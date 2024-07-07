Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.5 комментариев
Китайцы удивились ответу Путина на предложение Японии по Курилам
Sohu: Решение Путина по предложению Японии по Курилам удивило Китай
Япония предлагала России крупные инвестиции в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам, но президент России Владимир Путин ответил отказом. Данное решение вызвало удивление в Китае, утверждают авторы издания Sohu.
Как пишет издание, на первый взгляд Япония предлагала России заманчивую сделку, пообещав вложить ресурсы в Дальний Восток и способствовать развитию региона, передает «Лента.ру». По мнению авторов, текущие события продемонстрировали дальновидность Путина в вопросе Курил, ведь если бы Россия согласилась на предложение Японии, она могла поставить под угрозу свою национальную безопасность. Издание пишет также, что Токио мог бы разрешить США развернуть на Курилах военные базы, что неприемлемо для России.
«Япония никогда не сможет получить эти острова, даже если предложит за них огромные деньги», – резюмировали обозреватели издания.
Ранее МИД России подчеркивал, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью России на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны.
Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пообещал, что обязательно посетит Курильские острова.