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    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    5 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    34 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    7 июля 2024, 05:25 • Новости дня

    Боррель призвал не считать Орбана представителем ЕС на тюркском саммите в Шуше

    Tекст: Антон Антонов

    У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет мандата от Совета ЕС, чтобы представлять Евросоюз на неформальном саммите Организации тюркских государств в азербайджанском городе Шуша, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что ЕС выступает против попыток тюркских государств узаконить Турецкую республику Северного Кипра. Он подчеркнул, что ЕС считает легитимной только Республику Кипр, передает ТАСС.

    Напомним, Боррель также заявил, что премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии не мог рассматриваться как представитель ЕС во время поездки в Москву. Орбан назвал слова Борреля «брюссельским бюрократическим бредом».


    5 июля 2024, 23:20 • Новости дня
    Орбан ответил на «бюрократический бред» Борреля

    Орбан пожаловался на «брюссельский бюрократический бред» в ответ на критику со стороны Борреля из-за визита в Россию

    Орбан ответил на «бюрократический бред» Борреля
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя критику со стороны покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал его слова «брюссельским бюрократическим бредом».

    Орбан заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что этот «бред» не дал результатов в «поиске пути к миру» на Украине. По его словам, для прекращения конфликта требуется «политический подход, а не бюрократический», передает РИА «Новости».

    Он заявил, что совершил визит с целью «открыть каналы прямой связи и начать диалог о кратчайшем пути к миру», эта цель «выполнена» и «будет продолжена в понедельник», передает ТАСС.

    Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств.

    В пятницу Орбан приехал с незапланированным визитом в Москву, до этого он посещал Киев. Боррель заявил, что ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии не может представлять Евросоюз в Москве.

    Коментарии (9)
    6 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился подробностями трехчасовой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

    В ходе интервью немецкому изданию Die Weltwoche Орбан рассказал, что его основной задачей во время визита в Москву было установить прямую связь с лидером одной из конфликтующих сторон.

    «Эта встреча готовилась секретно. После визита в Киев я отправил секретное сообщение главе МИД Венгрии, чтобы он организовал встречу с российским лидером. Об организации поездки европейским политикам стало известно на этапе отправки запроса на полет над Польшей. <…> Я принял решение об организации встречи в Москве, зная, что это вызовет негативную реакцию со стороны, потому что я единственный западный лидер, который может поговорить и с Киевом, и с Москвой. Все остальные политики создали ситуацию, когда они не могут прямо общаться со всеми конфликтующими сторонами», – ответил Виктор Орбан на просьбу рассказать о подготовке к поездке в Москву.

    Орбан задал Владимиру Путину три вопроса по поводу конфликта на Украине и его возможного разрешения.

    Первый касался уже существующих мирных планов, Орбан спросил у российского лидера его мнение об этих документах. Российский президент в ответ подчеркнул, что любые мирные переговоры не могут проходить без участия всех сторон конфликта. Орбан назвал подобный взгляд на вопрос «вполне логичным». Также Путин подтвердил, что Москва рассматривает все предложенные мирные планы, в частности, китайско-бразильский.

    Второй вопрос был о том, каковы шансы договориться о прекращении огня между сторонами до проведения реальных переговоров о мире. По словам Орбана, Владимир Путин ответил, что не настроен оптимистично по этому поводу.

    Третий вопрос касался видения или плана того, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы по завершении украинского конфликта. По словам венгерского политика, Путин ответил, что у России есть детальное представление по поводу того, как должна выглядеть система безопасности в регионе.

    Подводя итоги своей поездки в Москву, Орбан сказал, что первый шаг для установления мира – вновь открыть дипломатические отношения и каналы коммуникации, что и случилось в Москве. Кроме того, Орбан заявил, что готовит некий новый сюрприз «в понедельник утром».

    «Я знаю, что на Западе не все понимают подобное поведение действующего президента европейской страны. Но мир не может быть создан бюрократами, поэтому вопрос о мирных переговорах нельзя рассматривать с бюрократической точки зрения. Мир не придет сам по себе. Первый шаг – возобновить дипломатические отношения и наладить канал связи. Именно это и произошло в ходе встречи в Москве», – заявил Орбан журналисту. Премьер-министр заключил, что война рано или поздно закончится и наступит мир.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже на решение Орбана отправиться в РФ негативно отреагировали европейские политики. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

    Президент России неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к диалогу со странами Евросоюза и НАТО по безопасности в Евразии, но это станет возможно только тогда, когда они сами будут к этому готовы.

    Коментарии (9)
    5 июля 2024, 11:44 • Новости дня
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Орбан «не получал никакого мандата» от Совета ЕС на визит в Москву, заявил Боррель, передает ТАСС.

    Позиция ЕС по спецоперации России на Украине «исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным», подчеркнул он.

    «Визит премьер-министра Венгрии в Россию осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией», – заключил Боррель.

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    5 июля 2024, 21:48 • Новости дня
    Венгрию предложили лишить председательства в Совете ЕС за визит Орбана в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета по международным делам Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете Евросоюза (ЕС) из-за поездки премьера страны Виктора Орбана в Россию.

    Венгерское правительство должно уважать свою нынешнюю роль в ЕС, в ином случае оно «должно сложить председательство», написал Рот в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    По его мнению, Орбан якобы подрывает основные принципы внешней политики ЕС.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву с визитом и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он пояснил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине. Переговоры Путина и Орбана продлились более 2,5 часа.

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    5 июля 2024, 16:40 • Новости дня
    Киев возмутился визитом Орбана в Россию

    МИД Украины выразил недовольство, что Орбан не согласовал с Киевом поездку в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины заявило, что возмущено поездкой венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию, поскольку политик предварительно не получил одобрения визита со стороны Киева.

    В ведомстве заявили, что Будапешт принял решение о поездке «без согласования или координации с Украиной», передает РИА «Новости».

    Там также отметили, что для Киева «остается незыблемым принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины».

    Визитом Орбана остались недовольны и в Еврокомиссии. Там заявили, что целью поездки венгерского премьера является снижение напряженности, чего не хочет Брюссель.

    Напомним, Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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    5 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    В Кремле назвали инициатора визита Орбана в Россию

    Песков: Будапешт стал инициатором визита Орбана в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву поступило от Будапешта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил, что поездку инициировала венгерская сторона, предложение поступило «буквально позавчера», передает ТАСС.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Россию с визитом. Он пояснил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине.

    Коментарии (5)
    5 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Путин и Орбан начали встречу в Москве
    Путин и Орбан начали встречу в Москве
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу во второй половине дня в Москве началась встреча президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана.

    Глава российского государства рассчитывает на переговорах узнать детали плана Орбана по урегулированию на Украине, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что ознакомит Орбана с деталями предложений российской стороны по мирному урегулированию на Украине.

    «У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу двусторонних отношений в этой непростой ситуации. И, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, я имею в виду на украинском направлении», – цитирует Путина ТАСС.

    На встрече также присутствует венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, она проходит в Кремле.

    Сам венгерский премьер отмечал, что прибыл в Москву с «мирной миссией».

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    4 июля 2024, 13:23 • Новости дня
    Евросоюз ввел пошлины на электромобили из Китая до 37,6%
    Евросоюз ввел пошлины на электромобили из Китая до 37,6%
    @ XINHUA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз с 4 июля ввел импортные пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая, следует из заявления Еврокомиссии.

    В частности, пошлины будут взиматься с трех китайских автопроизводителей: BYD (17,4%), Geely (19,9%) и SAIC (37,6%), передает ТАСС.

    В ЕК также заранее назвали необоснованными возможные ответные меры со стороны Китая.

    Тем временем Tesla запросила у ЕС рассчитать индивидуальную ставку пошлины на свои электромобили из Китая.

    Ранее китайский автопроизводитель Zeekr официально запретил поставки своих автомобилей премиум-класса в Россию.

    Коментарии (6)
    5 июля 2024, 21:57 • Новости дня
    Орбан успел улететь из Москвы до начала сильной грозы

    Орбан улетел из Москвы до начала сильной грозы

    Орбан успел улететь из Москвы до начала сильной грозы
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерский премьер Виктор Орбан покинул Москву, куда он прилетел в пятницу с однодневным визитом, до наступления непогоды.

    «Премьер-министр покинул Москву до начала сильного ливня с грозой», – сообщил дипломатический источник ТАСС.

    Ранее девять летевших в Шереметьево самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за сильной грозы с порывами ветра.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры Путина и Орбана продлились более 2,5 часа.

    Коментарии (2)
    5 июля 2024, 10:25 • Новости дня
    FT: Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте
    FT: Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте
    @ Laszlo Balogh/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель партии в парламенте Франции «Национальное объединение» Марин Ле Пен якобы начала переговоры о присоединении к блоку «Патриоты Европы» в Европарламенте с главой блока и премьером Венгрии Виктором Орбаном, утверждают СМИ.

    Партия «Национальное объединение» может в скором времени получить большинство мест на выборах во Франции, она проводит переговоры о включении в блок Орбана в ЕП, сообщили три источника Financial Times.

    Напомним, партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европейский парламент, набрав 44,6% голосов.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему канцлер Германии Олаф Шольц опасается прихода Ле Пен к власти во Франции.

    Коментарии (3)
    5 июля 2024, 12:33 • Новости дня
    Орбан прилетел в Москву
    Орбан прилетел в Москву
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер Виктор Орбан прибыл на самолете в Москву, он намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши.

    Виктор Орбан прибыл в Москву «в рамках своей миротворческой миссии», сообщил Хаваши, передает ТАСС со ссылкой на агентство MTI.

    Он добавил, что Орбан намерен встретиться с Путиным.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом России. Он пояснял, что Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву.

    Коментарии (16)
    5 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Шольц объяснил поездку Орбана в Москву «фискальными проблемами отдельных стран»
    Шольц объяснил поездку Орбана в Москву «фискальными проблемами отдельных стран»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, заявил, что отсутствие «политической воли некоторых стран» не остановит дальнейшую помощь киевскому режиму.

    «[Президент России Владимир] Путин не может рассчитывать на то, что солидарность или поддержка (Украины) ослабеет из-за фискальных проблем отдельных стран», – сказал Шольц, передает РИА «Новости». Также российский лидер не сможет рассчитывать на то, что «политической воли, возможно, нет везде в одинаковой мере», добавил канцлер.

    Шольц пояснил, что Орбан не говорил ему о своих планах посетить Россию. Это может быть связано с тем, что премьер Венгрии не представляет Совет ЕС по внешнеполитическим вопросам, а потому не видит необходимости сообщать об этом, предположил канцлер.

    Евросовет во внешней политике представляет его руководитель Шарль Мишель, а потому основным смыслом визита Орбана «является не председательство Венгрии в Совете, а деятельность в качестве премьер-министра Венгрии».

    Напомним, Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией», в ходе поездки он провел переговоры с президентом России.

    Коментарии (9)
    5 июля 2024, 17:46 • Новости дня
    Орбан: Позиции Москвы и Киева далеки друг от друга

    Орбан: Позиции Москвы и Киева по конфликту на Украине далеки друг от друга

    Орбан: Позиции Москвы и Киева далеки друг от друга
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти и власти Украины занимают кардинально разные позиции в вопросе урегулирования конфликта, для достижения мира придется приложить много усилий, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Позиции Москвы и Киева «очень далеки друг от друга», необходимо «совершить очень много шагов» для того, чтобы приблизить окончание конфликта, заявил Орбан на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит желание Орбана учесть позиции сторон конфликта.

    Коментарии (11)
    5 июля 2024, 23:58 • Новости дня
    Венгрия отменила встречу Сийярто с Бербок

    Будапешт отменил встречу глав МИД Венгрии и Германии Сийярто и Бербок

    Венгрия отменила встречу Сийярто с Бербок
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия отменила переговоры главы венгерского МИД Петера Сийярто и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, запланированные на понедельник в Будапеште, сообщил МИД Германии.

    В МИД Германии оказались «поражены» этим шагом. Берлин считает, что после встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным Венгрии и Германии требуется «серьезная и честная» дискуссия. В Берлине сообщили, что визит Бербок в Венгрию состоится позднее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке Орбана в Москву, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

    Коментарии (3)
    6 июля 2024, 06:24 • Новости дня
    Белград возмутила разница в отношении ЕС к границам Сербии и Украины

    Вице-премьер Сербии Вулин отверг требование ЕС ввести санкции против России из-за «священных границ» Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз требует от Белграда признать, что границы каждой страны, в том числе Украины, священны, а границы Сербии – вопрос договоренностей ЕС и НАТО, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

    Вулин отметил, что просьбы ЕС ввести санкции против России ради защиты «принципа неизменности границ» звучат, как «фейк-ньюс или какая-то уловка с использованием искусственного интеллекта». По его словам, Сербия – «не настолько маленькая» страна, чтобы «отказываться от себя и своего права выбирать друзей», передает ТАСС.

    Напомним, Вулин заявил, что Сербия не будет поддерживать антироссийские санкции Запада и терять друга.

    Коментарии (3)
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