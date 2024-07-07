Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.5 комментариев
Захарова обобщила «эпитеты американских экспертов» в отношении Байдена
Захарова посоветовала США «разобраться со своей выборной катастрофой» вместо рассуждений о выборах в Иране
Поскольку эпитеты американских экспертов в отношении главы Белого дома Джо Байдена находятся где-то между «ментально нездоровый» и «в принципе неадекватный», США стоит разобраться со своей «выборной катастрофой», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику выборов в Иране со стороны США.
«А сразу после мы заслушаем их мнение об электоральной ситуации в мире», – заявила Захарова в Telegram.
Захарова отметила, что американские СМИ цитируют «заготовку» об иранских выборах – 1 июля США заявили, что президентские выборы в Иране «несвободные или несправедливые».
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что выборы в Иране критикуют люди, которые после дебатов кандидатов в президенты США «неделю не могут понять, как ими руководит «справедливо и свободно» выбранный Байден».
Захарова подчеркнула, что половина страны осознавала проблему еще в 2020 году, но голоса этих американцев были подавлены «пропагандистскими СМИ». Другая половина жителей США все это время отказывалась признавать сложившуюся ситуацию, но теперь «столкнулась с реальностью захватившей Америку либеральной диктатуры».
Напомним, внеочередные президентские выборы проводились в Иране в связи с гибелью в авиакатастрофе в середине мая Эбрахима Раиси. Победу на выборах одержал экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса Масуд Пезешкиян.