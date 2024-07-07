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    Почему мир никак не победит высокую инфляцию
    Украинские военные на бутылках переплыли Днепр и сдалась в плен (видео)
    Welt: Теракты на «Северных потоках» планировались в 2014 году
    Байден перепутал свой пол в интервью с согласованными вопросами
    В Воронежской области эвакуируют район после взрыва на складе
    В Африке создана новая конфедерация из трех стран
    Опубликованы кадры уничтожения ЗРК Patriot под Одессой (видео)
    Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow
    СМИ: Брат советника Зеленского умер в России
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему «англичанка гадит»

    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, все храброе войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин много интриговал, но все чаще сам остается в дураках; русский много раз был обманут, но постепенно умнеет.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    5 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    40 комментариев
    7 июля 2024, 12:42 • Новости дня

    Развожаев: В больницах остаются 17 раненных при атаке ВСУ на Севастополь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В больницах Москвы и Севастополя остаются 17 пострадавших от атаки ВСУ, под которую попал севастопольский пляж 23 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    По его словам, в больницах Севастополя остаются шесть пациентов, все дети выписаны домой, в столичных клиниках выписаны еще пять человек, при этом 10 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один пациент «легкий», передает РИА «Новости».

    Губернатор напомнил, что после атаки ВСУ 23 июня на лечение в московские клиники направили 12 детей и 10 взрослых.

    Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что пострадавшие при обстреле в Севастополе пройдут профессиональную реабилитацию в Москве.

    6 июля 2024, 14:05 • Новости дня
    Политолог рассказал, кто мешает Байдену снять свою кандидатуру с выборов президента США

    Американист Ордуханян: Супруга Джилл и сын наркоман заставляют Байдена идти на второй срок

    Политолог рассказал, кто мешает Байдену снять свою кандидатуру с выборов президента США
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Дни Байдена как кандидата в президенты уже сочтены, фактически решение по этому поводу уже принято, но этому сопротивляются его сын наркоман Хантер и супруга Джилл, сказал газете ВЗГЛЯД американист Рафаэль Ордуханян. Президент США Джо Байден заявил, что откажется о участия в выборах только по воле Бога.

    «Заявление о том, что Байден согласен обдумать отказ от участия в выборах в США, если так велит Господь – очень любопытно. До сих пор непонятно, кого он считает Богом? Явно не Иисуса Христа, потому что президент США предал все мыслимые и немыслимые католические каноны, на которые он всегда ссылался, в частности, поддерживая аборты или вводя празднование «дня трансгендера», – отмечает политолог-американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

    «Господь Бог Байдена – это его спонсоры, которые его и сделали. Это State Street Corporation, JPMorgan Chase и прочий финансовый олигархат, на страже которого стоит Байден и его свита. Если Господь Бог в лице этих корпораций скажет ему отказаться от участия в выборах, то он, безусловно, прекратит свою кампанию», – подчеркнул собеседник.

    По его словам, проблема Байдена в том, что его спонсоры уже потребовали от него снять свою кандидатуру, но президент «не слышит их в силу своего недуга». «Дни Байдена как кандидата в президенты сочтены, фактически решение по этому поводу уже принято. Но этому сопротивляется семья Байдена, в частности, сын наркоман Хантер и супруга Джилл, которая привыкла сидеть в кресле президента на «борту номер один» Boeing VC-25A», – подчеркнул эксперт.

    По оценке Ордуханяна, своими последними интервью Байдену не удалось убедить американцев, что возраст не мешает ему идти на второй срок.

    «Отказ Байдена снять кандидатуру – полнейшее фиаско. Все его дальнейшие действия по продолжению избирательной кампании – степень этого фиаско. Ситуация настолько критическая, что сделать здесь уже ничего нельзя. В ближайшее время все это будет реализовано путем отключения источников финансирования спонсорами политики Байдена», – пояснил политолог.

    Что касается прогнозов по поводу того, когда Байден объявит об уходе в отставку, «то это зависит от степени глухоты действующего президента». «Здесь заканчивается мой анализ как политолога. Дальше вступает в действие аналитика физиологии, медицины и психиатрии. Я не могу предположить, в каком ментальном состоянии будет завтра Джо Байден», – подчеркнул Ордуханян.

    Президент США Джо Байден заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, что может отказаться от участия в выборах, если «Господь Всемогущий сойдет с небес» и велит ему прекратить предвыборную гонку.

    В интервью, которое транслировалось в пятницу вечером, 81-летний президент сказал корреспонденту Джорджу Стефанопулосу, что он был болен, измотан и плохо подготовился к президентским дебатам с республиканцем Дональдом Трампом на прошлой неделе.

    После провальных для Байдена дебатов наблюдатели единогласно заявили, что действующий президент немощный и должен снять свою кандидатуру с выборов. К этому решению призывают в том числе видные представители Демократической партии, членом которой является Байден.

    В ходе интервью Байден завил, что отказался пройти независимую когнитивную оценку. «Каждый день я прохожу полный неврологический тест», – пояснил Байден, добавив, что его работа на посту президента и во время предвыборной кампании была, по сути, когнитивным тестом: «Я прошел полный медосмотр».

    Байден отказался отвечать на вопросы о том, что может случиться, если больше демократов заставят его уйти: «Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Этого не произойдет», – сказал президент.

    На вопрос, считает ли он, что выиграть гонку 2024 года будет сложнее, чем выиграть гонку 2020 года против Трампа, Байден ответил: «Нет, когда вы баллотируетесь против патологического лжеца… Все социологи, с которыми я общаюсь, говорят мне, что это жребий… Я не думаю, что кто-то более квалифицирован, чтобы стать президентом и выиграть эту гонку, чем я».

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    7 июля 2024, 07:23 • Новости дня
    Группа украинских военных организованно переплыла Днепр и сдалась в плен
    Группа украинских военных организованно переплыла Днепр и сдалась в плен
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Четыре украинских военнослужащих переправились через Днепр на самодельных плавсредствах из пластиковых бутылок и сдались в плен, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что на левый берег Днепра в Херсонской области украинские военные «организованно переправились» с помощью «плавсредств, склеенных из пустых пластиковых бутылок». На левом берегу их встретили российские военные, с которыми украинские военнослужащие заранее связались «через специальный канал» в Telegram – @FREE_SOLDIER2022, чтобы обсудить «детали своего спасения».

    В июне украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен российской армии.

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    6 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился подробностями трехчасовой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

    В ходе интервью немецкому изданию Die Weltwoche Орбан рассказал, что его основной задачей во время визита в Москву было установить прямую связь с лидером одной из конфликтующих сторон.

    «Эта встреча готовилась секретно. После визита в Киев я отправил секретное сообщение главе МИД Венгрии, чтобы он организовал встречу с российским лидером. Об организации поездки европейским политикам стало известно на этапе отправки запроса на полет над Польшей. <…> Я принял решение об организации встречи в Москве, зная, что это вызовет негативную реакцию со стороны, потому что я единственный западный лидер, который может поговорить и с Киевом, и с Москвой. Все остальные политики создали ситуацию, когда они не могут прямо общаться со всеми конфликтующими сторонами», – ответил Виктор Орбан на просьбу рассказать о подготовке к поездке в Москву.

    Орбан задал Владимиру Путину три вопроса по поводу конфликта на Украине и его возможного разрешения.

    Первый касался уже существующих мирных планов, Орбан спросил у российского лидера его мнение об этих документах. Российский президент в ответ подчеркнул, что любые мирные переговоры не могут проходить без участия всех сторон конфликта. Орбан назвал подобный взгляд на вопрос «вполне логичным». Также Путин подтвердил, что Москва рассматривает все предложенные мирные планы, в частности, китайско-бразильский.

    Второй вопрос был о том, каковы шансы договориться о прекращении огня между сторонами до проведения реальных переговоров о мире. По словам Орбана, Владимир Путин ответил, что не настроен оптимистично по этому поводу.

    Третий вопрос касался видения или плана того, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы по завершении украинского конфликта. По словам венгерского политика, Путин ответил, что у России есть детальное представление по поводу того, как должна выглядеть система безопасности в регионе.

    Подводя итоги своей поездки в Москву, Орбан сказал, что первый шаг для установления мира – вновь открыть дипломатические отношения и каналы коммуникации, что и случилось в Москве. Кроме того, Орбан заявил, что готовит некий новый сюрприз «в понедельник утром».

    «Я знаю, что на Западе не все понимают подобное поведение действующего президента европейской страны. Но мир не может быть создан бюрократами, поэтому вопрос о мирных переговорах нельзя рассматривать с бюрократической точки зрения. Мир не придет сам по себе. Первый шаг – возобновить дипломатические отношения и наладить канал связи. Именно это и произошло в ходе встречи в Москве», – заявил Орбан журналисту. Премьер-министр заключил, что война рано или поздно закончится и наступит мир.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже на решение Орбана отправиться в РФ негативно отреагировали европейские политики. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

    Президент России неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к диалогу со странами Евросоюза и НАТО по безопасности в Евразии, но это станет возможно только тогда, когда они сами будут к этому готовы.

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    7 июля 2024, 08:39 • Новости дня
    ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot под Одессой

    ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot и РЛС «Жираф» под Одессой

    ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot под Одессой
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет комплекса «Искандер» уничтожил две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция (РЛС) «Жираф» в Одесской области, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в военном ведомстве, расчетом комплекса «Искандер» уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция «Жираф» в районе населенного пункта Южное в Одесской области, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировок войск ВС России были уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотников, а также дивизион американского ЗРК Patriot на боевой позиции.

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    6 июля 2024, 14:22 • Новости дня
    ВС России поразили стоянку беспилотников Bayraktar на аэродромах ВСУ
    ВС России поразили стоянку беспилотников Bayraktar на аэродромах ВСУ
    @ IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за прошедшие сутки нанесли удар по стоянке беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на двух военных аэродромах Украины, сообщило Минобороны.

    Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки ЗРК С-300ПС, поражен нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ, склад авиационных средств поражения и скопления живой силы и техники ВСУ в 127 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    За тот же период группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике 31-й механизированной, 71-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах Волчанска, Старицы и Липцев Харьковской области, а также отразили пять атак формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и отряда сил специальных операций «Восток».

    В боях с «Северной» группировкой ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, пикап, РСЗО «Град», установки Krab и Caesar, две гаубицы М777, два орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», две установки «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    «Западная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 30-й, 43-й, 166-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны, 12-й бригады спецназначения и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии в районах Синьковки, Степовой Новоселовки Харьковской области, Серебрянки, Григоровки, Торского и Кировска ДНР.

    Также отражено две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

    Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, гаубица Д-30, орудия М119 и L-119, три станции РЭБ «Анклав» и три полевых склада боеприпасов.

    Военнослужащие «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Красного, Курдюмовки, Катериновки, Северска, Елизаветовки и Часова Яра ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 650 военнослужащих и 12 автомобилей.

    В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили гаубицы М777, М198 и FH-70, установку «Акация», орудие Д-20, две гаубицы Д-30, два орудия L-119, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 72-й мотопехотной бригады ВСУ, 120-й и 128-й бригад теробороны в районах Великой Новоселки, Макаровки, Водяного и Урожайного ДНР, а также отразили атаку украинских штурмовиков 58-й мотопехотной бригады противника.

    ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две бронемашины, шесть автомобилей, орудие Д-20 и орудие М119.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах Работино, Пятихаток Запорожской области, Никольского и Разлива Херсонской области.

    В боях с группировкой «Днепр» украинская армия потеряла до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, три гаубицы М777, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, гаубицу Д-30, станцию РЭБ «Анклав» и полевой склад боеприпасов.

    Кроме того, ПВО России сбила три ракеты Storm Shadow, ракету HARM и авиабомбу Hammer, а также три снаряда РСЗО HIMARS и 55 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27283 БПЛА, 539 ЗРК, 16513 танков и других бронемашин, 1365 РСЗО, 11456 орудий полевой артиллерии и минометов, 23378 единиц спецтехники.

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    6 июля 2024, 19:40 • Новости дня
    Welt: Теракты на «Северных потоках» планировались в 2014 году
    Welt: Теракты на «Северных потоках» планировались в 2014 году
    @ Pius Koller/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подрыв газопровода «Северный поток» планировался еще в 2014 году, то есть до воссоединения Крыма с Россией и спецоперации на Украине, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на сведения немецких и международных следователей и спецслужб.

    Издание также отмечает, что следователи ставят под сомнение версию о причастности «украинской группировки» к взрывам на газопроводе, передает «Коммерсант».

    Бывший глава германской разведки BND Герхард Шиндлер заявил, что наличие улик, указывающих на причастность к теракту украинской группировки, не означает, что заказчиком был Киев, пишет Welt am Sonntag.

    В то же время, по данным газеты, летом 2023 года польская разведка передала BND данные о людях, которые могут быть связаны с подрывом и предположительно «иметь связи с Москвой». Среди этих людей – члены экипажа яхты «Андромеда», имевшие российское гражданство, утверждает издание. По этой причине разведслужбы Польши считают, что заказчиком диверсии могла быть Россия, говорится в статье.

    Напомним, строительство газопровода «Северный поток-2» стартовало в сентябре 2018 года.

    Ранее экс-депутат Рады Андрей Деркач заявил, что подготовка к диверсии велась на Украине, в частности на территории Житомирской области, а также в Румынии, рядом с натовской базой Мангалиа.

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    6 июля 2024, 20:40 • Новости дня
    МИД: Данные NYT об убийстве российского пленного солдатами ВСУ будут проверены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва проведет расследование после публикации американской газеты New York Times (NYT) об убийстве российского военнопленного украинскими солдатами, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Российская сторона потребует от международных организаций, имеющих своих представителей на Украине, «провести верификацию опубликованной информации», заявил Мирошник, передает РИА «Новости».

    Если убийство российского военнопленного подтвердится, это должно быть отнесено к военным преступлениям, будет поставлен вопрос о международной ответственности Киева, подчеркнул дипломат.

    По словам Мирошника, есть и другие случаи издевательств украинских солдат над пленными, некоторые из них уже идентифицированы экспертами ООН.

    Ранее The New York Times сообщила, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

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    6 июля 2024, 17:49 • Новости дня
    Умерла диктор и ведущая программы «Время» Лихитченко
    Умерла диктор и ведущая программы «Время» Лихитченко
    @ Виталий Арутюнов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 87-м году жизни скончалась диктор Центрального телевидения СССР, одна из первых ведущих новостной программы «Время» Аза Лихитченко.

    О кончине Лихитченко сообщил Первый канал, передает ТАСС.

    Аза Лихитченко родилась в Москве, является выпускницей Школы-студии МХАТ. Ее карьера на телевидении началась в 1960 году.

    С появления в 1968 году информационной программы «Время» Лихитченко стала одной из основных ее ведущих. Она работала диктором Центрального телевидения СССР до 1993 года. В 2011 году Лихитченко наградили орденом Дружбы, также она является обладательницей звания народной артистки РСФСР.

    В прошлом году из жизни ушла диктор программы «Время» в советские годы Галина Зименкова. Ей было 82 года.

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    6 июля 2024, 15:39 • Новости дня
    Россия и Иран объединили свои платежные системы

    Россия и Иран объединили свои платежные системы «Мир» и «Шетаб»

    Россия и Иран объединили свои платежные системы
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Тегеран завершили интеграцию своих национальных платежных систем «Мир» и «Шетаб», сообщил глава Центрального банка (ЦБ) Ирана Мохаммад Реза Фарзин.

    По его словам, владельцы карт «Шетаб» смогут снимать рубли в российских банкоматах уже с 22 августа этого года, передает ТАСС. В будущем граждане России также смогут расплачиваться картами «Мир» на территории Ирана.

    Кроме того, главы ЦБ Ирана и России подписали соглашение о ликвидности национальных валют. Это соглашение позволит упростить расчеты между двумя странами.

    Российская и иранская стороны в 2022 году договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб».

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    6 июля 2024, 21:35 • Новости дня
    Британский эксперт: В мире растет поддержка мирного плана Путина по Украине

    Британский эксперт Меркурис: В мире растет поддержка мирного плана Путина по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все больше людей по всему миру поддерживает мирное предложение президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

    Одним из условий завершения конфликта на Украине Путин назвал полный вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии, напомнил Меркурис, передает РИА «Новости».

    «Я знаю, что на Западе это непопулярная позиция, но мне кажется, что в большей части планеты люди начинают понимать, что это единственный способ решить этот конфликт дипломатическим путем», – заявил он в своем блоге на YouTube.

    Из западных политиков с этой позицией согласен пока только венгерский премьер Виктор Орбан, который на днях посетил Киев «с целью вразумить главу киевского режима Владимира Зеленского», отметил Меркурис. При этом на Украине категорически отвергли это предложение, добавил аналитик.

    Ранее Путин заявил, что Россия выступает за полное прекращение конфликта на Украине.

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    6 июля 2024, 17:38 • Новости дня
    На взорвавшейся насосной станции в Волгограде обрушилась кровля
    На взорвавшейся насосной станции в Волгограде обрушилась кровля

    Tекст: Валерия Городецкая

    На месте взрыва газа на насосной канализационной станции в Волгограде произошло обрушение кровли, сообщило ГУ МЧС России по Волгоградской области.

    Сообщение об обрушении кровли поступило в оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Там добавили, что на месте ЧП работают сотрудники МЧС, туда направлены психологи.

    Тем временем в Сети появилось видео момента ЧП. В объектив камеры попала часть вспышки от взрыва, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «XY Волгоградъ».

    Ранее замглавы Волгоградской области Олег Николаев рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на насосной станции.

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    6 июля 2024, 16:42 • Новости дня
    Кириенко: Выставка «Россия» стала одним из самых посещаемых мест в мире

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная выставка-форум «Россия» вошла в топ-10 мест по посещаемости в мире, сообщил председатель Оргкомитета выставки-форума «Россия», первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    По словам Кириенко, об этом свидетельствуют мировые рейтинги, передает ТАСС.

    «Знаете, я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в 10-ку самых посещаемых мест нашей планеты», – сказал он в ходе торжественной церемонии награждения участников выставки.

    Выставка «Россия» стартовала 4 ноября прошлого года в Москве. Она была посвящена достижениям России в различных областях. На ней были представлены экспонаты из всех 89 регионов страны, а также от иностранных партнеров.

    Посетители выставки могли познакомиться с достижениями регионов, корпораций, федеральных структур, а также увидеть передовые технологические разработки, открытия в промышленности, культуре и спорте. За время работы выставку «Россия» посетили более 18 млн человек.

    Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты объяснили значение выставки «Россия» для всей страны.


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    6 июля 2024, 14:35 • Новости дня
    Сборная России по борьбе отказалась участвовать в Олимпийских играх в Париже
    Сборная России по борьбе отказалась участвовать в Олимпийских играх в Париже
    @ Igor Kritskiy/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские борцы не выступят на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, такое решение было принято на расширенном заседании исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) с участием тренерского штаба и спортсменов, получивших приглашения на Игры.

    Решение бойкотировать Олимпиаду было принято в ответ на ограничения, введенные Международным олимпийским комитетом (МОК) в отношении российских спортсменов, передает ТАСС. МОК допустил к участию в Играх только десять борцов из России, девять из которых приняли приглашение. Однако в этом списке не было многих лидеров национальной сборной.

    «Мы не принимаем неспортивный принцип отбора, которым руководствовался Международный олимпийский комитет, формируя список допущенных атлетов, цель которого – подорвать принцип единства нашей команды», – говорится в заявлении ФСБР.

    Подчеркивается, что федерация, спортсмены и тренеры «не пойдут на поводу у политиков и не позволят сломить дух российской команды».

    Ранее российские дзюдоисты отказались выступать на Олимпиаде в Париже.

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    6 июля 2024, 17:32 • Новости дня
    Песков рассказал подробности предстоящего визита Моди в Россию

    Песков: Переговоры Путина и Моди пойдут в узком и расширенном составе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в ходе его визита в Россию проведут переговоры в Кремле в узком и расширенном составе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Не исключено, что Путин и Моди также пообщаются в неформальной обстановке, сообщил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».

    «Мы ожидаем очень важного полноформатного визита, столь значимого для российско-индийских отношений», – подчеркнул представитель Кремля.

    В четверг Кремль анонсировал визит премьера Индии Моди в Россию.

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    7 июля 2024, 10:24 • Новости дня
    В Воронежской области эвакуируют район после взрыва на складе

    В Воронежской области эвакуируют район после взрыва на складе из-за атаки ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителей населенного пункта Подгоренского района Воронежской области решили эвакуировать из-за детонации взрывоопасных объектов после атаки украинских дронов, в результате которой произошел пожар на складе, сообщил губернатор Александр Гусев.

    По его словам, перекрыт участок дороги, проходящий через населенный пункт, людей эвакуируют в пункты временного размещения, на месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств, передает ТАСС.

    Он добавил также, что в границах населенного пункта введен режим ЧС, детонация взрывоопасных объектов продолжается. Гусев добавил, что в результате одного из взрывов загорелась хозяйственная постройка жилого дома, пожар потушили, пострадавших нетн.

    Ранее Гусев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА на одном из складов в Подгоренском районе начался пожар, началась детонация взрывоопасных объектов.

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