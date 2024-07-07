Захарова обобщила «эпитеты американских экспертов» в отношении Байдена

Дробницкий объяснил призыв американских ученых к НАТО не принимать Украину в альянс

Дробницкий: В США набирает обороты дискурс внешнеполитического реализма

Tекст: Анастасия Куликова

«Подписанты – это не идеологи либерального мирового порядка, как принято говорить, а представители внешнеполитического реализма. Ранее приверженцев этих идей клеймили и «путинскими пропагандистами», и просто «местными дурачками». Однако сейчас, в условиях беспрецедентного провала внешней политики США, дискурс набирает обороты», – рассказал американист Дмитрий Дробницкий.

Спикер также обращает внимание на место публикации письма. По его словам, Politico приходит к выводу, что либеральная идеология за время работы администрации Байдена многое потеряла, поэтому публикация такого обращения и стала возможной.

«В целом принятие Украины в НАТО – это изначально просто красивые слова», – добавляет он. Дробницкий также акцентирует: если спросить у представителей либерализма, насколько вступление Украины соответствует повышению безопасности стран НАТО, они отмахнутся от вопроса и снова заговорят о «порядке, построенном на правилах».

Американист указал и на фразу в письме ученых, где говорится о том, что цель НАТО – не демонстрировать уважение к другим странам, а защищать территории альянса и укреплять безопасность членов блока. «Спросите у Столтенберга о задачах возглавляемой им организации. Что-то мне подсказывает, что он запнется на этом вопросе», – сыронизировал аналитик.

Эксперт напоминает: сейчас у власти на Западе находятся ярые сторонники либерализма. «Они не интересуются, сколько стоят их действия, насколько они соответствуют интересам стран блока. Все это считается идеологически вредными рассуждениями», – подчеркнул американист.

При этом реакция на письмо, по мнению собеседника, последует разношерстная. «Джо Байден, скорее всего, отмахнется. Энтони Блинкен наверняка прибегнет к традиционным нарративам. Но очевидно, что в Демпартии есть те, кто готов взять публикацию на вооружение», – заключил Дробницкий.

Ранее американские ученые и аналитики составили открытое письмо с призывом к НАТО не обещать Украине членства в альянсе перед июльским саммитом в Вашингтоне. Текст письма опубликовала газета Politico.

Под документом подписался в общей сложности 61 человек из различных университетов, изданий и американских аналитических центров. Они полагают, что вступление Украины в НАТО может привести к эскалации конфликта и затяжному противостоянию между двумя крупнейшими ядерными державами мира.

Эксперты напомнили, что согласно традиционной интерпретации пятой статьи устава Североатлантического альянса, США будут обязаны вмешаться в конфликт между Украиной и Россией. Однако действия Москвы на Украине никак не затрагивают безопасность и процветание Америки и не будут затрагивать их в будущем.

«Цель существования НАТО заключается не в демонстрации уважения к другим странам, а в защите территории альянса и повышении безопасности для ее членов. Вступление Украины негативно повлияет на безопасность США и их союзников по НАТО с большим риском для всех сторон», – заключили они.

Напомним, саммит Североатлантического альянса пройдет 9–11 июля в Вашингтоне. По информации газеты The New York Times, альянс рассчитывает, что обещание выстроить для Киева «мост в НАТО» успокоит Зеленского и позволит предстоящему саммиту пройти более гладко, чем в 2023 году.