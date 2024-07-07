Китайцы удивились ответу Путина на предложение Японии по Курилам

Sohu: Решение Путина по предложению Японии по Курилам удивило Китай

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет издание, на первый взгляд Япония предлагала России заманчивую сделку, пообещав вложить ресурсы в Дальний Восток и способствовать развитию региона, передает «Лента.ру». По мнению авторов, текущие события продемонстрировали дальновидность Путина в вопросе Курил, ведь если бы Россия согласилась на предложение Японии, она могла поставить под угрозу свою национальную безопасность. Издание пишет также, что Токио мог бы разрешить США развернуть на Курилах военные базы, что неприемлемо для России.

«Япония никогда не сможет получить эти острова, даже если предложит за них огромные деньги», – резюмировали обозреватели издания.

Ранее МИД России подчеркивал, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью России на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пообещал, что обязательно посетит Курильские острова.