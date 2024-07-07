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    Как смена власти в Иране затронет интересы России
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
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    МИД: Данные NYT об убийстве российского пленного солдатами ВСУ будут проверены
    ВС России поразили стоянку беспилотников Bayraktar на аэродромах ВСУ
    Экс-главу Сергокалинского района Дагестана задержали по подозрению в отмывании денег
    Пожарные потушили загоревшиеся после атаки ВСУ резервуары с топливом на Кубани
    Эстония передала Украине ЗРК Mistral и ракеты к ним
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    5 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    34 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    7 июля 2024, 02:57 • Новости дня

    Стало известно о смерти в России брата Михаила Подоляка из офиса Зеленского

    Украинская пресса со ссылкой на чешский проект KIU сообщила о смерти в России брата Михаила Подоляка

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ со ссылкой на чешский проект KIU утверждают, что в России умер военный пенсионер Владимир Подоляк – брат советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

    Украинские СМИ опубликовали снимок с могилы, на котором виден портрет мужчины в военной форме с погонами полковника, передает RT.

    Как следует из данных, указанных на могиле, мужчина скончался 19 мая в возрасте 59 лет, пишет «Российская газета».

    На фотографии запечатлен портрет мужчины в военной форме со множеством наград, в числе которых – отличительный знак за службу в российской военной разведке – Главном управлении Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ), передает Sputnik.

    KIU опроверг распространенные украинскими СМИ утверждения, что Подоляк-старший «убит в зоне спецоперации».

    Михаил Подоляк ранее признал, что его старший брат живет в России. Советник главы офиса президента Украины говорил, что они не общаются, у них «разные взгляды».

    Напомним, родители главкома ВСУ Александра Сырского также живут в России. Его брат Олег сообщил, что давно не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Приемный сын Сырского, который проживает в Австралии, в феврале поздравил россиян с освобождением Авдеевки.

    6 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    NYT: Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного
    NYT: Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи, сообщает The New York Times.

    Солдат обращался за помощью на смеси ломаного английского и русского, когда наступили сумерки. Один из солдат ВСУ выстрелил в торс русского солдата, который упал, но все еще дышал. После этого другой солдат выстрелил в голову, передает американская газета

    Об этом рассказал медик международного добровольческого отряда на Украине по имени Каспар Гроссе, который был свидетелем этого происшествия.

    Гроссе отметил, что подобные случаи неоправданных убийств не редкость в зоне боевых действий. Он также рассказал о случае, когда солдат из подразделения Chosen бросил гранату в российского солдата, поднимавшего руки.

    Ранее сообщалось о других военных преступлениях ВСУ. Так, вооруженные силы Украины десятки раз обстреливали населенные пункты ДНР, в результате чего гибли мирные жители. В конце июня ВСУ обстреляли Севастополь, где пострадали 124 человека и четыре человека погибли, включая двоих детей.

    Также сообщалось, что бойцы ВСУ пытались убить женщину-бойца, ее успели спасти военнослужащие ВС России. Причиной, по которой с девушкой пытались расправиться сослуживцы, по ее словам, стала ее жалоба командованию на то, что бригада не вывозила раненых.


    Коментарии (29)
    6 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился подробностями трехчасовой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

    В ходе интервью немецкому изданию Die Weltwoche Орбан рассказал, что его основной задачей во время визита в Москву было установить прямую связь с лидером одной из конфликтующих сторон.

    «Эта встреча готовилась секретно. После визита в Киев я отправил секретное сообщение главе МИД Венгрии, чтобы он организовал встречу с российским лидером. Об организации поездки европейским политикам стало известно на этапе отправки запроса на полет над Польшей. <…> Я принял решение об организации встречи в Москве, зная, что это вызовет негативную реакцию со стороны, потому что я единственный западный лидер, который может поговорить и с Киевом, и с Москвой. Все остальные политики создали ситуацию, когда они не могут прямо общаться со всеми конфликтующими сторонами», – ответил Виктор Орбан на просьбу рассказать о подготовке к поездке в Москву.

    Орбан задал Владимиру Путину три вопроса по поводу конфликта на Украине и его возможного разрешения.

    Первый касался уже существующих мирных планов, Орбан спросил у российского лидера его мнение об этих документах. Российский президент в ответ подчеркнул, что любые мирные переговоры не могут проходить без участия всех сторон конфликта. Орбан назвал подобный взгляд на вопрос «вполне логичным». Также Путин подтвердил, что Москва рассматривает все предложенные мирные планы, в частности, китайско-бразильский.

    Второй вопрос был о том, каковы шансы договориться о прекращении огня между сторонами до проведения реальных переговоров о мире. По словам Орбана, Владимир Путин ответил, что не настроен оптимистично по этому поводу.

    Третий вопрос касался видения или плана того, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы по завершении украинского конфликта. По словам венгерского политика, Путин ответил, что у России есть детальное представление по поводу того, как должна выглядеть система безопасности в регионе.

    Подводя итоги своей поездки в Москву, Орбан сказал, что первый шаг для установления мира – вновь открыть дипломатические отношения и каналы коммуникации, что и случилось в Москве. Кроме того, Орбан заявил, что готовит некий новый сюрприз «в понедельник утром».

    «Я знаю, что на Западе не все понимают подобное поведение действующего президента европейской страны. Но мир не может быть создан бюрократами, поэтому вопрос о мирных переговорах нельзя рассматривать с бюрократической точки зрения. Мир не придет сам по себе. Первый шаг – возобновить дипломатические отношения и наладить канал связи. Именно это и произошло в ходе встречи в Москве», – заявил Орбан журналисту. Премьер-министр заключил, что война рано или поздно закончится и наступит мир.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже на решение Орбана отправиться в РФ негативно отреагировали европейские политики. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

    Президент России неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к диалогу со странами Евросоюза и НАТО по безопасности в Евразии, но это станет возможно только тогда, когда они сами будут к этому готовы.

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    6 июля 2024, 03:26 • Новости дня
    Топливные резервуары загорелись на Кубани после атаки БПЛА
    Топливные резервуары загорелись на Кубани после атаки БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край, в станицах Павловской и Ленинградской загорелись резервуары для хранения топлива, сообщил оперативный штаб региона.

    Ночью были атакованы Ейский, Ленинградский и Павловский районы. В Ейске в результате падения обломков сбитого беспилотника незначительно повреждена вышка сотовой связи. В Павловской фрагменты беспилотника упали на нефтебазе, где в результате началось «загорание резервуаров по хранению топлива». В Ленинградской также загорелся «резервуар с топливом». По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб в Telegram.

    Напомним, в июне в результате падения украинского БПЛА на территории Ильского НПЗ произошел пожар. В конце мая в результате атаки БПЛА пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края. Также в мае был атакован НПЗ в Славянске-на-Кубани.

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    6 июля 2024, 20:40 • Новости дня
    МИД: Данные NYT об убийстве российского пленного солдатами ВСУ будут проверены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва проведет расследование после публикации американской газеты New York Times (NYT) об убийстве российского военнопленного украинскими солдатами, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Российская сторона потребует от международных организаций, имеющих своих представителей на Украине, «провести верификацию опубликованной информации», заявил Мирошник, передает РИА «Новости».

    Если убийство российского военнопленного подтвердится, это должно быть отнесено к военным преступлениям, будет поставлен вопрос о международной ответственности Киева, подчеркнул дипломат.

    По словам Мирошника, есть и другие случаи издевательств украинских солдат над пленными, некоторые из них уже идентифицированы экспертами ООН.

    Ранее The New York Times сообщила, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

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    6 июля 2024, 07:14 • Новости дня
    Запад не выразил желания обсудить предложения Путина по Украине

    Песков сообщил, что западные политики не связывались с Кремлем для обсуждения мирных инициатив по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Западные политики не выходили на связь с Москвой, чтобы обсудить предложенные президентом России Владимиром Путиным мирные инициативы по Украине, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Нет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, выражали ли страны Запада интерес к обсуждению предложений Путина.

    Напомним, еще до саммита по Украине в Швейцарии Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.  Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО.

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    6 июля 2024, 16:25 • Новости дня
    Эстония передала Украине ЗРК Mistral и ракеты к ним

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев получил от Таллина зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Mistral, они уже прибыли на украинскую территорию, сообщило Минобороны Эстонии.

    Также на Украину прибыли снаряды к комплексам, сообщило эстонское оборонное ведомство в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Сколько именно этих ЗРК получила Украина от Эстонии, не уточняется.

    Ранее Франция обнародовала список поставленной Украине за два года военной помощи.

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    6 июля 2024, 06:24 • Новости дня
    Белград возмутила разница в отношении ЕС к границам Сербии и Украины

    Вице-премьер Сербии Вулин отверг требование ЕС ввести санкции против России из-за «священных границ» Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз требует от Белграда признать, что границы каждой страны, в том числе Украины, священны, а границы Сербии – вопрос договоренностей ЕС и НАТО, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

    Вулин отметил, что просьбы ЕС ввести санкции против России ради защиты «принципа неизменности границ» звучат, как «фейк-ньюс или какая-то уловка с использованием искусственного интеллекта». По его словам, Сербия – «не настолько маленькая» страна, чтобы «отказываться от себя и своего права выбирать друзей», передает ТАСС.

    Напомним, Вулин заявил, что Сербия не будет поддерживать антироссийские санкции Запада и терять друга.

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    6 июля 2024, 15:44 • Новости дня
    ВСУ атаковали села Шебекинского округа Белгородской области

    Гладков: ВСУ атаковали села Шебекинского округа Белгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Села Шебекинского городского округа Белгородской области подверглись атаке со стороны ВСУ, пострадавших нет, повреждены жилые дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что из-за атаки дронов-камикадзе на участке дороги Шебекино повреждены фары и багажник одного автомобиля.

    Гладков отметил, что в селе Вознесеновка один дом загорелся, а в другом задымилась кровля, также пострадал трактор.

    «Очаги возгорания на поле и кровле дома ликвидированы», – рассказал губернатор.

    Ранее Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 27 беспилотников.

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    6 июля 2024, 23:18 • Новости дня
    В Киеве рассказали, кто не годится в посредники для переговоров с Россией

    Подоляк заявил о готовности Украины передавать России предложения по урегулированию конфликта через посредников

    Tекст: Антон Антонов

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, какие страны не могут быть посредниками в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.

    Подоляк сказал, что Киев согласен направлять предложения «в рамках подготовки ко второму саммиту мира» другим странам, включая Россию. Передача, по его словам, может осуществляться «в том числе по формату, как это было с зерновым соглашением», передает РИА «Новости».

    Однако, подчеркнул Подоляк, не каждая страна подойдет на роль посредника – так, по мнению Киева, страны, «серьезно настроенные» на «определенную работу», не станут «публично выходить и говорить достаточно банальные вещи».

    «Когда говорят: «Мы за немедленное прекращение огня» – это значит, что страна не готова к миссии посредничества», – заявил Подоляк, подчеркнув, что в масштабных конфликтах нужна «совсем иного рода работа».

    Напомним, хотя прежде киевское руководство категорически отрицало переговоры с Россией в любом формате, глава киевского режима Владимир Зеленский внезапно допустил возможность переговоров Россией через посредников.

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    6 июля 2024, 05:54 • Новости дня
    Новый премьер Британии пообещал Зеленскому продолжить поддержку Украины

    Британский премьер Стармер заверил Зеленского в приверженности новых властей Соединенного Королевства поддержке Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Новые власти Великобритании сохранят приверженность оказанию поддержки Украины, заявил глава британского правительства Кир Стармер украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре.

    В заявлении канцелярии премьера сообщается, что для Стармера было важно «в первый же день пребывания на должности подтвердить» эту приверженность. Он заверил Зеленского, что переход власти к лейбористам не изменит ситуацию в данном вопросе, Великобритания «продолжит обеспечивать Украину оборонительной помощью». Стармер заявил, что рассчитывает на скорую встречу с Зеленским, передает ТАСС.

    Напомним, Стармер официально вступил в должность премьер-министра страны. В том, что касается поддержки Украины и противостояния Москве, программы лейбористов и пребывавших ранее у власти консерваторов совпадают.

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    6 июля 2024, 11:32 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар дроном по рынку в Херсонской области, трое ранены

    Сальдо: ВСУ нанесли удар дроном по рынку в Херсонской области, трое ранены

    ВСУ нанесли удар дроном по рынку в Херсонской области, трое ранены
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Три мирных жителя поселка Новая Маячка Херсонской области ранены на рынке в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что ранним утром украинские террористы атаковали FPV-дроном гражданский фургон на центральном рынке в поселке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа.

    «Ранены женщина и двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии», – сообщил Садьдо.

    Ранее ВСУ нанесли 40 ударов по восьми населенным пунктам Херсонской области.

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    6 июля 2024, 03:51 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Полтавской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Полтавской области Украины прозвучала воздушная тревога, произошел взрыв, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, украинские СМИ сообщили, что в Сумах обесточены все объекты водоканала, в город временно прекращена подача воды, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога также объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины, передает ТАСС.

    Напомним, украинские СМИ сообщали, что после очередной серии взрывов  что «в Сумах частично нет электроснабжения».

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    6 июля 2024, 06:42 • Новости дня
    Украина собралась увеличить импорт электроэнергии из ЕС

    Шмыгаль сообщил о планах Украины увеличить импорт электроэнергии из ЕС с 1,7 ГВт до 2,2 ГВт

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках программы поддержки децентрализованной энергетики Украины планируется нарастить поставки электроэнергии из ЕС до 2,2 ГВт⋅ч, нынешний лимит – 1,7 ГВт⋅ч, сообщил глава правительства страны Денис Шмыгаль.

    В сфере энергетики кабмин Украины намерен поддерживать использование альтернативных источников энергии домохозяйствами и бизнесом, усиливать защиту энергообъектов и наращивать средства ПВО, а также рассчитывает на «средства и оборудование от партнеров».

    Государство обещало компенсировать совладельцам жилья 1 млн гривен (почти 25 тыс. долларов) на солнечные панели и 2 млн гривен (более 49 тыс. долларов) на тепловые насосы, а с 2026 года снять ввозную пошлину и НДС на энергооборудование, передает РИА «Новости».

    Напомним, зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, из-за чего жители страны могут оставаться без света до 12 часов в сутки.


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    6 июля 2024, 10:42 • Новости дня
    СМИ: СБУ задержала во Львове объявленного в розыск экс-прокурора Ильницкого

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские правоохранители задержали во Львове объявленного в розыск и скрывающегося в доме тещи экс-прокурора Ростислава Ильницкого, пишет издание «Украинская правда».

    По данным правоохранительных органов, экс-прокурора разыскивают по трем частям статьи уголовного кодекса «подделка документов», а также по факту взятки на сумму 3,5 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Ранее СБУ задержала предлагавшего взятку, чтобы избежать возвращения на фронт депутата

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    6 июля 2024, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.

    Семь беспилотников сбито над Курской областью, один – над Белгородской, сообщило Минобороны в Telegram.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что город Шебекино подвергся украинскому обстрелу. Один из снарядов упал на территории предприятия, охранник получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья, он отпущен медиками на амбулаторное лечение.

    Напомним, в пятницу вооруженные силы Украины также обстреляли Шебекино, пострадал мирный житель. В результате украинских обстрелов ДНР в пятницу пять мирных жителей погибли, еще 26 пострадали.

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