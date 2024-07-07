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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    5 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    34 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    7 июля 2024, 04:55 • Новости дня

    Захарова обобщила «эпитеты американских экспертов» в отношении Байдена

    Захарова посоветовала США «разобраться со своей выборной катастрофой» вместо рассуждений о выборах в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Поскольку эпитеты американских экспертов в отношении главы Белого дома Джо Байдена находятся где-то между «ментально нездоровый» и «в принципе неадекватный», США стоит разобраться со своей «выборной катастрофой», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику выборов в Иране со стороны США.

    «А сразу после мы заслушаем их мнение об электоральной ситуации в мире», – заявила Захарова в Telegram.

    Захарова отметила, что американские СМИ цитируют «заготовку» об иранских выборах – 1 июля США заявили, что президентские выборы в Иране «несвободные или несправедливые».

    Официальный представитель МИД России подчеркнула, что выборы в Иране критикуют люди, которые после дебатов кандидатов в президенты США «неделю не могут понять, как ими руководит «справедливо и свободно» выбранный Байден».

    Захарова подчеркнула, что половина страны осознавала проблему еще в 2020 году, но голоса этих американцев были подавлены «пропагандистскими СМИ». Другая половина жителей США все это время отказывалась признавать сложившуюся ситуацию, но теперь «столкнулась с реальностью захватившей Америку либеральной диктатуры».

    Напомним, внеочередные президентские выборы проводились в Иране в связи с гибелью в авиакатастрофе в середине мая Эбрахима Раиси. Победу на выборах одержал экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса Масуд Пезешкиян.

    5 июля 2024, 20:12 • Новости дня
    Трамп придумал прозвище для Харрис

    СМИ: Трамп приготовил прозвище для Харрис в случае ее выдвижения кандидатом в президенты

    Трамп придумал прозвище для Харрис
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дональд Трамп серьезно рассматривает вице-президента Камалу Харрис как потенциального соперника на предстоящих президентских выборах.

    Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники из окружения Трампа. По их данным, он готовит «жесткий ответ» Харрис в случае ее возможного выдвижения от Демократической партии. Трамп уже прозвал вице-президента «хихикающей Камалой Харрис», что, по мнению портала, свидетельствует о серьезном отношении к его кандидатуре, передает ТАСС.

    Некоторые источники выразили беспокойство о том, что Харрис может представлять большую угрозу для Трампа, чем он предполагает. Она имеет значительную поддержку среди женщин, которые голосуют чаще мужчин, и может использовать это преимущество. Кроме того, возрастное преимущество Трампа становится менее актуальным, так как Харрис моложе его почти на двадцать лет. Советники Трампа признают, что его возможные нападки на Харрис во время предвыборной кампании могут отпугнуть некоторых избирателей.

    По данным газеты The Wall Street Journal, Камала Харрис считается наиболее вероятным кандидатом на замену президенту Джо Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки. Она укрепляет свои позиции в администрации Байдена, в том числе в области национальной безопасности.

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    5 июля 2024, 04:57 • Новости дня
    Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной

    Президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной

    Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной
    @ Yuri Gripas/Consolidated News/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Во время интервью на радиостанции президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной.

    «Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной и служить вместе с чернокожим президентом», - сказал Байден в интервью радиостанции WURD, имея в виду свою работу вице-президентом в период администрации Барака Обамы, передает ТАСС.

    Напомним, накануне американский президент признался, что во время теледебатов с Дональдом Трампом «облажался».


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    6 июля 2024, 06:53 • Новости дня
    Реформист Пезешкиян победил на выборах президента Ирана
    Реформист Пезешкиян победил на выборах президента Ирана
    @ Shadati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победу на выборах президента Ирана одержал экс-министр здравоохранения реформист Масуд Пезешкиян, он набрал более 53% голосов избирателей, сообщил официальный представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

    Эслами сообщил, что за Пезешкияна проголосовали как минимум 53,6% избирателей, консерватор Саид Джалили набрал 44,3%. Явка составила 49,8%, передает ТАСС со ссылкой на IRIB.

    Напомним, участки должны были закрыться в 18.00 (17.30 мск), но время голосования трижды продлевалось. В первом туре уровень явки был рекордно низким для Ирана – 40%.

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    6 июля 2024, 07:40 • Новости дня
    Байден назвал условие отказа от участия в выборах в США

    Байден согласился обдумать отказ от участия в выборах в США, если велит Господь

    Байден назвал условие отказа от участия в выборах в США
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что может отказаться от участия в выборах в США, если так повелит Господь.

    По словам Байдена, если «Господь Всемогущий сойдет с небес» и велит ему прекратить предвыборную гонку, он, «возможно, так и сделает», передает ТАСС со ссылкой на ABC.

    Напомним, Байден заявил, что не считает себя немощным. Президент США не верит данным соцопросов, которые показывают, что поддержка Дональда Трампа среди американцев выше, чем у него.

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    4 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Дробницкий объяснил призыв американских ученых к НАТО не принимать Украину в альянс

    Дробницкий: В США набирает обороты дискурс внешнеполитического реализма

    Дробницкий объяснил призыв американских ученых к НАТО не принимать Украину в альянс
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если спросить у представителей либерализма, насколько вступление Украины соответствует повышению безопасности стран НАТО, они отмахнутся от вопроса. На этом фоне набирает обороты идеология внешнеполитического реализма. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Politico опубликовала письмо экспертов против вступления Киева в НАТО.

    «Подписанты – это не идеологи либерального мирового порядка, как принято говорить, а представители внешнеполитического реализма. Ранее приверженцев этих идей клеймили и «путинскими пропагандистами», и просто «местными дурачками». Однако сейчас, в условиях беспрецедентного провала внешней политики США, дискурс набирает обороты», – рассказал американист Дмитрий Дробницкий.

    Спикер также обращает внимание на место публикации письма. По его словам, Politico приходит к выводу, что либеральная идеология за время работы администрации Байдена многое потеряла, поэтому публикация такого обращения и стала возможной.

    «В целом принятие Украины в НАТО – это изначально просто красивые слова», – добавляет он. Дробницкий также акцентирует: если спросить у представителей либерализма, насколько вступление Украины соответствует повышению безопасности стран НАТО, они отмахнутся от вопроса и снова заговорят о «порядке, построенном на правилах».

    Американист указал и на фразу в письме ученых, где говорится о том, что цель НАТО – не демонстрировать уважение к другим странам, а защищать территории альянса и укреплять безопасность членов блока. «Спросите у Столтенберга о задачах возглавляемой им организации. Что-то мне подсказывает, что он запнется на этом вопросе», – сыронизировал аналитик.

    Эксперт напоминает: сейчас у власти на Западе находятся ярые сторонники либерализма. «Они не интересуются, сколько стоят их действия, насколько они соответствуют интересам стран блока. Все это считается идеологически вредными рассуждениями», – подчеркнул американист.

    При этом реакция на письмо, по мнению собеседника, последует разношерстная. «Джо Байден, скорее всего, отмахнется. Энтони Блинкен наверняка прибегнет к традиционным нарративам. Но очевидно, что в Демпартии есть те, кто готов взять публикацию на вооружение», – заключил Дробницкий.

    Ранее американские ученые и аналитики составили открытое письмо с призывом к НАТО не обещать Украине членства в альянсе перед июльским саммитом в Вашингтоне. Текст письма опубликовала газета Politico.

    Под документом подписался в общей сложности 61 человек из различных университетов, изданий и американских аналитических центров. Они полагают, что вступление Украины в НАТО может привести к эскалации конфликта и затяжному противостоянию между двумя крупнейшими ядерными державами мира.

    Эксперты напомнили, что согласно традиционной интерпретации пятой статьи устава Североатлантического альянса, США будут обязаны вмешаться в конфликт между Украиной и Россией. Однако действия Москвы на Украине никак не затрагивают безопасность и процветание Америки и не будут затрагивать их в будущем.

    «Цель существования НАТО заключается не в демонстрации уважения к другим странам, а в защите территории альянса и повышении безопасности для ее членов. Вступление Украины негативно повлияет на безопасность США и их союзников по НАТО с большим риском для всех сторон», – заключили они.

    Напомним, саммит Североатлантического альянса пройдет 9–11 июля в Вашингтоне. По информации газеты The New York Times, альянс рассчитывает, что обещание выстроить для Киева «мост в НАТО» успокоит Зеленского и позволит предстоящему саммиту пройти более гладко, чем в 2023 году.

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    6 июля 2024, 15:39 • Новости дня
    Россия и Иран объединили свои платежные системы

    Россия и Иран объединили свои платежные системы «Мир» и «Шетаб»

    Россия и Иран объединили свои платежные системы
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Тегеран завершили интеграцию своих национальных платежных систем «Мир» и «Шетаб», сообщил глава Центрального банка (ЦБ) Ирана Мохаммад Реза Фарзин.

    По его словам, владельцы карт «Шетаб» смогут снимать рубли в российских банкоматах уже с 22 августа этого года, передает ТАСС. В будущем граждане России также смогут расплачиваться картами «Мир» на территории Ирана.

    Кроме того, главы ЦБ Ирана и России подписали соглашение о ликвидности национальных валют. Это соглашение позволит упростить расчеты между двумя странами.

    Российская и иранская стороны в 2022 году договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб».

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    4 июля 2024, 11:03 • Новости дня
    Пашинян попросил Байдена о стратегическом партнерстве Армении и США
    Пашинян попросил Байдена о стратегическом партнерстве Армении и США
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянский премьер Никол Пашинян в своем поздравлении американского президента Джо Байдена с Днем независимости США отметил, что сотрудничество двух стран перешло на уровень стратегического партнерства.

    Расширение сотрудничества в области «демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией» нашло отражение в концепции повышения отношений США и Армении до уровня стратегического партнерства, говорится в послании Пашиняна.

    Оно опубликовано на официальном сайте армянского премьера.

    Пашинян поздравил Байдена и народ США с Днем независимости. По его словам, в основе создания американского государства лежат «всеобщие ценности свободы, справедливости и демократии», они продолжают оставаться «источником вдохновения и воодушевления во всем мире».

    В июне США и Армения объявили, что планируют повысить уровень отношений до стратегического партнерства.

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    4 июля 2024, 20:44 • Новости дня
    Байден признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом
    Байден признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден признал свои неудачи на дебатах с Дональдом Трампом, заявив, что «облажался».

    В интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму, Байден признал совершенную ошибку, предварительно списав ее на усталость, вызванную поездками в Европу, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщениям американских СМИ, в ходе видеоконференции с штабом и нацкомитетом Демократической партии Байден заявил о намерении продолжать борьбу и остаться в гонке, несмотря на возможные призывы к отставке.

    Белый дом заявил, что Байден остроумен и не собирается сниматься с выборов, несмотря на критику его выступления на дебатах с Трампом. Ситуация может измениться на съезде в августе, где демократы имеют теоретическую возможность выдвинуть другого кандидата.

    Ранее газета Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов.


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    5 июля 2024, 10:21 • Новости дня
    Российские специалисты изучили устройство кассетного боеприпаса ATACMS
    Российские специалисты изучили устройство кассетного боеприпаса ATACMS
    @ U.S. Army

    Tекст: Александра Юдина

    Эксперты выяснили принцип работы и особенности кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS, сообщил специалист по работе с вооружением.

    По информации экспертов, боеприпас представляет собой шарообразный элемент зеленого цвета, размером с теннисный мяч, с выступами по одной оси, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вскрытие кассеты происходит на высоте около 200 метров над землей. За счет вращения, вызванного набегающим потоком воздуха, происходит поворот двигателя внутри суббоеприпаса, позиционируя капсюль-детонатор перед ударником. При соприкосновении с землей происходит взрыв.

    Выяснилось, что суббоеприпас состоит из штампованной облицовки, корпуса из вольфрамового сплава с насечками, а также внутренней и внешней оболочки, соединенных точечной сваркой. Внутри находится взрывчатое вещество и взрыватель.

    «Вольфрамовые осколки при взрыве развивают высокую скорость. Радиус их разлета составляет 20 метров, но некоторые осколки могут пробить металлическую дверь даже на расстоянии 50 метров. Площадь поражения составляет 400 на 400 метров, а суббоеприпасы падают с интервалом около пяти метров друг от друга», – сообщил он.

    Эксперт отметил, что в случае штатного раскрытия кассеты, но несрабатывания боеприпаса, он остается на взводе и представляет опасность. При обнаружении такого элемента необходимо соблюдать осторожность.

    Ранее в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ATACMS.

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    4 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов
    Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Газета Washington Post представила возможный сценарий того, как прозвучала бы речь президента США Джо Байдена о его решении покинуть предвыборную гонку в День независимости.

    Издание предположило, что Байден мог бы заявить о необходимости в более энергичном лидере для Соединенных Штатов и предложить вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены.

    «Мой период на службе подходит к концу. Эту правду было трудно принять. Но это естественный ход событий... поэтому я принял решение покинуть предвыборную кампанию перед выборами президента США», – мог бы сказать Байден, согласно мнению Washington Post, передает РИА «Новости».

    Издание предполагает, что нынешний президент США мог бы провести параллели между текущей ситуацией и моментом, когда первый президент США Джордж Вашингтон столкнулся с аналогичным вопросом перед завершением своего второго срока. «Вашингтон отошел от дел, хотя конституция на тот момент этого не требовала. Он смотрел мимо амбиций и чувства собственного достоинства в сторону того, что нужно нации», – приводит газета гипотетические слова Байдена.

    В речи Байдена также могло бы прозвучать заявление о том, что высокопоставленные члены Демократической партии и партийный комитет договорились следовать упорядоченному процессу выбора следующего кандидата, а Камала Харрис «любезно и отважно» согласилась принять участие.

    СМИ в США оценивают неудачное выступление Байдена на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий президент США заикался, делал паузы, не всегда ясно выражал свои мысли, а после мероприятия на камеру попал момент, когда его супруга Джилл помогала ему спуститься по лестнице.


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    6 июля 2024, 08:39 • Новости дня
    США побили годовой максимум по закупкам урана из России
    США побили годовой максимум по закупкам урана из России

    Tекст: Александра Юдина

    В мае США нарастили импорт урана из России, закупив его на рекордную сумму 209,5 млн долларов, следует из данных расчетов американского статбюро.

    Уточняется, что в мае был произведен максимальный объем закупок российского урана с марта 2023 года, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что поставки из России не были единственными. США впервые с июля 2015 года импортировали уран у всех основных поставщиков.

    Главным экспортером урана в Штаты в мае стал Китай, с поставками на 323,6 млн долларов. На втором месте расположилась Франция (245,4 млн долларов), а Россия заняла третье место.

    В пятерку лидеров также вошли Германия (96,8 млн долларов) и Нидерланды (63,3 млн долларов).

    Кроме того, небольшие объемы урана были импортированы из Казахстана (8 млн долларов) и Бельгии (2,6 млн долларов).

    Напомним, в мае президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации.

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    4 июля 2024, 13:08 • Новости дня
    Политолог оценил значимость присоединения Белоруссии к ШОС

    Политолог Асафов: Присоединение Белоруссии к ШОС сулит пользу всем участникам объединения

    Политолог оценил значимость присоединения Белоруссии к ШОС
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ШОС подразумевает многолетнее сотрудничество по многим направлениям. Одно из таковых – создание единого контура безопасности, в чем заинтересован и Минск, и другие участники объединения. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Александр Асафов. В четверг Белоруссия официально вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества.

    «Вступление Белоруссии в ШОС – важное событие, поскольку Минск является одним из ключевых союзников России», – считает политолог Александр Асафов. Он также отмечает: ШОС подразумевает многолетнее сотрудничество по многим направлениям.

    Одно из таковых – создание единого контура безопасности, добавил политолог. «Это важно не только для Белоруссии внутри организации, но и для объединения, членом которого стал Минск. Поэтому в данном случае речь идет о долгосрочной и разнонаправленной пользе для всех участников объединения», – пояснил собеседник.

    Асафов обратил внимание, как в западной прессе отреагировали на расширение Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, накануне некоторые иностранные издания окрестили ШОС «антиамериканским альянсом», который пополнился еще одним сильнейшим сторонником России. При этом еще недавно представители западных стран озвучивали скептицизм относительно этого объединения, напомнил он.

    «Сейчас же мы видим, с какой серьезностью на Западе относятся к объединениям, подобным ШОС», – подчеркнул политолог, упомянув БРИКС. «Ключевым является то, что в Шанхайской организации сотрудничества обсуждаются вызовы и угрозы коллективной безопасности, а также меры противодействия им», – заключил Асафов.

    Напомним, Белоруссия стала членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Документы о приеме страны в международную организацию были подписаны в четверг на саммите в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Белоруссия «за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к членству в ШОС». Он официально объявил о приеме Белоруссии в ШОС и поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с этим событием.

    Таким образом, число членов ШОС выросло до десяти. В организацию уже входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Еще две страны – Афганистан и Монголия – имеют статус наблюдателя.  

    Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о важности присоединения Белоруссии к ШОС, отметил заинтересованность России в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах. «Здесь все развивается в правильном направлении», – подчеркнул Лавров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал вступление Белоруссии в ШОС большим приобретением для организации. Он при этом обратил внимание на то, что процесс расширения ШОС – поэтапный, и на вступление в организацию требуется время.

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    6 июля 2024, 04:27 • Новости дня
    Байден дал интервью и отказался считать себя немощным

    Байден уклонился от вопроса о тесте на когнитивные способности и отказался считать себя немощным

    Байден дал интервью и отказался считать себя немощным
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что не считает себя немощным. Он сказал, что не проходил тест на когнитивные способности, но уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли пройти тест и обнародовать результаты.

    Байден дал интервью телекомпании ABC. Комментируя свои ляпы и оговорки, он заверил, что «находится в хорошей форме». Байден сказал, что не считает себя более немощным, чем ранее, передает ТАСС.

    На вопрос, проходил ли он тест на когнитивные способности, Байден ответил: «Нет, и никто не говорил о том, что мне необходимо это сделать». Его несколько раз спросили, готов ли он пройти такой тест, но Байден вместо ответа заявил, что результаты работы «ежедневно» доказывают его профессиональную пригодность, передает РИА «Новости».

    Байден выразил уверенность, что его умственных и физических способностей вполне хватит, чтобы проработать еще один президентский срок. Он заявил: «Могу ли я пробежать сотню за десять секунд на одном дыхании? Нет, но я все еще в хорошей форме».

    При этом Байден заявил, что только он сам виноват в плохой подготовке к дебатам с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Он признал, что «это был плохой эпизод». По версии Байдена, он «был без сил и не слушал своих инстинктов в том, что касается подготовки», чувствовал себя «ужасно». Как заявил Байден, он не страдал от инфекции или вируса, но был простужен.

    Действующий глава государства полностью исключил возможность сняться с предвыборной гонки. Он выразил уверенность, что лидеры демократов в Конгрессе США не потребуют от него отказаться от участия в выборах. Байден полагает, что сенатор от Демократической партии Марк Уорнер является единственным, кто добивается этого.

    Байден утверждает, что не знает никого, кто был бы пригоднее к победе на выборах и следующему президентскому сроку, чем он сам. Президент США сообщил, что у него есть «планы преемственности», но он уверен в своих силах на второй президентский срок.

    По словам Байдена, он «парень, который сплотил НАТО» и «остановил [президента России Владимира] Путина». «Я управляю миром, <...> я противостою Путину, – заявил он. – Кто кроме меня может так сплотить НАТО? Кто сможет удерживать Тихоокеанский бассейн в таком виде, <...> Китай? Кто еще может это сделать?».

    Президент США не верит данным соцопросов, которые показывают, что поддержка Трампа среди американцев выше, чем у него. По его словам, эти данные являются неверными, Байден назвал их «вбросами».

    Тем временем член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Майк Куигли призвал Байдена выйти из предвыборной гонки, чтобы предотвратить надвигающуюся «катастрофу». Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что сенатор Уорнер пытается сформировать группу однопартийцев в верхней палате Конгресса США с намерением призвать Байдена к выходу из предвыборной гонки.

    Напомним, на дебатах Байден постоянно путался в ответах, бессвязно говорил и выглядел крайне плохо. В Демократической партии США, а также ее спонсоры начали обсуждать возможность замены Байдена в качестве кандидата в президенты США.

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    5 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Столтенберг не смог оценить способность Байдена управлять США

    Столтенберг отказался оценивать способность Байдена управлять США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг уклонился от ответа на вопрос о способности действующего американского президента Джо Байдена физически и психически управлять ядерной державой.

    НАТО развило свой успех, поскольку держалось в стороне от внутренних проблем стран-членов, заявил Столтенберг, передает ТАСС.

    Оценочные высказывания, которые могут быть использованы для внутренних политических дебатов в странах НАТО, лишь ослабят альянс, добавил генсек.

    Он подчеркнул, что у него самого сохраняются «очень хорошие рабочие отношения» с Байденом, и пояснил, что работал с ним много лет. По его оценке, этот политик «хорошо разбирается в НАТО».

    «Я встречался с ним пару недель назад, это была очень хорошая встреча в его офисе, мы достигли хорошего прогресса в подготовке предстоящего саммита НАТО по Украине, обороне и сдерживанию», – сказал глава военного блока.

    Ранее американский президент признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом. После этого в одном из интервью он оговорился и назвал себя чернокожей женщиной.

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    5 июля 2024, 20:30 • Новости дня
    Нейрохирург призвал Байдена пройти тест на когнитивные способности

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главный медицинский корреспондент телекомпании CNN и нейрохирург Санжай Гупта призвал президента США Джо Байдена пройти проверку когнитивных способностей после неудачного выступления на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом.

    В своей авторской статье Гупта отметил неврологические аспекты, вызвавшие беспокойство, такие как сбивчивая и бессвязная речь, внезапная потеря концентрации, заторможенная речь и отсутствие мимики, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это лишь наблюдения, они не являются диагнозом, однако медики, обратившиеся к нему, согласились, что Байдену стоит пройти тщательное тестирование на когнитивные и двигательные расстройства, результаты которого должны быть общедоступны.

    Предвыборный штаб Дональда Трампа заявил о том, что демократы и СМИ скрывали правду о состоянии президента Байдена, в то время как в Белом доме отметили, что не видят необходимости раскрывать дополнительные данные о его здоровье или прохождении теста на умственные способности.

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