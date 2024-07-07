Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.5 комментариев
Мали, Нигер и Буркина-Фасо заключили договор о создании конфедерации
Лидеры Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию о создании конфедерации государств Сахеля
Власти Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали в Ниамее хартию о создании конфедерации государств Сахеля, сообщают информационные агентства.
Документ подписали лидеры трех стран: полковник Ассими Гоита (Мали), бригадный генерал Абдерахман Тчиани (Нигер) и Ибрагим Траоре (Буркина-Фасо) – передает РИА «Новости».
По итогам прошедшего в Ниамее первого саммита Альянса государств Сахеля сообщается, что сделан «еще один шаг к большей интеграции», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse и Нигерское агентство печати.
Тчиани заявил, что «конфедерация «Альянс государств Сахеля» будет создаваться на основе, обеспечивающей защиту населения от любой угрозы террористических атак, восстания, вооруженного бандитизма и всех враждебных действий, исходящих извне». Он упрекнул Экономическое сообщество стран Западной Африки в том, что ЭКОВАС «отличается нехваткой вовлеченности в эту борьбу».
Напомним, в 2023 году три страны объявили о формировании военного союза «Альянс государств Сахеля». Целью союза было объявлено «создание архитектуры коллективной обороны». При этом страны Сахеля заявили о коллективном выходе из всех иных военно-политических и экономических союзов, созданных ранее в Западной Африке под эгидой США и Франции.