    По данным подполья, там британские специалисты занимались подготовкой диверсантов-подводников. Кроме того, есть данные о том, что с той стороны запускаются безэкипажные катера.

    Также, по словам Лебедева, в 4.50 был еще один мощный взрыв с детонацией по направлению к железнодорожной станции.

    «Рядом со станцией есть стоянка для фур, где практически постоянно не менее 20 грузовиков пережидают время до отправки. Дело в том, что вооружение на фурах возят в сопровождении военных или полиции, именно сопровождение и дожидаются водители грузовиков», – пояснил он.

    Ранее стало известно об ударе ВС России по складу с западными ракетами в Одессе.

    Коментарии (5)
    5 июля 2024, 01:39 • Новости дня
    Американский журналист рассказал о будущем истребителей F-16 для Украины
    Американский журналист рассказал о будущем истребителей F-16 для Украины
    @ Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Ударные истребители F-16, которые Запад пообещал Украине, будут быстро уничтожены российской авиацией. Такое мнение высказал американский журналист и военный эксперт Дэвид Экс для британской Daily Telegraph.

    По его словам, западные истребители будут так же уязвимы на своих базах, как и Су-27 и МиГ-29, которые были потеряны ВСУ в результате ударов российских  комплексов «Искандер-М» по Миргороду и Долгинцево, передает ТАСС.

    По оценке эксперта, имеющиеся у Киева комплексы ПВО не позволяют одновременно защищать крупные города, войска в прифронтовой зоне и военные аэродромы. Он считает, что ситуация может измениться в обозримой перспективе благодаря передаваемым Украине ЗРК Patriot, однако их будет недостаточно.

    Напомним, ранее на Украине признали, что быстрого эффекта от поставок F-16 не будет.


    Коментарии (3)
    6 июля 2024, 09:07 • Новости дня
    Российские войска «Искандером» уничтожили ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области
    Российские войска «Искандером» уничтожили ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили позицию украинского ЗРК С-300ПС в Полтавской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что удар был нанесен по позиции ЗРК в районе населенного пункта Коптево.

    «Уничтожены две пусковые установки С-300, машина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ», – отмечено в сообщении.

    Накануне командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения СВО.

    Коментарии (30)
    6 июля 2024, 01:19 • Новости дня
    Минобороны велело сразу заменять военным поврежденную форму в зоне СВО

    Евкуров сообщил о приказе Белоусова отменить срок ношения формы в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Андрей Белоусов отменил срок ношения формы в зоне специальной военной операции на Украине, в случае повреждения ее должны менять сразу, сообщил замминистра Юнус-Бек Евкуров.

    Евкуров сообщил, что «никаких сроков носки» в зоне СВО нет – если после штурма форма «вышла из строя», военный должен «сразу же» получить новую. «Все на месте есть», – заявил Евкуров. Он пояснил, что нормативы срока носки обмундирования применяются для мест постоянной дислокации, а не в зоне СВО, передает ТАСС со ссылкой на канал «Звезда».

    Напомним, Белоусов подчеркнул, что срыв сроков строительства жилья для военнослужащих может повлечь за собой уголовную ответственность.

    Коментарии (25)
    5 июля 2024, 10:21 • Новости дня
    Российские специалисты изучили устройство кассетного боеприпаса ATACMS
    Российские специалисты изучили устройство кассетного боеприпаса ATACMS
    @ U.S. Army

    Tекст: Александра Юдина

    Эксперты выяснили принцип работы и особенности кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS, сообщил специалист по работе с вооружением.

    По информации экспертов, боеприпас представляет собой шарообразный элемент зеленого цвета, размером с теннисный мяч, с выступами по одной оси, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вскрытие кассеты происходит на высоте около 200 метров над землей. За счет вращения, вызванного набегающим потоком воздуха, происходит поворот двигателя внутри суббоеприпаса, позиционируя капсюль-детонатор перед ударником. При соприкосновении с землей происходит взрыв.

    Выяснилось, что суббоеприпас состоит из штампованной облицовки, корпуса из вольфрамового сплава с насечками, а также внутренней и внешней оболочки, соединенных точечной сваркой. Внутри находится взрывчатое вещество и взрыватель.

    «Вольфрамовые осколки при взрыве развивают высокую скорость. Радиус их разлета составляет 20 метров, но некоторые осколки могут пробить металлическую дверь даже на расстоянии 50 метров. Площадь поражения составляет 400 на 400 метров, а суббоеприпасы падают с интервалом около пяти метров друг от друга», – сообщил он.

    Эксперт отметил, что в случае штатного раскрытия кассеты, но несрабатывания боеприпаса, он остается на взводе и представляет опасность. При обнаружении такого элемента необходимо соблюдать осторожность.

    Ранее в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ATACMS.

    Коментарии (0)
    5 июля 2024, 04:46 • Новости дня
    Командующий отметил превосходство российских ПВО над комплексами Patriot
    Командующий отметил превосходство российских ПВО над комплексами Patriot
    @ РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Американские зенитные ракетные комплексы Patriot, поставленные Украине, не справились со своей задачей во время специальной военной операции, заявил командующий войсками ПВО Андрей Семенов.

    По словам Семенова, российские средства ПВО доказали свою эффективность в отражении ударов любых средств нападения противника. Он отметил, что разрекламированные ЗРК Patriot, поставленные Украине странами НАТО, не смогли защитить назначенные объекты и противостоять современным российским средствам поражения, передает ТАСС.

    До этого Семенов сообщил, что Украина применяет американские ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре России.


    Коментарии (5)
    Главное
    В Киеве пожаловались на неверие солдат с Западной Украины в «путинскую угрозу»
    Американский беспилотник приблизился к Калининградской области
    Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в селах в Белоруссии
    Шесть человек пострадали во время забега с быками в Испании (видео)
    Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow
    Вильфанд предупредил о температурных рекордах в России
    Стали известны все полуфиналисты ЧЕ по футболу

    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

    Перейти в раздел

    Антивоенный альянс Орбана и Ле Пен станет грозной силой в Европе

    «Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте» – так в западной прессе комментируют переговоры между премьером Венгрии и французскими правыми, которые могут присоединиться к недавно созданному альянсу «Патриоты Европы». В чем заключаются особенности этого альянса, кто может помешать их переговорам и какое значение этот процесс имеет для конфликта на Украине на фоне визита Виктора Орбана в Москву? Подробности

    Перейти в раздел

    Дагестан первым сдает «тест на никаб»

    Решение муфтията Дагестана о временном запрете на ношение никабов стало беспрецедентным в новейшей истории России. В экспертной среде говорят, что Дагестан первым сдал «тест на никаб» и показал заинтересованность в борьбе с исламистским радикализмом. В чем заключаются особенности этого решения и к каким последствиям оно должно привести? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией

    Киевский режим готовится пойти еще на один шаг, прямо приближающий его к поражению в конфликте с Россией. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из риторики самих же украинских депутатов по поводу законопроекта о так называемой экономической брони от армии. Что это такое и как это повлияет на выживаемость украинского государства? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Встреча Путина с Орбаном и истерика в ЕС

      Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию с его предложениями по конфликту на Украине вызвал истерику в Евросоюзе. Ранее Орбан посетил Киев и встречался с Владимиром Зеленским. Чего он пытается добиться?

    • Смена власти в Британии: главное

      Выборы в парламент Великобритании завершились, как и предсказывалось, победой Лейбористской партии. Новым премьер-министром станет ее лидер Кир Стармер. Как это изменит Британию и повлияет на ее конфликт с Россией?

    • Почему Шольц испугался Ле Пен

      Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что каждый день шлет президенту Франции Эммануэлю Макрону сообщения со словами поддержки. Макрон в ужасе от того, как близка к победе партия Марин Ле Пен. И Шольц тоже в ужасе, у него свои причины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............